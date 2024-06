Ventajas de dejarse canas y no teñirte más y su cuidado

lunes 03 de junio de 2024 , 09:13h

Llevar el cabello canoso, plateado, está más de moda que nunca, cada vez es más normal incluso entre las estrellas de Hollywood, desde Jodie Foster a Jessica Biel o Katie Holmes, ya sea en su totalidad o simplemente mechones. Además, tiene enormes ventajas todas ellas muy prácticas, eso sí, debemos cuidarlo y mantenerlo de igual manera que otro color, evitando dar una imagen de dejadez o despreocupación.

Es tendencia

“Tanto es así, que hasta la industria del cuidado del cabello está entrando en este terreno, con gran cantidad de productos que mantienen los tonos blancos para un aspecto más fresco y elegante” – nos cuenta María García, responsable de experiencia de cliente de la firma sevillana de champús Dalire. Y es que cada vez son más las mujeres en el mundo del cine, de la televisión o de la moda, que se atreven sin ningún reparo a lucir sus canas: “Hablar de cabello cano ya no evoca a nuestras abuelas, lo vemos continuamente en las redes sociales hasta en modelos jóvenes e influencers, se puede llevar a cualquier edad”.

Ahorrar dinero

Un buen retoque o balayage está muy bien, pero como todo en esta vida, cuesta dinero, por lo que dejarse el cabello gris o cano y por supuesto, cuidarlo, no implica tanto coste. Y por cierto, tampoco significa que nunca más vayamos a volver a ser morenas, castañas o rubias.

Mejora la salud capilar

Aparte del tiempo y el dinero, no teñirse con tanta frecuencia es innegablemente bueno para el cabello y cuero cabelludo: “A pesar de que las fórmulas son cada vez más respetuosas, sigue siendo una agresión que produce roturas y daños cada vez que lo hacemos, pues los folículos de las canas carecen de melanina y las cutículas son más delgadas, lo que hace que el pelo esté menos protegido contra el agua, los rayos UV, la humedad, el calor o los productos químicos” – aclara Filip Van, cofundador de la firma gaditana Di Oleo.

Un look natural antiedad

El primer instinto puede ser ocultar las canas porque nos hacen mayor, pero no tiene por qué, el cabello blanco o canoso suaviza nuestros rasgos y con un corte adecuado, puede aportarnos un look moderno e incluso juvenil, específicamente bobs o pixies. Para que no parezca descuidado, los cortes y acabados deben ser más medidos y estudiados, manteniendo la frescura en el corte. Para cuidarlo, matizadores y un buen producto profesional en casa, como champús o mascarillas específicas. Además, hidratación y una buena nutrición capilar, con aceites de acabado que le den un aspecto de pelo sellado y libre de encrespamiento. Esto último es importante porque el cabello canoso tiende a ser seco y fino, por lo tanto más quebradizo, encrespado y propenso a romperse. Si el cabello es ondulado o rizado, requiere entonces de un plus de hidratación.

Completamente liberador

La esclavitud del tinte se termina en el momento que decidimos apostar por nuestras canas, es una manera además de aceptación de nosotras mismas.

R E C O M E N D A C I O N E S