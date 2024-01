Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, nueva imagen de Wonder Face

viernes 12 de enero de 2024 , 13:49h

Wonder Technology, empresa española dedicada al desarrollo muscular tanto corporal como facial, comienza 2024 con la incorporación de Elma Aveiro, hermana del futbolista portugués Cristiano Ronaldo, como nueva imagen de Wonder Face, el primer y único dispositivo de tratamientos faciales capaz de combinar radiofrecuencia monopolar inductiva con emisiones neuromusculares de manera sincronizada. Ligada al mundo de la moda y la belleza en su país natal, Aveiro se une a la familia Wonder con el objetivo de contribuir a la expansión y éxito de la marca a nivel mundial.

Elma Aveiro, hermana del futbolista luso Cristiano Ronaldo, se incorpora como nueva imagen de Wonder Face en este nuevo año, una alianza que promete ser un paso significativo tanto para Aveiro como para la marca, ya que combina su influencia y carisma con la vanguardia tecnológica de Wonder Technology en el lanzamiento mundial de Wonder Face, cuyo diseño ergonómico y su facilidad de uso permiten que los profesionales de la belleza lo integren fácilmente en sus procedimientos. Gracias a Wonder Face, combatirás la flacidez facial y recuperarás su firmeza, y al trabajar directamente los músculos de la cara, los tonificarás en pos de una apariencia más joven y una piel más firme.

La integración de Elma Aveiro en la familia Wonder Technology no es sólo un movimiento estratégico para la empresa, sino también un testimonio de la creciente relevancia de las celebrities en el mundo de la belleza y el bienestar. Aveiro, con su experiencia y presencia en la esfera pública, aporta un valor añadido a la marca, potencialmente ampliando su alcance y visibilidad. Juntos, quieren llevar la novedad de Wonder Face a las clínicas médico-estéticas de todo el mundo.

En palabras de Elma Aveiro, esta colaboración es una oportunidad emocionante para explorar y promover tecnologías innovadoras en el campo de la estética. Ella se muestra entusiasmada por ser parte de un equipo que está a la vanguardia de la aparatología médico-estética y espera contribuir significativamente a la expansión y éxito de la marca. Por su parte, Wonder Technology se muestra optimista sobre las perspectivas que esta asociación con Aveiro abre. Al combinar su avanzada tecnología con su influencia y seguimiento, esperan llegar a un público más amplio y diverso, consolidándose aún más como líder en el sector de la aparatología médico-estética avanzada. El objetivo: abrir nuevos caminos y establecer tendencias en el cuidado y la belleza personal, redefiniendo el ámbito de los tratamientos estéticos avanzados.