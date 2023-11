El hotel InterContinental Barcelona ofrece una propuesta única y elegante para despedir el año

miércoles 15 de noviembre de 2023 , 08:08h

InterContinental Barcelona, el prestigioso hotel de cinco estrellas recientemente galardonado en los premios World Luxury Awards en las categorías de “Best Luxury Hotel in Europe” y “Best Luxury New Hotel in Europe”, además del premio “Best Hotel Awards” como Mejor Hotel de Lujo para el Bienestar de sus Clientes y “Best Hotel Gourmet”, presenta el plan más exclusivo para celebrar el fin de año 2023. Situado en Montjuïc y con panorámicas de algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, ofrece un paquete minuciosamente elaborado para ofrecer una vivencia única y recibir al 2024 de la manera más especial.

Lujo y alta gastronomía para celebrar Nochevieja

Para cautivar con una experiencia única y exclusiva, no debe perderse la oportunidad de alojarse en la Suite Presidencial, la joya de la corona del hotel. Esta impresionante Suite de 182 m2, ubicada en la quinta planta, ofrece todo lo necesario para disfrutar de una estancia inolvidable. Desde el amplio salón-comedor con vistas, hasta los dos dormitorios con vestidor, la Suite Presidencial es el escenario ideal para dar la bienvenida al año nuevo con estilo y glamour.

El lujoso hotel propone una velada inolvidable en QUIRAT, una experiencia gastronómica única liderada por Victor Torres, el joven chef que ha conquistado el paladar de muchos con su estrella Michelin y qué hará de esta última noche la mejor noche del año. En este exclusivo espacio gastronómico, se puede degustar una reinterpretación creativa de la tierra y sus productos, con un menú sofisticado basado en el producto local y la pureza de sabores. QUIRAT propone deleitarse con el bogavante nacional, la bisque y el rustido de pollo, o con el besugo nacional, las espinacas a la catalana y la crema de piñones, entre otros platos exquisitos que ofrece el menú de nochevieja. Además, es importante destacar que este restaurante ha sido galardonado con varios premios, incluyendo el título de "Best Artisanal & Organic Cuisine - Global Winner," "Best Degustation/Tasting Menu in Europe," y "Best Luxury Farm to Table Restaurant in Southern Europe." Estos reconocimientos subrayan la excelencia de la experiencia culinaria que se puede disfrutar en QUIRAT.

En InterContinental Barcelona se puede vivir una noche mágica en la FALLIN9 con la fiesta privada más exclusiva de Barcelona, para disfrutar de un ambiente vanguardista y cosmopolita en el hotel más espectacular de la ciudad. El cinco estrellas ofrece unas instalaciones únicas con un sistema de audio de última generación para celebrar la velada más especial del año, con música, baile, cócteles y mucho más.

Barcelona por tierra, mar y aire

Esta experiencia extraordinaria se complementa con una aventura única y exclusiva para dos personas, que combina tres formas diferentes de conocer Barcelona: por tierra, mar y aire. Los afortunados que accedan a ella podrán admirar la belleza y el encanto de la ciudad condal desde distintos ángulos, con un tour privado por el centro histórico, un vuelo en helicóptero por la costa y un paseo en barco por el puerto. Una experiencia de lujo que no olvidarán jamás.

Un oasis de paz y tranquilidad

InterContinental Barcelona ofrece una experiencia única a través de los cuidados del exclusivo SPA InterContinental, donde el huésped podrá disfrutar de un fantástico Ritual Solsticio de Invierno. Este mágico espacio ha sido recientemente premiado por los mismos World Luxury Awards como “Best Luxury City Hotel Spa in Spain”, “Best Luxury Urban Escape in Southern Europe” y “Best Luxury Wellness Spa in Spain”.

La perfecta ocasión para combatir el frío en una atmósfera de paz, tranquilidad y mimo, estimulando los cinco sentidos. Un arpa en directo dará lugar al ritual, con pindas calientes en distintos puntos enérgicos, aceite vehicular caliente para equilibrar los tres doshas ayurvedas, una gota de aceite en el tercer ojo y finalizando con un masaje craneal. Todo ello en un ambiente de lujo, en pleno centro de la ciudad.