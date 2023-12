El ritual facial de Brad Pitt para presumir de piel y lozanía a los 60

martes 19 de diciembre de 2023 , 08:40h

Brad Pitt, “el hombre vivo más sexy del planeta” - con permiso sus rivales – y uno de los mejores actores de la historia, cumple hoy 60 años (nacido William Bradley Pitt el 18 de diciembre de 1963 en Shawnee, Oklahoma, EE.UU.), y nadie puede negar que la leyenda de Hollywood aparenta bastantes menos y que está más “hot” que nunca.

Con una genética privilegiada, incluidos sus ojazos azules de mirada seductora, su poblada cabellera rubia, facciones perfectas, una estructura corporal digna de Aquiles, esa sonrisa que te derrite y una voz y “percha” que imponen – sin hacer hincapié en su sentido del humor y un talento prodigioso para actuar -, Brad es confeso devoto de un estilo de vida saludable. Sin embargo, respecto a la lucha contra el paso del tiempo, ni cree en los milagros, ni defiende el concepto “antiedad”. “El concepto de ‘antienvejecimiento’ es ridículo. Es un cuento de hadas”, declaró para ‘VOGUE UK’ durante el lanzamiento de su firma en septiembre de 2022. “Lo que sí es real es tratar tu piel de forma saludable. Y es algo que he aprendido a hacer desde que creamos Le Domaine. Cuidarte te hace sentir mejor. Si nos amamos a nosotros mismos, si nos tratamos un poco mejor, veremos los beneficios duraderos sobre nuestro estado físico y mental, sobre nuestra salud. Así que pongamos la atención en envejecer de manera saludable, en vez de buscar milagros absurdos. Como dice el sabio Profesor Nicolas Lévy, ‘envejecer es lo mejor que nos ha pasado en la vida’. Para mí envejecer es lo mejor que nos puede pasar, es la prueba de que seguimos vivos. Todos acusamos el paso del tiempo como es natural. Se trata de envejecer bien, de llegar a una edad en tu mejor versión, con buena salud física y mental. Uno es más auténtico cuando acepta y conoce sus propias cicatrices: algo que no ocurre en la juventud”.

No obstante, Brad se cuida, y mucho. En su dieta, baja en grasas e hidratos, no hay “crap” (comida basura), ni carne – es supuestamente vegetariano desde 2011 -; dejó el alcohol y el tabaco hace más de seis años; le encantan los zumos antioxidantes como el de arándano, el agua con gas y el té matcha; practica deporte a diario y no perdona los ejercicios de cardio y fuerza en su sesión fitness matinal, donde corre al menos una hora en la cinta antes de desayunar, y dedica una sesión diaria a trabajar sus definidos músculos por zonas, con duros entrenamientos de peso que requieren de una gran disciplina. Brad es, además, amante del tenis y las carreras de motos, deportes que practica en sus ratos libres y a los que sigue muy de cerca.

Respecto a su ritual de cuidado de la piel, “algo a lo que nunca había prestado atención en el pasado de no ser por mis respectivas parejas o por mi querida amiga -casi hermana - Jean Black, mi maquilladora de toda la vida, que siempre han insistido sobre la importancia de una buena hidratante y de la limpieza facial. Gwyneth Paltrow, por ejemplo, es la ‘culpable’ de mi actual obsesión por la limpieza, algo que no perdono al levantarme y antes de acostarme”, se limita a “tres simples pasos diarios que sigo mañana y noche de forma sagrada: limpieza con ‘La Emulsión Limpiadora’, hidratación con ‘’El Sérum’, y un extra de hidratación con ‘La Crema Hidratante’, mi producto favorito”, con su propia línea cosmética libre de género, natural y sostenible Le Domaine, lanzada hace tan solo un mes en España gracias a 5th Essence Square, de la que confiesa estar cada vez más sorprendido: “sé que hay productos nuevos casi todos los días, pero si no hubiese visto una diferencia real en mi piel, no me habría molestado en crear una marca más. Desde que utilizo los tres productos mañana y noche, mi piel está mucho mejor: más joven, luminosa y jugosa, incluso bajo el sol de California”.