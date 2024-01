FITUR 4all anuncia su programa sobre turismo inclusivo

lunes 15 de enero de 2024 , 10:00h

FITUR, en colaboración con IMPULSA IGUALDAD, creadores de la marca de turismo accesible TUR4all, han organizado la sección FITUR 4Aall que este 2024 vive su primera edición con el objetivo de fortalecer la calidad, la diversidad y la inclusión de la oferta turística.

Gracias a esta sinergia, la Feria Internacional del Turismo organizada por IFEMA MADRID del 24 al 28 de enero de 2024 acercará a las personas con necesidades de accesibilidad a destinos y servicios turísticos con el objetivo de fomentar el turismo accesible e inclusivo. Así, a través de un programa de mesas de debate el jueves 25 de enero la sala N103 de Centro de Convenciones Norte se visibilizarán las últimas tendencias en turismo accesible y se compartirán las mejores prácticas en este ámbito de la mano de los destacados expertos. En el Pabellón 9 habrá una zona informativa de la sección.

Este programa se completa con la entrega de los primeros Premios FITUR 4all 2024, que nacen para reconocer el compromiso, dar visibilidad y alentar el desarrollo y la promoción de la accesibilidad en el sector turístico. Estos galardones, organizados por IMPULSA IGUALDAD en colaboración con FITUR, se otorgarán en las categorías homólogas a las mesas de debate: destinos nacionales e internacionales, empresas y organizaciones.

Programa completo de FITUR 4all en la sala N103 de Centro de Convenciones Norte

11:30-11:40 Presentación e inauguración

11:40-12:00 Mesa de destinos internacionales

Ulrike Bonhet: director German National Tourism Board in Spain & Portugal

Arturo Bravo, viceministro de Turismo de Colombia

Helena Pereira Ribeiro, directora de Proyectos en el departamento Oferta y Promoción de los Recursos de Turismo de Portugal

Moderador: Ignacio Osorio, director general de IMPULSA IGUALDAD

12:00-12:20 Mesa de entidades/organizaciones

Isabel Novoa, presidenta de ISTO

Igor Stefanovic, Technical Coordinator for Accessibility, Cultural Tourism and Indigenous Peoples at Ethics, Culture and Social Responsibility de la OMT

Arantxa Hernández, gerente Vías Verdes

Moderador: Francisco Sardón, presidente de IMPULSA IGUALDAD

12:20-12:40 Mesa de empresas turísticas

Enrique Espinel, COO Civitatis

Javier Sancho, director Sales Europe Hilton

María de Andrés, responsable Sostenibilidad VECI

Moderador: Miguel Carrasco, director del área de turismo inclusivo en IMPULSA IGUALDAD y COO de TUR4all Travel

12:40-13:00 Mesa de destinos nacionales

Iván Gonzalez, Tourist information director de Madrid Destino

Lucho Pérez, responsable de Accesibilidad turística de Visit Benidorm

Daniel Martinez Junquera, director de Gijón Turismo

Moderador: María Hernández Izquierdo, directora de Comunicación y Marketing de IMPULSA IGUALDAD

13:00 Entrega de I Premios FITUR 4all y clausura