FITUR 2024 refleja el crecimiento del sector turístico con cifras récord

viernes 19 de enero de 2024 , 12:39h

Los datos de la 44ª edición muestran el músculo de la industria durante el pasado ejercicio y sitúan a FITUR como la primera feria del mundo en número de participantes y asistentes.

Ecuador participa como País Socio FITUR 2024 en una edición récord que reúne un total de 9.000 empresas participantes, 152 países y 806 expositores titulares, que supondrán para Madrid unos ingresos de más de 430 millones de euros.

La Feria, que se celebra del 24 al 28 de enero organizada por IFEMA MADRID, crece en todos sus parámetros con especial incidencia en la presencia internacional y suma la representación oficial de 20 países respecto a 2023.

La Feria Internacional del Turismo, FITUR, que se celebrará en Madrid del 24 al 28 de enero, organizada por IFEMA MADRID, refleja en su 44ª edición el crecimiento experimentado en los últimos meses por la industria turística nacional e internacional y sienta las bases para la consolidación del sector durante 2024.

Una cita que abre el calendario internacional de ferias turísticas y consolida su posicionamiento de liderazgo con el respaldo de todos los agentes públicos y privados de la cadena de valor de la industria turística, y que apunta a cifras récord en todos sus parámetros con un total de 9.000 empresas participantes, 152 países, y 806 expositores titulares que desplegarán su oferta a lo largo de 9 pabellones, uno más que en 2023.

Así mismo, la buena respuesta del sector que ha tenido FITUR hace prever también unos excelentes datos en cuanto asistencia y se estima alcanzar los 150.000 profesionales de miércoles a viernes y 100.000 asistentes de público general durante el fin de semana.

Cifras todas que se traducirán en una importante inyección económica para Madrid, con una estimación de 430 millones de ingresos que impactarán directamente en sectores como el transporte, hotelería, restauración, comercio, ocio y cultura.

Con estos excelentes datos, FITUR mantiene su sólida orientación al negocio, con tres días exclusivos para profesionales, y su adicional alcance al viajero el fin de semana abriendo sus puertas a todo el público.

Entre las novedades de 2024, figura la participación especial de Ecuador como País Socio Fitur, que realizará un importante despliegue en la Feria, así como la presencia de la Sostenibilidad como eje transversal de toda la oferta turística y las secciones de la feria. Un reflejo del compromiso de FITUR por ser una herramienta clave para la difusión del conocimiento e innovación, así como una palanca para potenciar un modelo de turismo más sostenible, donde la responsabilidad ambiental, social y de gobierno corporativo estará presente en las propuestas de destinos y empresas, así como en los contenidos de las diez secciones y en todas las actividades que se desarrollarán durante el certamen.

FITUR crece en internacionalidad

FITUR 2024 se define por el notable crecimiento de la Feria. Destaca el salto con respecto a 2023 en superficie de exposición con la suma de un pabellón más hasta un total de 9, así como la participación directa de expositores titulares con stand, que en esta edición se eleva a la cifra de 806, lo que supone un incremento del 7% respecto a la edición pasada.

Asimismo, destaca el crecimiento de la participación internacional, uno de los parámetros más importantes para FITUR, y reúne en 2024 152 participaciones de países que incluyen 96 representaciones oficiales de destinos.

Todas las áreas de FITUR crecen tanto en superficie como en expositores y, con la sostenibilidad, la innovación tiene un papel protagonista en el sector turístico que se proyecta en FITUR. Las empresas turísticas tecnológicas, agrupadas bajo el paraguas Travel Technology en el Pabellón 8, crecen un 23% y se acercan al centenar.

De este modo, la Feria Internacional del Turismo refleja las últimas previsiones de la Organización Mundial del Turismo (OMT) de noviembre de 2023 de recuperar casi el 90% de los niveles previos a la pandemia en turismo internacional con unos ingresos que podrían alcanzar los 1,4 billones de dólares en 2023.

Así se ha anunciado en la presentación oficial de FITUR 2024 que se ha celebrado esta mañana en IFEMA MADRID y que ha contado con una nutrida representación institucional y del sector turístico.

Juan Arrizabalaga, director general de IFEMA MADRID, ha afirmado que “FITUR es una de las grandes cartas de presentación no solo de nuestra casa, sino también de la Marca España. Es un orgullo que cada año reafirme su posición de liderazgo no solo por el incremento de sus cifras y la generación de negocio, también por su intangible aportación de valor, conocimiento y buenas prácticas en sostenibilidad al sector, sin olvidar el impacto económico que genera en su entorno como uno de los grandes actores de la industria del turismo.

El subsecretario de Promoción Turística de Ecuador, Diego Andrade, ha afirmado, por su parte, que “la presentación que llevaremos a cabo tiene como objetivo no solo destacar la significativa contribución de los visitantes españoles al turismo ecuatoriano, sino también demostrar cómo pretendemos optimizar nuestra participación en la feria FITUR para exhibir de manera integral todas las maravillas que Ecuador tiene para ofrecer. Nuestro enfoque se centra en ilustrar la riqueza cultural, la diversidad natural y las oportunidades únicas de turismo que nuestro país presenta, subrayando nuestra firme intención de fortalecer y ampliar las relaciones turísticas entre Ecuador y España”.

Por su parte, la Secretaria de Estado de Turismo, Rosana Morillo, ha puesto de relieve el liderazgo de España como una de las principales potencias turísticas mundiales. “A falta del cierre definitivo del año, las previsiones para 2024 son muy positivas; se nota que la gente tiene ganas de España”. También ha explicado las principales novedades con las que el departamento que dirige acudirá este año a FITUR y los dos eventos centrales que se realizarán en el stand de Turespaña, centrados en dos de los principales ejes de actuación de la Secretaría de Estado para esta legislatura: la sostenibilidad social y ambiental del turismo y el turismo experiencial”.

