Celebrar el Carnaval en la nieve de Andorra

El Carnaval llega a las estaciones de Grandvalira Resorts a partir de este sábado 10 de febrero con propuestas infantiles, concursos de disfraces, música en las terrazas y fiestas après-ski del más alto nivel. Además, los dominios esperan la llegada de nuevas nevadas en los próximos días que permitirán ampliar los kilómetros esquiables en las estaciones. Si las previsiones se cumplen, a partir de la madrugada del jueves al viernes habrá las primeras pequeñas precipitaciones, y tanto el mismo viernes, como el sábado y el domingo tendrán lugar algunos episodios de nieve más. Actualmente, Grandvalira dispone de 118 km, Pal Arinsal de 40 km y Ordino Arcalís el 75%, siendo las mejores condiciones de los Pirineos.

Animaciones en los jardines de nieve, música y concurso de disfraces

Durante toda la semana de Carnaval, los jardines de nieve de Soldeu, El Tarter y Canillo se llenarán de animaciones para los más pequeños con disfraces y más actividades de temática carnavalesca. Los pequeños esquiadores podrán disfrutar de los personajes de la estación, el oso Bababoom y el Yokai Ninja, que por las mañanas bajarán disfrazados esquiando por Soldeu y El Tarter, y de los legendarios personajes del Mon(t) Magic en Canillo, que igualmente estarán esquiando por las pistas del sector. Por las tardes, se han programado espectáculos, animaciones infantiles y juegos diversos en los sectores de Soldeu, El Tarter y Canillo.

El Pas de la Casa, Grau Roig y Encamp, por su parte, animan a todos los niños y niñas a ir disfrazados, tanto en los jardines de nieve como en las clases colectivas y en el club Màgic Ski, aportando color y diversión a las pistas durante este período.

La estación de Ordino Arcalís se apunta a la diversión con actividades para los más pequeños del club Màgic Ski, para quienes ha preparado lluvias de huevos de chocolate y un desfile de disfraces, entre otras actividades originales. Los mayores también podrán participar en los concursos de fotografía que ha preparado la estación. Los tres días festivos de Carnaval, 10, 11 y 12 de febrero, aquellas personas que se fotografíen disfrazadas en los lugares más emblemáticos de la estación y etiqueten @ordinoarcalis en Instagram podrán ganar una inscripción Màgic Ski para la temporada 2024-2025, un almuerzo en La Coma, una salida guiada con crampones en el Mirador de Tristaina o la experiencia First Track con desayuno incluido. El día de los enamorados también se podrá participar en otro concurso en el que, en este caso, se premiará la fotografía más romántica tomada también en algún lugar emblemático de la estación. La pareja ganadora podrá mejorar su esquí gracias a una sesión Top Class de 4 horas que incluye la actividad First Track a primera hora y a puerta cerrada, y una comida para dos personas en el restaurante de Portelles. Es necesario consultar las bases y condiciones de ambos concursos en los perfiles de la estación.

El sábado 10 y el miércoles 14, los esquiadores de Ordino Arcalís podrán vivir la magia en Planells con el espectáculo del Mag Jorge de 12:30 h a 14:30 h, y de DJ en directo en La Coma de 12 h a 15 h. Si la meteorología lo permite, la Terraza Kokoi del Hortell también contará con animación con un DJ residente los sábados de 15 a 17 h.

Soldeu recibe la Copa del Mundo femenina de esquí alpino con muchas actividades lúdicas

La pista Avet de Soldeu será el epicentro del esquí alpino este sábado 10 y domingo 11 con la celebración de la Copa del Mundo femenina de esquí alpino, donde las mejores esquiadoras del mundo competirán en las pruebas de eslalon y eslalon gigante.

