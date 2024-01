Bridal 2024, la nueva colección de Jimmy Choo

jueves 11 de enero de 2024 , 18:39h

La colección Bridal 2024 de Jimmy Choo combina zapatos y accesorios que se convierten en las piezas clave del look nupcial de cualquier novia o novio. Las propuestas fusionan el glamour atemporal con sus conocimientos de diseño, abarcando estilos nuevos e icónicos. El compromiso de la casa con lo artesanal se puede apreciar en toda la colección, ya que muestra elementos diseñados a mano y piezas refinadas destinadas a ser recordadas y apreciadas.

La colección Bridal de esta temporada presenta una selección de las siluetas más representativas de la marca, con piezas adornadas con perlas y que son el complemento perfecto para cualquier vestido nupcial. Estas piezas no son únicamente para llevarlas un día: su estilo no pasa de moda y sirve tanto para lucir en ocasiones especiales como para elevar cualquier look. La OTTILIA 90, unos zapatos tobilleros esculturales inspirados en la alta joyería, elevan el concepto de joyería para los pies, una idea que es fundamental en el ADN del diseño de Jimmy Choo. El modelo incorpora un adorno de perlas grabado con el nombre de la marca y una esfera que cuenta con aproximadamente 167 cristales aplicados a mano.



La SACORIA 85 es una sandalia de cuña moderna que combina 3.000 adornos de perlas acabados a mano con líneas limpias, que dan lugar a un zapato único que encarna tanto la elegancia como el glamour. AZIA 95 es lo último en sandalias de tiras, una evolución moderna del legendario zapato LANCE de Jimmy Choo. El detalle de doble tira, inspirado en un beso, es un sello distintivo de Jimmy Choo y está especialmente diseñado para alargar la pierna al hundirse ligeramente por debajo del tobillo.



El bolso MICRO BON BON, una versión adornada con perlas del clásico BON BON, se inspira en los contrastes -duro pero suave, dulce pero atrevido- y es la pieza estrella. Cada uno de estos mini bolsos de noche lleva aproximadamente 1.800 adornos de perlas, que se añaden a mano a través de un proceso de elaboración que dura 7 días.



La colección Bridal presenta una nueva tonalidad de azul hielo en una selección de zapatos y accesorios. Estas piezas contemporáneas son el "algo azul" perfecto para las novias modernas que quieren ser fieles a su estilo personal.



Para las novias de cuento de hadas, el protagonista de la colección Bridal 2024 es, sin duda, el salón Crystal Slipper. El modelo, que evoca el romanticismo de un zapato de corte rococó del siglo XVIII, aporta fantasía y luz a cada paso. Cada par está meticulosamente acabado a mano con nueve variedades y aproximadamente 12.938 cristales de Swarovski colocados individualmente, incluso en la parte inferior del zapato, lo que hace que parezca que The Crystal Slipper refleja la luz desde el interior. La puntera está adornada con un racimo de cristales en forma de corazón bordados a mano, y un forro iridiscente ultravioleta que realza la luz del exterior de cristal, aportando un toque de "algo azul".

La línea masculina también es un homenaje al lujo y la opulencia. Jimmy Choo es famoso desde hace ya tiempo por sus elegantes mocasines. El característico mocasín FOXLEY se realza con charol y borlas de cristal, mientras que el modelo THAME se reinventa en suntuoso terciopelo y se remata con atrevidos detalles de cristal.



Para diseños exclusivos hechos a medida específicamente para cada pareja, el servicio Made-to-Order de Jimmy Choo ofrece un nuevo nivel de lujo y personalización. Con 30 siluetas de zapatos y accesorios en un total de 13 tejidos y más de 50 colores disponibles, las piezas a medida pueden entregarse en un plazo de 8 a 10 semanas a partir de la cita inicial de creación. Desde la conmemoración de la fecha hasta la inserción de las iniciales, el servicio permite a las parejas diseñar su propio cuento de hadas, creando algo hermoso, único y eterno.