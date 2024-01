Malasia presenta todas sus novedades en FITUR 2024

miércoles 24 de enero de 2024 , 11:27h

Turismo de Malasia estará presente en FITUR 2024 del 24 al 28 de enero de 2024 de la mano de otros cinco socios turísticos clave del país y un consejo de turismo estatal. Socios como: Asia Exotica, Malai Adventure, Destination Explore, Turismo Asiático (una división de ‘The Malaysian Safari’), Avelade Global y la Oficina de Turismo de Sabah.

Durante el año 2023 Malasia ha experimentado un notable repunte en el número de llegadas de turistas internacionales, registrando la impresionante cifra de 16,1 millones de turistas internacionales en el periodo de enero a octubre, lo que supone un crecimiento del 133,5% en comparación con el mismo periodo de 2022. Llegadas de las cuales 34.106 fueron de España, lo que supone un aumento del 105,6% y que constituye uno de los mercados más importantes para Malasia.

«Malasia no es solo un destino, es también un santuario para vivir aventuras inigualables en medio de las maravillas de la naturaleza. Estamos comprometidos con la preservación sostenible de nuestro rico patrimonio y ofrecemos a nuestros visitantes una experiencia excepcional en el corazón y el alma de nuestro país», explica Zalina Ahmad, la nueva Directora de Turismo de Malasia para España, Francia y Portugal.

Malasia no solo es uno de los 12 países con mayor biodiversidad del mundo, sino que también esconde lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como el majestuoso Parque Kinabalu y el Parque Nacional Gunung Mulu, que ponen de relieve el esplendor de una gran biodiversidad. La isla de Langkawi y el Parque de Kinabalu, reconocidos como Geoparques Mundiales de la UNESCO, o las ciudades históricas de Georgetown y Melaka que narran la cautivadora historia de la diversidad cultural y el patrimonio de Malasia. Lista de maravillas entre las que también figura el patrimonio arqueológico del Valle de Lenggong, en Perak, y que ofrecen a los viajeros de hoy nuevas experiencias y autenticidad en los lugares que visitan.

La UNESCO también ha reconocido el rico mosaico de patrimonio cultural inmaterial de Malasia, como Mak Yong, Dondang Sayang, Silat, Pantun y Songket, todos ellos reconocidos como valiosos componentes del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Maravillas que poder visitar desde la grandísima flota de hoteles del país que no deja de aumentar. Algunas de las últimas inauguraciones han sido: Courtyard by Marriott Melaka, Hyatt Place Kuala Lumpur, Bukit Jalil, Renaissance Kuala Lumpur Hotel & Convention Centre y Four Points by Sheraton Kuala Lumpur, City Centre, The George, George Town, Penang, Courtyard by Marriott Melaka, The Estate Hulu Rening, Selangor y DoubleTree by Hilton Damai Laut Resort, en Perak.

También se están desarrollando prestigiosas marcas hoteleras de lifestyle con todo tipo de servicios para los huéspedes como Park Hyatt Kuala Lumpur at Merdeka 118, Kimpton Hotel Kuala Lumpur, The Waldorf Astoria y The Conrad. Está previsto que estos hoteles abran en Kuala Lumpur entre 2024 y 2025. Otras aperturas de hoteles muy esperadas son el Hilton Burau Bay en Langkawi, el Intercontinental Resort en Penang y el Sheraton Hotel Kuching.

Turismo de Malasia aspira a recibir 27,3 millones de turistas y generar 102.700 millones de MYR (20.000 millones de euros) de ingresos en 2024. El próximo ‘Visit Malaysia Year 2026’ ha fijado un ambicioso objetivo de 35,6 millones de llegadas de turistas extranjeros.