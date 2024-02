Carla Pereyra ha amadrinado la nueva clínica de Instituto Médico Láser

jueves 29 de febrero de 2024 , 09:09h

Instituto Médico Láser, la primera plataforma de España en tratamientos de medicina y cirugía estética, ha inaugurado su tercera clínica en la ciudad de Madrid con una madrina de excepción, la modelo argentina Carla Pereyra, esposa de Diego Pablo Simeone, ‘El Cholo’, entrenador del Atlético de Madrid.

La nueva clínica de Instituto Médico Láser, ubicada en la calle Clavel, 7, esquina con la plaza Pedro Zerolo, en el corazón del madrileño barrio de Chueca, se suma a su reconocida clínica en la plaza Martínez Campos y su clínica en la calle Hermosilla en el barrio de Salamanca. El nuevo espacio de la calle Clavel apuesta por el diseño y la tecnología, en sus más de 125m2, creando espacios que inspiran confianza y comodidad. La clínica abre con cuatro gabinetes con un diseño muy planificado, no solo crea una atmósfera acogedora, sino que también refleja la profesionalidad y el compromiso con la excelencia médica. Además, la tecnología de vanguardia utilizada en equipos y procedimientos garantiza resultados precisos y seguros para los pacientes, mejorando la eficacia y la satisfacción en el tratamiento estético. En conjunto, el diseño y la tecnología en estas clínicas son herramientas indispensables para ofrecer una experiencia de atención médica de alta calidad y vanguardia.

Durante el acto, Carla Pereyra ha destacado que “estoy feliz de ser la madrina de Instituto Médico Láser en su nueva clínica en la calle Clavel de Madrid, en el corazón de Chueca. Sin duda, son un referente en España en el cuidado y bienestar y es un honor que hayan querido contar conmigo. A mí me gusta cuidarme y es muy importante ir a una clínica donde un equipo profesional y también humano te cuide durante todo el proceso. Por eso, no lo dudo, siempre apuesto por Instituto Médico Láser”.

La empresaria argentina asegura que “lo mejor para prevenir es cuidarse desde jóvenes. Lo importante de una piel es que se vea natural. al final la piel refleja cómo es la persona y en mi caso, estoy un momento bonito de mi vida y eso se refleja”.

Ante la polémica de los tratamientos a los que las adolescentes se someten, Carla lo tiene claro. “En mi casa no sucede, intento concienciar a mis hijas de que es bonito jugar con el maquillaje de mamá, pero que no está preparado para una piel tan joven. Hoy en día las redes sociales nos llevan a que, incluso nosotras, seamos más exigentes con nosotras mismas. Esto debe ser regulado, los padres y la sociedad somos responsables de los mensajes que llegan a niños tan pequeños” .

¿Su secreto de belleza?: una rutina muy básica: hidratante, serum y tónico. “También soy muy constante, mi cuerpo ha cambiado con los años, tal vez porque empecé a hacer deporte hace 10 o 12 años, y eso ha influido en mi estructura, en mi piel y en mi cuerpo. Sentirte bien contigo te da seguridad, pero tiene que ser un acto de amor propio, no desde nada que venga de fuera”. “Evidentemente apoyarnos en profesionales como la Clínica IML, para no someternos a procesos invasivos y que nos cambien la esencia es fundamental”.

A la pregunta de si Cholo Simeone le ha influencia a la hora de mejorar sus hábitos clara responde “desde que estoy con él hago más deporte. Yo siempre digo que llegó a mi vida y me mejoró en todo. De eso trata las parejas sanas, que te ayudan a cuidarte, a respetarte y en eso, mi marido y yo, somos muy compañeros.”

Y es que Cholo y Carla llevan 10 años de relación y dos hijas en común, “más los hijos de él” apunta. Su secreto de pareja: “el amor, la comunicación, el respeto hacia el otro es fundamental: sus tiempos, sus gustos. Al final que se interesen por ti, que estén pendiente es bonito”.

Ampliar la familia no está dentro de los planes de la pareja: “Aunque en estos momentos tengo tantas amigas embarazas que nunca se sabe. Pero soy consciente de que los niños necesitan su tiempo, y en estos momentos estamos muy bien, con muchos proyectos laborales. Cuando las cosas están equilibradas, hay que cuidarlas”.

En casa la empresaria afirma que es más acalorada que Cholo, aunque pueda parecer lo contrario. “Él es mucho más tranquilo, muy pensante, lo deja todo en el campo” y añade que es “una persona muy equilibrada y fácil para convivir, es buen tío”.

En cuanto la relación de Simeone con la belleza Carla nos cuenta entre risas que: “se cuida, yo le ayudo con los cuidados personales. Hoy en día es algo muy natural, todos los hombres se cuidan, les gusta verse bien. Y las mujeres nos gusta también ver a un hombre guapo y que se cuida” pero “no usa más cremas que yo” añade.

Hablando de opinión de su marido sobre la posibilidad de que sus hijas sean futbolistas, nos confiesa que “hay demasiado futbol en casa, mejor gimnasia rítmica. Está claro que él vive y respira futbol y las acompañaría, pero hoy en día las niñas están muy bien en gimnasia”.

Carla ha participado recientemente en el programa “Bailando con las Estrellas” de Tele 5, sin embargo su marido “no ha participado, hay barreras que no se rompen. Él baila en las bodas y cumpleaños” nos cuenta entre risas.

Entre sus próximos proyectos destaca su empresa inmobiliaria, los apartamentos para estudiantes que tiene en marcha y comenta que sigue involucrada en las galerías de Arte. “Me lleva tiempo la labor administrativa de las empresas , pero es algo que me encanta. Al final una evoluciona y crece. Hoy en día no necesitamos encasillar a una mujer como “mujer de” o novia de”. Cuando lo veo publicado pienso que yo soy mucho más que eso. No hay que poner títulos a las personas y eso lo debemos inculcar a las nuevas generaciones”. Aunque afirma que a ella le encanta ser mujer del Cholo y que lo vive con mucho amor. Si una palabra le define es “simplemente Carla”.

Instituto Médico Láser crece y lo hace a un ritmo considerable. “La apertura de nuestra clínica de la calle Clavel, en el centro del madrileño barrio de Chueca, nos posiciona como el referente nacional en medicina estética. Estamos llevando un ritmo de crecimiento exigente, pero sin perder el foco en lo más importante: mantener nuestra esencia, nuestra completa orientación al paciente apostando por la calidad humana de nuestros equipos médicos y con la última tecnología del sector”, explica Gerardo Monalti, CEO de Instituto Médico Láser.

También ha querido resaltar que “Instituto Médico Láser se orienta hacia el mantenimiento y cuidado de la armonía facial y corporal, evitando dejarse llevar por modas que contradigan los principios de la estética natural. La prioridad siempre es el bienestar de los pacientes, procurando realzar su belleza individual. El compromiso del Instituto Médico Láser se fundamenta en la integridad, la dedicación y el profesionalismo, garantizando resultados excepcionales y la satisfacción de los pacientes en cada paso del proceso”.

La nueva clínica de calle Clavel en Madrid ofrece una amplia gama de tratamientos diseñados para revitalizar, rejuvenecer y embellecer la piel de los pacientes. Los tratamientos faciales disponibles incluyen opciones como la Higiene Facial Detox, IML Skin Radiance, Peeling Químico, Hydrafacial y Control de Grasa, con el objetivo de proporcionar una piel impecable y saludable.

Para el contorno y rejuvenecimiento, se ofrecen servicios como la eliminación de arrugas, ácido hialurónico, inductor de colágeno y mesoterapia personalizada, para lograr una apariencia más joven y radiante. Los tratamientos de reafirmación y tono facial, como la Luz Pulsada Intensa (IPL) y la radiofrecuencia, ayudan a mejorar la textura de la piel, reducir el poro y tratar diversas afecciones cutáneas. Además, la clínica ofrece servicios especializados como la masculinización facial y la hidratación labial, para satisfacer las necesidades específicas de cada paciente.

Desde su fundación en 1996, Instituto Médico Láser ha tratado a más de 157.000 pacientes. El cuidado al paciente en las clínicas de Instituto Médico Láser no solo se trata de obtener resultados estéticos satisfactorios, sino también de proporcionar un entorno acogedor, seguro y de confianza donde los pacientes se sientan valorados y cuidados en todo momento.