Experiencia golfística para jugar en los mejores campos de España

SO/ Sotogrande Spa and Golf Resort Hotel presenta una exclusiva selección de nuevos paquetes de estancia y juego diseñados para ofrecer a los huéspedes una increíble experiencia golfística para disfrutar jugando en campos galardonados en los rankings Top 100 de España y Europa por distinto. Todo ello, acompañado del cálido sol invernal del Mediterráneo, Sotogrande se convierte en uno de los destinos más destacados y venerados del continente.

El plato fuerte de la nueva colección de paquetes es Sotogrande Golf Tour Classic, concebido para los golfistas que buscan la experiencia de golf definitiva. Los huéspedes disfrutarán de una salida en tres campos legendarios: el Real Club Valderrama, antiguo campo de la Ryder Cup, y actual anfitrión del LIV Golf y número 1 de España; el Real Club de Golf Sotogrande, número 2 de España y sede del DP World Tour's Andalucia Masters; y La Reserva Club, reciente sede del Ladies European Tour y número 7 de España, como parte de una estancia de cinco noches en el resort.

Por otro lado, los paquetes Golf Escape ofrecerán a los huéspedes la oportunidad de disfrutar de rondas de golf en el Almenara Golf, que figura entre los 100 mejores campos de España, y en el cercano La Reserva Club, que recientemente ha sido incluido en el Top 100 de Europa Continental.

Las opciones de la Golf Escape incluyen:

Estancia de tres noches en SO/ Sotogrande Spa and Golf Resort con dos rondas de golf incluidas.

Estancia de cinco noches en SO/ Sotogrande Spa and Golf Resort con tres rondas de golf incluidas.

Estancia de siete noches en SO/ Sotogrande Spa and Golf Resort con cuatro rondas de golf incluidas.

Después de seleccionar la duración de su estancia, los huéspedes tienen la opción de elegir el paquete de golf BIRDIE, EAGLE o ALBATROS.

El paquete BIRDIE: Disponible para tres, cinco o siete noches permite a los golfistas jugar sus rondas en Almenara Golf o La Reserva Club.

El paquete EAGLE: Cinco o Siete noches permite a los golfistas jugar en cuatro campos de golf diferentes situados en un radio de 11 kilómetros, aproximadamente, incluyendo también Almenara Golf y La Reserva Club, así como otros campos de golf cercanos a Sotogrande, radicados a 20 kilómetros.

El paquete ALBATROS: Paquete de siete noches que permite a los golfistas jugar cuatro rondas de golf en Almenara Golf, La Reserva Club, y algunos de los campos más atractivos situados en un radio de 23 kilómetros del resort de 5 estrellas.

Los nuevos paquetes incluyen alojamiento en el lujoso complejo de bienestar de 5 estrellas SO/ Sotogrande Spa & Golf Resort Hotel, recientemente galardonado como Mejor Resort de Lujo de Estilo de vida de Europa (Best Luxury Lifestyle Resort) y Mejor Destino de Bienestar de España (Best Luxury Wellness Resort) en los World Luxury Hotel Awards 2023. Todos los paquetes se parten de una estancia en una habitación SO/ Comfy e incluyen: desayuno diario servido en el restaurante SoCiety, acceso al circuito hidrotermal y a la piscina cubierta de su galardonado Spa & Wellness Club, así como acceso al gimnasio 24/7, con clases colectivas diarias gratuitas. Los huéspedes que adquieran estos paquetes también se beneficiarán de una sesión de crioterapia por persona, un 10% de descuento en la tienda de golf Almenara Golf, un 20% de descuento en las tarifas de los clubes de golf asociados y un 25% de descuento en noches adicionales en SO/ Sotogrande Spa and Golf Resort.

Stephane Menou, director general de SO/ Sotogrande Spa & Golf Resort ha declarado: "Estamos encantados de ofrecer estos nuevos paquetes Golf Escape a los visitantes de la región. Permiten a los huéspedes experimentar el estilo de vida de Sotogrande con la inclusión de múltiples rondas de golf de categoría mundial y acceso exclusivo a las instalaciones de bienestar y servicios dentro del complejo".

"Sotogrande cuenta con cuatro de los mejores campos de golf de España: La Reserva Club, Almenara, Real Club Valderrama y Real Club Sotogrande. Combinarlo con una estancia en el resort SO/ Sotogrande es la mejor forma de vivir una escapada de golf perfecta y empaparse del famoso sol mediterráneo", añade Menou.

Almenara Golf está situado a los pies de SO/ Sotogrande Spa and Golf Resort, con el primer tee a poca distancia de las habitaciones del hotel. El diseño original de Dave Thomas ha sido remodelado recientemente por el legendario golfista español Manuel Piñero. Rodeado por el precioso parque natural de Los Alcornocales, ofrece una variada y divertida opción con 27 hoyos en tres circuitos de 9 hoyos para jugar todo lo que quieras. Disponible a partir de 3 noches, incluye green fee diario en Almenara Golf.

Situado en la cima del pico más alto de Sotogrande, La Reserva Club es la incorporación más reciente a Sotogrande y ha acogido recientemente las Aramco Series del Ladies European Tour. Diseñado en 2003 por el arquitecto estadounidense Cabell B. Robinson, este campo de campeonato cuenta con amplias calles que desembocan en grandes greenes ondulados y numerosos obstáculos de agua.