Vania x Vania, la obra de Chéjov por partida doble en Matadero

Javier Cámara protagoniza en Naves del Español el estreno absoluto de Vania x Vania

Tras el Tío Vania del Teatro Fernán Gómez, llegan los dos Vanias de Matadero.

Siempre es de agradecer volver a Chéjov…

Este proyecto de dos obras acerca al clásico de Tío Vania en dos versiones distintas e independientes, que pueden verse juntas, por separado y en el orden que se desee

Y se ha presentado, en Naves del Español en Matadero, el estreno absoluto de Vania x Vania, un programa doble de teatro escrito y dirigido por Pablo Remón (Premio Nacional de Literatura Dramática 2021) consistente en dos versiones nuevas y originales de Tío Vania y planteadas en estilos completamente distintos.

Protagonizado por Javier Cámara, Juan Codina, Israel Elejalde, Manuela Paso y las ganadoras ex aequo del Premio Max 2023 a Mejor Actriz Marta Nieto y Marina Salas, Vania x Vania propone un doble juego teatral a partir del texto original de Chéjov, que podrá verse del 29 de febrero al 7 de abril en la Sala Fernando Arrabal. Este inédito proyecto teatral se pregunta cómo dialoga la obra original con dos reescrituras actualizadas y hasta qué punto los temas y las preguntas que planteaba Chéjov en su Tío Vania siguen vigentes hoy en día.

Vania x Vania se compone de dos obras: Vania (versión 1), un Chéjov desnudo, esencial y minimalista centrado en el texto y en el trabajo actoral y que se representará a las 18 horas; y Vania (versión 2), una reescritura del clásico que nos traslada tanto a la Rusia del siglo XIX como al presente, y que podrá verse a las 20:30 horas. Ambas versiones −que contienen grandes dosis de humor− son completamente distintas e independientes entre sí y pueden verse juntas, por separado y en el orden que se prefiera. Los espectadores que lo deseen disponen de un abono a precio reducido para disfrutar de ambas funciones en el mismo día.

“Tío Vania es completamente enigmática y humana a la vez. Si se ha montado tantas veces es porque permite mil acercamientos diferentes”, explica el autor y director Pablo Remón. “Siempre me ha apasionado la modernidad de Chéjov. Lo más estimulante de trabajar con sus textos es la cantidad de capas que tienen. Por eso surgió la idea de Vania x Vania y de trabajar en dos versiones casi contrapuestas, como si estuvieran firmadas por dos directores distintos. Pretendo mostrar dos caminos posibles de acercarnos a esta obra, entre tantos posibles. No creo que ninguno sea completo ni definitivo, pero sí son muestras de lo fértil del texto de Chéjov”, apunta.

Vania (versión 1 ) está pensada como una versión más libre y abstracta del texto original, para una audiencia reducida, sin apenas elementos escenográficos y cuyo peso recae totalmente en el poder de la palabra y el trabajo de los actores. Por el contrario, Vania (versión 2) es un espectáculo con todo lo que tradicionalmente se asocia a un montaje teatral, planteado como un experimento en el que la acción avanza en paralelo en una finca rusa a finales del XIX −como en la obra original− y en una finca del Toledo actual, y en el que el espectador tiene que armar el puzzle para encajar la trama.

“Esta obra te pone absolutamente frente a uno mismo. Siento que cada frase de Vania me interpela, es como un espejo”, cuenta Javier Cámara, que interpreta a Vania en ambas versiones y que con este espectáculo firma su segunda colaboración con Remón tras su reciente éxito con Los farsantes. “Tengo 57 años y me veo reflejado en Vania. Todo lo que le pasa al personaje, en mayor o menor medida, me ha pasado, me pasa y me pasará. ¿Por qué no estar aquí encima del escenario mostrándome así ante el público?”.

El programa doble Vania x Vania es una producción de Teatro Español y Teatro Kamikaze con texto y dirección de Pablo Remón a partir de Tío Vania de Antón Chéjov, interpretada por Javier Cámara (Vania), Juan Codina (Alexander), Israel Elejalde (Astrov), Marta Nieto (Elena), Manuela Paso (Marina) y Marina Salas (Sonia), con diseño de espacio escénico de Monica Boromello, diseño de iluminación de David Picazo, diseño de vestuario de Ana López y diseño de sonido de Sandra Vicente.