Cathay Pacific colabora con VEDA by Ovolo para ofrecer nuevas opciones en su menú a bordo

jueves 17 de agosto de 2023 , 08:41h

Cathay Pacific amplía su oferta de gastronomía a bordo con 16 nuevos platos plant based exclusivos, diseñados especialmente para sus clientes en colaboración con uno de los mejores restaurantes de Hong Kong, VEDA by Ovolo. La innovadora propuesta ha sido desarrollada por el reputado chef español Raúl Tronco Calahorra, lo que mejorará aún más las opciones disponibles para los clientes que viajen en categoría Economy y Premium Economy con Cathay Pacific.

La ruta que conecta con Madrid –la única sin escalas entre la ciudad de Hong Kong y nuestro país–, será una de las que se beneficiará de esta gran ampliación de opciones vegetarianas, especialmente nutritivas y enfocadas en el sabor. La colaboración también responde al compromiso de VEDA y Ovolo Hotels por una alimentación más ética y una cocina más estudiada y consciente con la sostenibilidad del planeta. Se trata de la primera gran compañía hotelera del mundo cuya oferta gastronómica es exclusivamente vegetariana.

“Para nosotros es un enorme placer poder anunciar esta nueva asociación con VEDA, un restaurante de Hong Kong que comparte nuestro compromiso por ofrecer una cocina de calidad y, a la vez, más sostenible”, declara Vivian Lo, General Manager Customer Experience & Design de Cathay Pacific. “Para Cathay Pacific, el cuidado de los pequeños detalles es lo que marca la diferencia. Sabemos que la restauración a bordo es algo muy importante para nuestros clientes, por eso trabajamos minuciosamente con nuevos ‘partners’ para poder ofrecer nuevas experiencias enriquecedoras, diseñando menús que sean distintos y que incluyan platos más específicos, respondiendo a las necesidades y los gustos de todos nuestros clientes. La gran variedad de platos y sabores de VEDA ha hecho posible poder desarrollar una renovada selección de creaciones exclusivas para el amplio menú a bordo de Cathay Pacific, que trata, a su vez, de reflejar nuestros valores, yendo más allá de las opciones vegetarianas que ofrecen otras aerolíneas”, añade.

Girish Jhunjhnuwala, CEO y fundador de Ovolo Group, ha manifestado: "VEDA y Ovolo Hotels están orgullosos de ser líderes en el sector. Creemos que el mundo cambia, por lo que nosotros seguimos evolucionando y cambiando con él. Queremos asegurarnos de que aportamos nuestro granito de arena para ayudar a preservar el medio ambiente, promover una alimentación sana y mejorar la imagen de la comida vegetariana. La colaboración con Cathay Pacific se ajusta a la perfección a estos objetivos, así como a nuestro compromiso ‘plant based’ y sostenible”.

Por su parte, Raúl Tronco, Executive Chef de VEDA y Ovolo Hotels en Hong Kong, comenta: "Como vegetariano, me entusiasma ver que empresas como Cathay Pacific apuestan por el bienestar y la sostenibilidad. Cuando me embarqué en este viaje, me propuse abordar cada plato de la misma manera que lo haría al crear uno para VEDA. Diseñar platos para ser degustados a casi 10.000 metros de altura es un gran reto. Hay que tener en cuenta muchos detalles, desde cómo se ven afectadas nuestras papilas gustativas por la altitud hasta qué técnicas culinarias aplicar. Después de horas y horas probando recetas, estoy muy satisfecho con el resultado y confío en que los platos a bordo de VEDA ofrezcan a los viajeros una gran variedad de opciones con sabores vibrantes”.

Cathay Pacific continúa avanzando en sus esfuerzos por convertirse en una aerolínea más sostenible, mejorando constantemente sus operaciones con prácticas más respetuosas con el medio ambiente, a la vez que trata de ofrecer siempre la mejor experiencia gastronómica a bordo posible. La aerolínea mantiene sus esfuerzos por reducir su huella de carbono también a través de su oferta de comida y bebida a bordo, mediante la introducción de alternativas vegetales y naturales, así como cubiertos reciclables. Solo en 2022, Cathay Pacific redujo hasta en un 56% su consumo anual de plásticos de un solo uso –en comparación con las cifras de 2018–.

La colaboración con VEDA marca el inicio de una serie de nuevas experiencias para los viajeros en el ámbito de la gastronomía a bordo. Cathay Pacific anunciará nuevas mejoras para la clase Economy y Premium Economy pronto.

Los clientes de Cathay Pacific que viajen en Economy y Premium Economy en determinados vuelos de larga distancia con salida desde Hong Kong pueden disfrutar desde ya –y hasta junio de 2024–, de los nuevos menús con una selección de platos rotacional durante todo el año:

Menú Premium Economy

La renovada experiencia gastronómica comienza con el aperitivo, que incluye una selección de platos como la ensalada de zanahoria Bombay con anacardos, pasas y tomates cherry, una ensalada de inspiración india con un aromático aliño infusionado con zumo de lima, cilantro en polvo y jengibre, y hummus con coliflor asada con harissa y cebollas rojas picadas, al que la pasta de chile rojo del norte de África (harissa) aporta un sabor atrevido y ahumado.

A continuación, una selección de platos principales llenos de sabor. El curry de coco al estilo de Kerala con champiñones, pimientos rojos y arroz al comino es un plato reconfortante y cálido, con leche de coco, tomates y una delicada mezcla de especias que van desde la cúrcuma y las hojas de curry hasta las semillas de mostaza para darle profundidad y complejidad.

Otro plato destacado es el tajine de verduras asadas con queso halloumi y cuscús perla, una versión vibrante, aromática y vegetal del versátil guiso norteafricano que incluye berenjenas, zanahorias, calabacines y calabaza cocinados lentamente con una cálida mezcla de especias. Por su parte, nuestra versión de un clásico tailandés, el tofu al curry seco Panang con anacardos y arroz de coco, comienza con una base de guindillas verdes, hierba limón, chalotas, jengibre y salsa de ostras vegetariana mezclada con tofu dorado y servida con judías verdes para ofrecer un equilibrio de dulzor y especias.

Menú Economy

La nueva selección de aperitivos también se extiende a la clase Economy. El tabulé de quinoa morada da un giro refrescante a la ensalada tradicional oriental con una aromática combinación de perejil fresco y menta con pepino, tomates cherry y cebolla. La ensalada de patata mediterránea renueva un clásico familiar con patatas, huevos duros y pepinillos mezclados con un aliño cremoso que combina mostaza de Dijon, mayonesa y un chorrito de vinagre.

Para el plato principal, los clientes pueden elegir entre varias opciones, como el Khao soi, fideos al curry de coco con verduras mixtas al estilo nortailandés, en el que se cuece a fuego lento un arco iris de verduras en un curry de coco cremoso, dulce y picante, acentuado con hierba limón, hojas de lima kaffir, guindillas verdes, cúrcuma y jengibre.

Una variante del paneer makhani, que tiene sus raíces en el norte de la India, es el queso paneer en salsa cremosa de tomate ahumado con arroz al comino, que presenta suaves dados de paneer cocinados en una rica salsa cremosa de tomate junto con champiñones, guisantes verdes y una variedad de especias, entre ellas pimentón ahumado, lo que confiere al plato su carácter único. Los clientes también pueden disfrutar del masala de verduras con arroz pulao verde, que se elabora cocinando arroz basmati con un surtido de verduras y especias aromáticas, con el toque añadido del chutney de menta y cilantro, así como la cúrcuma, que le da un agradable toque picante.