Iberia Plus cambia su sistema de recompensa para fidelizar a más clientes

miércoles 07 de diciembre de 2022 , 12:24h

El programa de fidelización Iberia Plus cambia su sistema de remuneración a los clientes para que sea más transparente y, al mismo tiempo, incrementar la recompensa en las rutas que más utilizan los clientes frecuentes de Iberia.

Los Avios comenzarán a acumularse en función del importe del vuelo. De esta forma, cada euro que se invierta, -excluyendo impuestos y tasas- se convertirá en cinco Avios para el caso de los Iberia Plus Clásica, seis Avios para los Iberia Plus Plata, siete para los Oro y ocho Avios para los Iberia Plus Platino, Infinita e Infinita Prime.

Además, los vuelos con destino u origen a América Latina contarán con una ventaja extra: sumarán dos Avios adicionales a su multiplicador. Es decir, un Iberia Plus Clásica en lugar de cinco Avios por cada euro gastado, multiplicará por siete, los Iberia Plus Plata por ocho, los Iberia Plus Oro por nueve, y los Iberia Plus Platino, Infinita e Infinita Prime por diez.

Los usuarios del Puente Aéreo conseguirán también Avios extra en función del nivel de tarjeta, hasta nueve Avios por euro. Y los servicios adicionales al vuelo, como el equipaje adicional o la selección de asiento, entre otros, también se tendrán en cuenta en el cálculo para otorgar los Avios.

Mayor inversión en los clientes frecuentes

De esta forma, Iberia incrementa la recompensa para sus clientes más frecuentes y en las rutas que más utilizan, además de premiarles también por servicios complementarios al vuelo, lo que hace el programa de fidelización aún más atractivo.

La directora de Compromiso con el Cliente, Silvia Morán, señala que “con este nuevo sistema de recompensa, que es más transparente para todos nuestros clientes, vamos a invertir un 22 por ciento más de Avios, lo que esperamos que impulse aún más los niveles de satisfacción con el programa”.

La revista Iberia Plus dedica este mes una entrevista con Silvia Morán, en la que ofrece más detalles sobre este cambio. Puedes leerla online aquí.

Los Puntos Élite, necesarios para subir de nivel en el estatus de Iberia Plus y obtener así más ventajas, se mantendrán sin cambios.

Se mantiene el nivel de todos los clientes Iberia Plus hasta marzo de 2023

Como consecuencia de la pandemia, en 2021 muchos de los clientes de Iberia no pudieron viajar todo lo que hubieran querido. Con el objetivo de agradecerles su confianza y contribución a la reactivación de los viajes, la aerolínea les ha mantenido su nivel Iberia Plus, independientemente del número de vuelos que hayan realizado el último año. Esto les está permitiendo seguir disfrutando de los mismos beneficios del programa hasta marzo de 2023.

Además, a todos aquellos que han conseguido mantener el nivel por sus propios medios, Iberia les ha regalado un bonus de Puntos Elite adicionales, puntos necesarios para subir o mantener el nivel en la próxima revisión, en marzo de 2023.

Iberia Plus

Iberia Plus es el programa de Iberia que premia la fidelidad de sus mejores clientes con vuelos y otras ventajas exclusivas. En la actualidad, el programa cuenta con más de 10 millones de titulares y ofrece seis niveles de tarjeta: Clásica, Plata, Oro, Platino, Infinita e Infinita Prime, además de Iberia Plus Kids para niños de entre dos y once años.

Los titulares del programa de fidelización de Iberia pueden obtener Avios cuando compran vuelos en las compañías aéreas asociadas al programa, así como con estancias en cadenas de hoteles internacionales, alquiler de coches, repostaje de combustible u otras compras en más de un centenar de partners del programa. Los Avios se pueden utilizar como moneda de canje para adquirir vuelos, hoteles, alquiler de coches, o escapadas de varios días y experiencias de ocio.