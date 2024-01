Carla, la instalación escultórica de Jaume Plensa en Tenerife Espacio de las Artes

El Cabildo de Tenerife presentó el pasado 14 de diciembre en TEA Tenerife Espacio de las Artes Carla (2018), una instalación de carácter escultórico del artista Jaume Plensa (Barcelona, 1955), uno de los creadores españoles de mayor proyección internacional. El vicepresidente del Cabildo y consejero de Turismo, Lope Afonso; el consejero de Cultura y Museos del Cabildo, José Carlos Acha; el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; el presidente de la comisión de Esculturas en la Calle, Carlos Schwartz; y el artista Jaume Plensa fueron los encargados de dar a conocer esta obra, una pieza única realizada en hierro fundido, que la singulariza en relación a otras piezas en bronce y seriadas del artista.

Con la presencia de Carla -destacó Lope Afonso delante de esta impresionante escultura de siete metros de altura y de 7,8 toneladas de peso- nos unimos a otras grandes ciudades españolas como son Madrid y Barcelona que ya tienen a algunas de estas figuras femeninas de Jaume Plensa. En ese sentido, señaló que Tenerife es sede, como Venecia. Miami, Montreal, Nueva York o Tokio, de una de las grandes obras del escultor catalán. Además de ello, el vicepresidente del Cabildo y consejero de Turismo indicó que la presencia de Carla en la Isla -obra que forma parte de la Colección TEA y se convertirá en un nuevo hito para Santa Cruz de Tenerife- supone también un paso más en democratizar el acceso a la cultura” al sacar el arte de los museos también a las calles.

Por su parte, José Carlos Acha subrayó que Carla -que pasa ya a enriquecer el patrimonio escultórico de la ciudad- es la segunda obra de Plensa en la ciudad tras Islas, creación que se exhibe en el Parque García Sanabria y que el escultor catalán realizó en 1994 para la segunda edición de la Exposición Internacional de Esculturas en la Calle, organizada por la comisión de Cultura de la Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro del Colegio de Arquitectos de Canaria. Precisamente esta pieza, adquirida recientemente por el Cabildo tinerfeño, llega a la Isla con motivo del 50 aniversario de la Exposición Internacional de Escultura en la Calle. “Carla es un regalo para la Isla en su conjunto y es una pieza fundamental de la Colección de TEA”, remarcó Acha quien no dudó en afirmar que ésta será una “obra emblemática para la ciudad y para la Isla”.

Jaume Plensa, quien agradeció a las autoridades y a TEA el hecho de que su obra esté en Tenerife, explicó que Carla parte del retrato que realizó a una joven de 14 años, imagen que posteriormente transformó en su ordenador de “una forma aleatoria” y que en ese caso “está alargada, comprimida, elaborada y con el cabello cambiado”. “Lo que sí que guardo es el alma de esta persona porque creo que estas obras con los ojos cerrados conservan algo que nos pertenece a todos. Cuando uno ve esta cabeza puede ser la de su hija, la de su amor o la de su amante y es todo es muy importante. No es la cabeza de Carla es la cabeza de cualquiera de nosotros”, confesó el artista que concluyó diciendo que la escultura desde este momento ya no es suya, es de la ciudad y deseó que la cuiden y que la quieran tanto como él la quiere.

“Hoy difícilmente se puede estar más contento”, reconoció José Manuel Bermúdez que señaló que gracias a esta nueva obra se mantiene “el espíritu de la Exposición Internacional de Escultura en la Calle del 73”. “Tener esta nueva obra de Plensa en Santa Cruz de Tenerife es realmente importante. Carla, es junto a Julia y Carmela en Madrid y Barcelona, la tercera cabeza femenina de Plensa que está en una ciudad española”, agregó el alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Por su parte el presidente de la comisión de Esculturas en la Calle, Carlos Schwartz, quiso mostrar su agradecimiento al Cabildo de Tenerife por traer a la Isla a Carla, “una obra que invita a la reflexión y al silencio”. “Vamos a disfrutar mucho de su compañía”. “Carla es el gran hito del 50 aniversario de la Exposición Internacional de Escultura en la Calle. Hoy es un día de fiesta”, apuntó.

El Cabildo de Tenerife participa en la celebración del 50 aniversario de la Exposición Internacional de Escultura en la Calle junto al Gobierno de Canarias, al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a la Universidad de La Laguna, a la Fundación CajaCanarias y al Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, la Gomera y El Hierro. Cabe recordar además que, con motivo de esta efeméride, TEA celebró este mismo año la exposición Lo que pesa una cabeza. Escultura tras el 73.

Jaume Plensa (Barcelona, 1955) ha desarrollado una intensa actividad creativa a lo largo de su trayectoria, al servicio de una concepción abierta y experimental de la obra de arte, por lo que, en su caso, la concepción de los géneros tradicionales se disuelven para dar paso a una obra plural que se nutre tanto de la vídeo-instalación, como de la pintura, el arte sonoro o la escultura. La madrileña Fundación Ico le dedicó, en 2005, una importante exposición de sus diseños y escenografías para la ópera y el teatro, el mismo año en el que fue investido Doctor Honoris Causa por la School of the Art Institute de la Universidad de Chicago. En 2015 recibió el Global Fine Art Award de Miami 2015 por su obra Together, expuesta en la Bienal de Venecia de ese mismo año.

En 2018 el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía le dedicó una exposición que, bajo el título de Invisibles, mostraba parte de su trabajo instalativo en el Palacio de Cristal de Madrid. Jaume Plensa ha vivido y trabajado en Alemania, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Tras su primera exposición individual en 1980, en la Fundació Joan Miró de Barcelona, su obra se ha mostrado en museos de todo el mundo, entre ellos la Galerie nationale du Jeu de Paume de París (Francia), el Lehmbruck Museum de Duisburg (Alemania), el Nasher Sculpture Center de Dallas (Estados Unidos), el Espoo Museum of Modern Art de Helsinki (Finlandia), el Toledo Museum of Art (Toledo, Estados Unidos), el Musée d’Art Moderne et Contemporain de Saint Étienne (Francia) o el Madison Museum of Contemporary Art (Estados Unidos)

Una parte importante de su trabajo son piezas escultóricas e instalaciones que se han realizado específicamente para espacios públicos. Quizás la obra más conocida sea Crown Fountain, en Chicago, fechada en 2004. Sus obras se pueden ver en países como Gran Bretaña, Japón, Alemania, Suecia, Canadá, Estados Unidos, Australia, Corea o China. Asimismo, ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales: la Medaille des Chevaliers des Arts et Lettres del Ministerio de Cultura francés en 1993, el Premi Nacional de Cultura d’Arts Plàstiques de la Generalitat de Catalunya en 1997, el Premio Nacional de las Artes Plásticas en 2012, y el prestigioso Premio Velázquez de las Artes en 2013, los dos últimos del Ministerio español de Educación, Cultura y Deporte.