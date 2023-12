QUIRAT, en el hotel InterContinental Barcelona, obtiene su primera Estrella MICHELIN

viernes 01 de diciembre de 2023 , 07:59h

InterContinental Barcelona, el hotel de lujo que alberga a QUIRAT, continúa elevando su estándar de excelencia. Recientemente honrado en los premios World Luxury Awards como "Best Luxury Hotel in Europe" y "Best Luxury New Hotel in Europe", así como en los "Best Hotel Awards" por Mejor Hotel de Lujo para el Bienestar de sus Clientes y "Best Hotel Gourmet," InterContinental Barcelona reafirma su posición como un destino excepcional para los amantes de la exclusividad.

Victor Torres: Se posiciona en el universo de los Estrella MICHELIN

El prodigioso chef detrás del restaurante QUIRAT, Victor Torres se consagra como una figura destacada en el mundo culinario al agregar otra Estrella MICHELIN a su colección en la última gala de premios 2023. Torres demuestra su maestría culinaria y fidelidad a sus raíces. El secreto de su éxito: el compromiso inquebrantable con la calidad y la tradición.

Victor Torres, el chef más joven de España en ganar una Estrella MICHELIN, atribuye su éxito a la confianza depositada en sus proveedores, destacando la pasión y dedicación de sus colaboradores. Subraya la importancia de mantener vínculos sólidos con quienes comprenden y comparten su visión culinaria.

Con su filosofía centrada en "la simplicidad de lo auténtico," el restaurante QUIRAT eleva los sentidos con platos exquisitos que celebran la temporada y los productos locales. La esencia del restaurante se manifiesta en la perfecta combinación de tradición, modernidad e innovación, creando una experiencia gastronómica única.

QUIRAT se erige como una joya culinaria, ganando su primera Estrella MICHELIN a su constelación de éxitos y consolidándose como un referente gastronómico en la escena internacional. Con el inigualable valor de InterContinental Barcelona y el talento excepcional de Víctor Torres, QUIRAT continúa deslumbrando a los amantes de la alta cocina y redefiniendo los estándares de la excelencia gastronómica.