Almudena Maíllo del Valle, titular del Área Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, “abrimos el año con la cita más importante a nivel internacional dentro del sector; FITUR es la gran cita que marca las pautas a seguir a lo largo del año para mantener el buen momento que vive ahora mismo el sector. Cerramos este año con unas cifras muy positivas para la ciudad de Madrid, así como para toda España. Desde el Ayuntamiento de Madrid, seguiremos trabajando para afianzar un turismo que aporte impacto positivo a toda la cadena de valor del sector”.

El viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Daniel Martínez, ha asegurado que "acogemos esta edición de FITUR en el mejor momento turístico de la Comunidad de Madrid, dado que el peso del sector ha escalado hasta el 8% del PIB madrileño. El Gobierno Regional incrementa sus recursos en 29 millones de presupuesto para 2024, apostando por la libertad económica, la colaboración público-privada y el desarrollo de la Estrategia Turística 2023-2026 de la Comunidad de Madrid que contará con 250 millones de inversión en cuatro años".

La especialización de FITUR y la sostenibilidad a través de sus diez secciones

FITUR sigue avanzando en su especialización, contribuyendo a impulsar los segmentos que han desarrollado una estrategia turística en torno a su actividad. La principal novedad es la creación junto a IMPULSA IGUALDAD de FITUR 4all, que promoverá el desarrollo del turismo accesible y visibilizará iniciativas de destinos y empresas en este ámbito a través de los I Premios FITUR 4all.

También destacable será la apuesta de FITUR Sports, que se organiza en colaboración con AFYDAD y cuenta con el patrocinio global de FRANCIA OLÍMPICA Y DEPORTIVA. Esta sección amplía contenidos, duración y participación y mostrará cómo el turismo deportivo es impulsor del turismo sostenible. Asimismo podrán conocerse todas las novedades en distintas áreas como FITUR Techy, creado junto a ITH, y en donde la inteligencia artificial, la economía de los datos y los retos de la industria hotelera será protagonistas; FITUR Cruises, desarrollado con CRUCEROADICTO, mostrará el compromiso de los cruceros con la sostenibilidad medioambiental, la protección de los destinos y el impacto positivo en sus comunidades; FITUR LGTB+, segmento que engloba a más del 10% de los turistas a nivel mundial, mostrará la diversidad y la inclusión; FITUR Woman, en colaboración con WOMEN LEADING TOURISM y el patrocinio de SEVILLA, alineada con el ODS 5, contribuye a la promoción del liderazgo femenino; FITUR Know How & Export, espacio creado con SEGITTUR en colaboración con ICEX para que las empresas turísticas españolas muestren su potencial, productos y servicios y contribuir a la innovación en el sector y que este año trae como novedad el concurso ‘The AI for Tourism Awards 2024; FITUR Screen, que vuelve de la mano de la SPAIN FILM COMISSION y que conectará a la industria cinematográfica con la turística; FITUR Talent, organizado junto a EDUCACIÓN 3.0, se presenta como un monográfico del talento, la formación y la capacitación profesional con el foco en la convivencia entre personas e inteligencia artificial; y FITUR Lingua, el espacio que aborda las oportunidades del turismo idiomático y su labor en la descentralización y desestacionalización del turismo desarrollado junto a FEDELE.

A estas diez secciones se suma el Observatorio de Sostenibilidad de FITUR, FITUR Next, que este año cuenta con el patrocinio de ENRIQUE TOMÁS. El Observatorio trabaja durante todo el año para identificar buenas prácticas que generen efectos positivos y que sean replicables en torno a un ámbito de sostenibilidad que este año es la contribución del turismo a la revitalización de los territorios.

Además, FITUR seguirá avanzando en la digitalización ofreciendo todos los programas de ponencias de las secciones vía streaming y poniendo a disposición de sus participantes profesionales la plataforma digital FITUR Live Connect.

Finalmente, y siguiendo la hoja de ruta iniciada en 2023, IFEMA MADRID vuelve a medir la huella de carbono de FITUR en los alcances 1 y 2 como muestra de su compromiso por la sostenibilidad y su apuesta por impulsar eventos de bajo impacto medioambiental.

Ecuador, País Socio FITUR 2024

Ecuador presentará en FITUR a nivel mundial su oferta turística, rica en diversidad geográfica, cultural y con una robusta conectividad aérea con España. Su stand en el Pabellón 3 reflejará su tradición y albergará una variedad sensorial en la que descubrir la naturaleza y cultura del país apoyada por la campaña “Time to Reset in Ecuador”. Además de un interesante despliegue, dará a las empresas ecuatorianas la posibilidad de estar en contacto con el sector internacional, con la interesante oportunidad que supone para la llegada de turistas internacionales al país.

Fin de semana en FITUR

Durante el fin de semana, la Feria abre sus puertas al público, que podrá recorrer el mundo a través de los 9 pabellones, obtener información de una extraordinaria oferta de destinos internacionales y nacionales y disfrutar de una variada agenda actividades lúdicas que han preparado los expositores, entre las que destaca la instalación por parte de Puerto Rico de una tirolina en la avenida central de IFEMA MADRID. Además, se complementa con otras actividades como la gymkana de la sección de cruceros, las exhibiciones de pádel en FITUR Sports, así como múltiples actividades en stands y pasillos como actuaciones musicales, bailes regionales, catas gastronómicas, talleres de artesanía, concursos y sorteos, etc.