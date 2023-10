Cathay presenta una amplia renovación de su programa Business Plus

viernes 06 de octubre de 2023 , 08:48h

Cathay ha anunciado una amplia renovación de su programa de fidelización para clientes corporativos Business Plus y de su plataforma de contratación de viajes de negocios. Dirigido a PYMES y empresas emergentes, Business Plus permite a este tipo de compañías poder gestionar sus viajes de negocios a través de una cómoda e intuitiva plataforma de viajes autoservicio, beneficiándose a su vez de ventajas exclusivas como millas extra, acceso a salas VIP o upgrades de forma gratuita.

“El compromiso de Cathay pasa por mejorar constantemente la experiencia de sus clientes y su oferta de productos. Tras la pandemia, las necesidades de nuestros clientes han cambiado, y hemos querido adaptarnos con la mayor rapidez posible, trabajando e invirtiendo en mejoras incluso durante la propia pandemia, para asegurarnos de que seguimos ofreciendo la mejor experiencia posible a nuestros clientes, especialmente a un sector tan importante para nosotros como son nuestros clientes corporativos”, declara Stephen Lawson, Vicepresidente de Ventas Global de Cathay.

"Pero esto no acaba aquí. Tras esta importante actualización, tenemos aún más importantes mejoras que anunciar, no solo dentro de Business Plus, sino también para nuestros clientes de contratación de viajes de negocios, con el objetivo de mejorar aun más nuestra propuesta para empresas. Los viajes corporativos están volviendo a cobrar fuerza y nuestro deber es asegurarnos de que todos nuestros segmentos de clientes se encuentran satisfactoriamente atendidos”, añade.

El nuevo programa Business Plus incluye novedades como: