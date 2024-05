El lino se proclama como el tejido ganador para los meses de calor

martes 14 de mayo de 2024 , 08:09h

El lino se ha convertido en uno de los tejidos imprescindibles de las firmas de moda para incorporar en sus colecciones primavera-verano. Es adecuado para todo tipo de prendas, tiene muy buena caída y aporta una elegancia y sofisticación natural.

Como cada año, el lino vuelve a aparecer en nuestras vidas cuando se acercan los meses de calor. “Es el tejido por excelencia cuando llega la época estival, ya que tiene mucha capacidad para absorber el agua y el sudor, y después evaporarlo, por eso resulta tan fresco y apropiado durante estas temporadas”, explica Marta Orío, directora Creativa de la firma española de moda masculina Boston.

El lino es un tejido que se obtiene de la planta del lino con un complicado proceso para convertirlo en hilos. Al no tener ninguna elasticidad, tiende a coger arruga. Para que no aparezcan esas características marcas “lo ideal es secar la ropa lo más estirada posible y planchar con vapor sin estar a máxima temperatura para no dañarlo. Como cualquier tejido delicado, hay que tener cuidado con el proceso de lavado-secado-planchado y, sobre todo, seguir las instrucciones del fabricante”, asegura la directora creativa de Boston.

En esencia, el lino tiene un color crudo, y mediante diferentes procesos de tintura de hilo, de tejido o de prenda, se puede obtener el color deseado. Además, es perfecto para combinar con prendas de algodón u otros tejidos hechos con fibras naturales.

Por todas sus características, la firma española de moda masculina Boston vuelve a apostar por el lino para su colección primavera-verano. “El lino es algo transversal en nuestra colección y está presente en prendas de vestir formal, en un vestir más casual y en prendas completamente sport. Es un tejido muy versátil y te permite llevarlo en diferentes ocasiones y estilos”, afirma Marta Orío.

Para esta temporada, la colección lino de Boston se ha inspirado en la elegancia natural, con colores neutros claros y los colores empolvados, que le dan a cualquier look un aspecto de distinción desenfadado y muy mediterráneo. De esta forma, destacan los colores crudos, además de verdes, tostados, azules y grises, que se pueden ver en americanas y pantalones. En las camisas se incorporan todo tipo de colores empolvados e incluso colores flúor pastel.

La camisa y la americana de lino son las prendas estrella de la colección de Boston. Además, este tejido también predomina en camisas de manga corta resort y camisas de manga larga, bermudas, pantalones, y trajes. Como complementos ideales para acompañar a las prendas de lino se posicionan las corbatas de lino, los pañuelos de algodón y los zapatos de esparto.