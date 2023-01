Turismo de Qatar participar por segunda vez en FITUR para presentar sus ofertas turísticas

jueves 19 de enero de 2023 , 07:56h

Turismo de Qatar vuelve a participar por segundo año consecutivo en FITUR, la mayor feria de turismo de España. El destino continúa comprometido con el mercado español y refuerza su acercamiento al sector turístico nacional, dando a conocer además todos sus atractivos turísticos al público final.

Tras un año marcado por el mayor evento deportivo del mundo, el país comienza este 2023 manteniendo su apuesta de crecimiento turístico, con grandes aperturas hoteleras, de restauración y entretenimiento. En el mercado español, Qatar busca continuar posicionándose como un gran destino stopover para los viajeros españoles.

El vicepresidente de Mercados Internacionales de Turismo de Qatar, Philip Dickinson, quien acudirá a la cita más importante del turismo en España, asegura: "Estamos muy contentos y emocionados de poder participar por segundo año consecutivo en FITUR. España es un mercado prioritario para Qatar, con una excelente conectividad aérea a través de nuestra galardonada aerolínea nacional Qatar Airways y una fantástica selección de hoteles y atracciones para los viajeros. Estar presentes en FITUR nos permite seguir fortaleciendo nuestras relaciones y asociaci ones con el sector turístico en el mercado español".

Novedades en Qatar en 2023

La industria turística del país se ve reforzada este año con nuevas aperturas de grandes cadenas hoteleras, entre las que destacan Rixos Qetaifan Island North Doha, Waldorf Astoria Doha West Bay y Rosewood Doha. Se unen a una gran lista de aperturas que marcaron el final del 2022, con hoteles como Raffles Doha y Fairmont Doha, localizados en las ya icónicas Katara Towers, junto a otros grandes nombres como Rixos Gulf Hotel Doha; The St. Regis Marsa Arabia Island, The Pearl-Qatar; Katara Hills Doha, LXR Hotels & Resorts; Waldorf Astoria Lusail, Doha; The Ned Doha; The Chedi Katara Hotel & Resort y Le Royal Méridien City Center Doha, entre otros.

Por otro lado, la gastronomía del país, uno de sus grandes atractivos gracias a su unión de modernidad y tradición, se ha llenado de aún más sabor con la llegada de restaurantes como TATEL Doha, que lleva la cocina española a la capital qatarí, o los reconocidos Carbone y Zuma.

Además, a la amplia variedad de actividades que pueden disfrutar los viajeros en el país, desde una visita a sus museos o a su zoco tradicional, hasta un safari por el desierto, se suman novedades como Lusail Winter Wonderland, que mantendrá hasta abril la magia del invierno en Doha.

Los grandes eventos internacionales también marcarán el 2023 en Qatar, que acogerá en febrero el Qatar ExxonMobil Open y en marzo celebrará el Qatar Masters 2023. En los meses de octubre y noviembre, Doha vibrará con el Gran Premio de Qatar 2023 de Fórmula 1® y el Gran Premio de Qatar 2023, o Qatar MotoGP; y celebrará además en exclusiva el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra 2023 (GIMS).

Las novedades en el sector se suman a la ya impresionante oferta turística del país, y continúan avanzando hacia el objetivo de alcanzar los seis millones de visitantes internacionales para 2030. De esta forma, Qatar triplicaría su número de visitantes prepandemia y se convertiría en el destino de más rápido crecimiento de Oriente Medio.