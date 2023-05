MADRID ME GUSTA-San Isidro 2023: el festival que invita a vivir la música en vivo en las salas

viernes 05 de mayo de 2023 , 07:50h

ENTRE EL JUEVES 11 Y EL DOMINGO 14 DE MAYO, 25 SALAS DE MADRID EN VIVO, CON EL APOYO DE MAHOU, CELEBRAN 25 CONCIERTOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA CIUDAD.

Alejados de las multitudes y la acechante calorina, miles de personas escogieron el año pasado los conciertos de MADRID ME GUSTA para festejar las fiestas de San Isidro con música en vivo. Es por eso por lo que Madrid en Vivo y Mahou apuestan de nuevo por la calidad de las salas para invitar al público a un total de 25 conciertos en 25 salas distintas de la capital entre el jueves 11 y el domingo 14 de mayo.

MADRID ME GUSTA-San Isidro 2023 es una apuesta infalible por la variedad estilística, los jóvenes talentos y la cercanía que no hay que perderse:

JUEVES 11 DE MAYO

La jornada inaugural arranca con el acercamiento de la obra de Isaac Albéniz al jazz comandada por el pianista Daniel Oyarzabal con Albéniz Jazz Quartet en el Café Central. Para los que prefieran la mezcla del jazz con el folclore latinoamericano, El Despertar nos presenta el proyecto de Matías Vera Pinto Trío. También hay espacio para el desmelene y el rock and roll con una de las bandas más consagradas del underground: The Meteors, que estarán actuando en El Sol. Completan la primera jornada las emocionales canciones de Laura Úbeda en Fulanita de Tal y el más que contrastado espectáculo Essential Flamenco del Teatro Flamenco Torero, dirigido por Juan El Mistela.

VIERNES 12 DE MAYO

Juventud y experiencia no están reñidos como demuestra el conjunto de rap H Ilimitados que hará un derroche de flow en el BarCo. La segunda fecha de MADRID ME GUSTA-San Isidro 2023 continúa con el talento infalible de Mayka Edjole & The Pigfoot Band en Big Mama Ballroom. Desde Berklee Alex Conde Super Organ Trio aterriza en Tempo Audiophile Club. Los auténticos Chocolatinos sacarán a todo el respetable a bailar en El Intruso. Tampoco irán escasas de groove propuestas como las de Tuccis en Hangar 48 o R&B de The Mignite Brawlers y BB Doors en Gruta 77. Cierran el comienzo del fin de semana el rock de Not Your Puppets en Cadillac Solitario y el metal de We Exist Even Dead en Silikona.

SÁBADO 13 DE MAYO

El flamenco estará doblemente presente el sábado con el baile de El Yiyo en Cardamomo y Laura Fúnez en Tablao Flamenco 1911. Rockville nos trae el rock contundente de The Last Internationale y Crimson & Clover. Clamores se tintará albiceleste con la Fiesta del Rock Argentino de La Good Show Band. Y se suman al sábado propuestas más cercanas a las músicas negras como la San Patricio Big Band en Moe y Elena & Brothers en Contraclub.

DOMINGO 14 DE MAYO

MADRID ME GUSTA-San Isidro 2023 finaliza el domingo con jóvenes realidades de la escena como Perdón Mentira y Ernst en el Café La Palma. La electrónica de Rare Jam & Xas en El Sótano. La personalidad de Tarabilla y Mango Néctar en Maravillas o el violín indomable de Santiago Vokram en Rincón del Arte Nuevo. Y con dos súper estrellas del pop urban femenino que darán mucho que hablar en los próximos años: Yarea en Siroco y Kira Brown en Vesta.