Cada signo del zodiaco tiene su destino ideal para empezar el nuevo año, según Vueling

miércoles 07 de febrero de 2024 , 09:30h

El inicio de un nuevo año es el momento perfecto para planificar nuevas metas y objetivos. Por ello, Vueling te propone empezar a organizar los viajes y las escapadas de este 2024, o más bien el destino más adecuado, según tu signo del zodíaco.

Para 2024, Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, ha identificado 12 ciudades perfectas, una para cada signo del zodíaco, para conquistar tanto a los adictos al horóscopo como a los más escépticos.

ACUARIO: CALEIDOSCÓPICA ÁMSTERDAM

Almas libres capaces de grandes cambios, los acuarianos tienen una fuerte propensión hacia los demás y el idealismo. Para ellos, los expertos de Vueling proponen un viaje a Ámsterdam, una capital con alma dinámica y de cuento de hadas. Para ser recorrido en barco o bicicleta, siempre regala maravillosos días de vacaciones. Algunas de las paradas imperdibles son la céntrica Plaza Dam, el Museo Van Gogh, la Casa de Ana Frank, así como los icónicos molinos y coloridos mercados.

PISCIS: LA INDOMABLE IBIZA

Para poner el broche de oro al zodiaco, Vueling lleva a los nacidos bajo el signo de Piscis a una isla, Ibiza. Extremadamente sensibles y llenos de imaginación, también son volubles, al igual que el agua que los distingue. La perla de las Islas Baleares, si por un lado es la capital del entretenimiento a nivel internacional, atrevida e incansable, por otro lado, esconde un lado más misterioso. Un viaje aquí reconecta con la naturaleza, además de ofrecer experiencias culturales y artísticas, ciertamente menos conocidas.

ARIES: BARCELONA ECLÉCTICA

Leal, sincero y seguro de sí mismo, Aries no deja de tomar la iniciativa, aunque su fuerte temperamento también hace que a veces sean obstinados. Para ellos, Vueling recomienda un destino fascinante: Barcelona, una ciudad cautivadora que fusiona historia, arte y modernidad de manera única. La capital condal es un crisol de experiencias que despiertan la imaginación y rinden homenaje a su pasado glorioso.

TAURO: EL PARÍS RESPLANDECIENTE

Pragmático, estable, confiable, Tauro ama la tranquilidad y la serenidad. Encuentran su mayor satisfacción en los placeres más simples. ¿Qué mejor viaje para ellos que una escapada gastronómica y vinícola a Francia? Vueling propone un itinerario en el ambiente evocador de París, a través de las calles perfumadas de mantequilla de Montmartre, en los cafés y bistrós o entre las delicias de los mercados mágicos.

GÉMINIS: EL IMPREDECIBLE BERLÍN

Dinámicos, activos y emprendedores, los Géminis están constantemente buscando nuevos estímulos y nuevas ideas que puedan satisfacer su gran curiosidad natural. Por este motivo, Vueling recomienda un destino tan impredecible comohttps://www.visitberlin.de/es Berlín. Una ciudad en constante cambio, cosmopolita y multicultural, capaz de seguir siendo ella misma en constante cambio y que no dejará insatisfecho el deseo de aventura de los nacidos bajo este signo.

CÁNCER: EL ACOGEDOR TENERIFE

Sensible y tierno y, por eso, más empático: no hace falta mucho para describir a los Cáncer. Encuentran su fuerza en las relaciones más cercanas, donde encuentran protección y amabilidad. Vueling ofrece un itinerario en las paradisíacas Islas Canarias solo para ellos. En particular, Tenerife ofrece propuestas culturales, kilómetros de playas, parques acuáticos y parques naturales, aptos para toda la familia.

LEO: ATENAS ETERNA

Orgullosos y combativos, seguros de sí mismos, con una naturaleza difícil de controlar: los nacidos bajo el signo de Leo aman todo lo que puede ser real. Para ellos, Vueling ha diseñado un itinerario clásico y atemporal en Atenas, donde podrán seguir admirando la grandeza del glorioso pasado que aún está presente.

VIRGO: EL GLAMUROSO LONDRES

Ordenados, amantes de las reglas y metódicos, los Virgo saben dar una gran disponibilidad y generosidad a quienes los rodean. Vueling les ofrece la capital inglesa, Londres, que siempre ha estado equilibrada entre tradición e innovación: desde los barrios más trendy como Notting Hill y Soho, hasta los más refinados como Chelsea o St. James.

LIBRA: LA MAGNÍFICA MALTA

Elegantes y románticos, los Libra tienen un fuerte sentido de la estética que los lleva a amar el arte, la naturaleza y buscar constantemente el equilibrio. Por ello, Vueling propone Malta, que saciará su alma con su belleza natural, sus numerosas playas y calas, y sus atractivos artísticos, como los tres sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco: el cementerio subterráneo de Ħal Saflieni, los templos megalíticos de las islas y la ciudad de La Valeta llenarán los ojos y los corazones de los libranos.

ESCORPIO: BILBAO MAGNÉTICO

Los nacidos bajo el signo de Escorpio se guían por un fuerte sentido de la justicia, una gran capacidad de análisis, además de sentirse atraídos por todo lo que es misterioso. Para ellos, Vueling recomienda el País Vasco. Aquí, Bilbao sorprende con su centro histórico donde podrás perderte en las famosas "Siete Calles". Entre museos modernos como el famoso Guggenheim o monumentos históricos como la Catedral de Santiago, la ciudad es la opción perfecta para un viaje en el nuevo año.

SAGITARIO: LA EXTRAORDINARIA REIKIAVIK

El signo de Sagitario es ciertamente emprendedor y, a veces, impredecible. Los de este signo tienden a querer explorar lo que es diferente, además de presumir de un carácter expansivo y optimista. El destino para ellos es la capital islandesa, Reikiavik. Una tierra que solo es aparentemente i hace de la naturaleza su reina: entre las extensiones negras de lava, el verde del musgo, el púrpura de los altramuces florece hasta donde alcanza la vista, es un descubrimiento continuo.

CAPRICORNIO: EL MÁGICO ROVANIEMI

Con un temperamento fuerte, son decididos y ambiciosos, a veces obstinados, pero también meditativos. Los capricornianos, que aman la elegancia, encontrarán en Finlandia, y en particular en Rovaniemi, un viaje adecuado para ellos. Enclavado en el Círculo Polar Ártico, es conocido por ser la residencia oficial de Papá Noel, un lugar mágico donde los cuentos de hadas se hacen realidad. Desde pernoctaciones glaciales en el hotel iglú hasta paseos en motos de nieve llenos de adrenalina con huskies y renos, reserva sorpresas y emociones para adultos y niños.