La estación de Grandvalira ha preparado para la ocasión un gran abanico de actividades complementarias muy atractivas tanto para los más aficionados al esquí como para aquellos más generalistas: el Ski Festival. Esta vertiente lúdica del evento tendrá lugar en el recinto del World Cup Village, que este año ocupará toda la plataforma de Soldeu durante el fin de semana. Además de contar con una zona gastronómica, se organizarán ski test gratuitos para los amantes del deporte, así como actividades de ocio en forma de juegos, talleres, manualidades, tiro con arco, lanzamiento de hacha o, incluso, un escape room infantil. El espacio contará también con una gran ambientación con espectáculos de baile, sesiones de DJ, espectáculos de animación, firma de autógrafos de las esquiadoras, y una pantalla gigante para poder seguir la competición del Avet.

El après-ski de la Copa del Mundo en L’Abarset

La adrenalina de las pistas seguirá con el desenfreno permanente de L'Abarset, el après-ski por excelencia de los Pirineos. Después del sorteo público de dorsales el viernes día 9, un momento muy especial de la competición, las DJ Lunnas y Patricia Mantovani pondrán la música en el local del Tarter. El sábado será el turno de Franky Rizardo y Edu Art, mientras que el domingo tendrá lugar la clausura de la Copa del Mundo con la fiesta de los voluntarios, donde estarán Las Castizos, quienes ocuparán la cabina para hacer vibrar al personal junto con los residentes Laeet y The Vittosky's.

La semana continuará con grandes fiestas en L'Abarset con los DJ residentes lunes y martes, el Urban Sounds de la mano de Blade el miércoles, y San Miguel (never) chill Thursdays, donde destaca A Flame Music, el trío formado por los DJ Laeet, Patricia Mantovani y Blade. El día álgido será el viernes 16 con una nueva edición del siempre exitoso Brunch Electronik que llega a la nieve con Miss Monique y Jan Blomqvist, mientras que el sábado cerrará la semana carnavalesca el barcelonés Paco Osuna, que presentará su marca Now Here acompañado por Rafa Barrios y Manu González en la cabina.

Snowrow preparty en el CBbC Costa Rodona

El CBbC Costa Rodona del Pas de la Casa será el escenario de la preparty del Snowrow el sábado 10 con una fiesta après-ski que contará con el ritmo de Bastian Bux, George Privatti, N!do y Laeet. La música acompañará al esquí nocturno de la pista de La Solana, que permanecerá abierta hasta las 20 h. Cabe recordar que el festival Snowrow celebrará su segunda edición del 4 al 7 de abril y ya va calentando motores

Cenas de altura bajo las estrellas

Si se busca una experiencia más tranquila pero igualmente inolvidable, se puede optar por una cena bajo las estrellas de las montañas andorranas. En Grandvalira ofrecen esta opción el bulthaup Grau Roig, la Brasería Piolet y el Vodka Bar en el sector Grau Roig, y el Wine & Meat Bar by Jean Leon en Soldeu. En el restaurante 3 Estanys se podrá cenar el 13 de febrero, mientras que en el Pulka será posible todos los sábados de febrero. El restaurante de L'Abarset, por su parte, ofrece su carta nocturna todas las noches excepto los sábados. Cabe recordar que estas opciones están siempre bajo reserva previa.

El Pla de la Cot en Pal Arinsal tiene previsto abrir todos los sábados de febrero, además del viernes día 9 de febrero y el 13 de marzo, para ofrecer su carta de alta montaña por las noches, mientras que Ordino Arcalís también abre las puertas de su restaurante más icónico, La Coma, para cenas mágicas en medio de la montaña. Ambos restaurantes son accesibles en retrac, esquís o raquetas de nieve, actividad que completará la aventura, para la que es necesario reservar previamente.

Si se quiere acabar de completar la experiencia en Grandvalira Resorts, los alojamientos singulares de Epic Andorra como el Domo Lodge o la Cabana Piolet son la oportunidad perfecta para vivir el calor de la montaña rodeado de lujo. Una opción más tradicional e igualmente acogedora es el Refugio de Sorteny, que también ofrece cenas.