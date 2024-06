La Asociación de Campings de Navarra diversifica su oferta estival

jueves 13 de junio de 2024 , 09:00h

Con la mirada puesta en la temporada estival, la Asociación de campings de Navarra ofrecerá en sus establecimientos dos nuevas actividades para toda la familia: un taller de reparaciones de bicicletas y una Ginkana, con el objetivo de proporcionar a los participantes una experiencia educativa y recreativa en un entorno natural. Estas nuevas propuestas se podrán disfrutar de junio a octubre en cada uno de los 18 campings que forman parte de la asociación.



Nacho Calvo, coordinador de la Asociación de Campings de Navarra explica que “los campings deben ofrecer actividades y reinventarse continuamente, como han hecho en los últimos años, adaptándose a las preferencias de los campistas” y hace hincapié en la necesidad de “ofrecer mucho más que un lugar donde dormir”.



“Debemos mejorar el servicio, estar al día y escuchar a nuestros clientes para dar respuesta a sus necesidades. El cliente nunca se equivoca y hay que ver hacia dónde van las tendencias. Por ello, los campings navarros deben seguir invirtiendo en calidad y evolucionar cada año como establecimientos”, resalta el experto.



Jornadas repletas de actividades



El Taller de Reparaciones de Bicicletas permitirá a los asistentes aprender a realizar ajustes y reparaciones básicas en sus bicicletas. “Proporcionaremos todas las herramientas necesarias y ofreceremos orientación técnica a lo largo de la sesión,” explica Calvo. “Es una buena oportunidad para que los participantes aprendan a mantener sus bicicletas en buen estado y resuelvan problemas comunes por sí mismos.”



En cuanto a la Ginkana, diseñada para diferentes grupos de edad, el experto señala: “Hemos creado circuitos que fomentan la destreza y la cooperación entre los participantes. Hay actividades adecuadas tanto para niños pequeños como para adultos, asegurando que todos puedan participar y disfrutar.”



Ambas actividades estarán supervisadas por monitores experimentados de Mugitu, quienes han planificado cada detalle para garantizar una experiencia segura y educativa.



Un sector que no para de crecer en España



En la última década, el sector del camping ha experimentado un crecimiento exponencial. De acuerdo con el INE, en el año 2023 recibieron casi 10 millones de visitantes y registraron más de 47,28 millones de pernoctaciones, cifras que marcan un hito histórico en comparación con años anteriores. Este crecimiento representa un incremento del 4,7% con respecto al año 2022 y del 19,8% en comparación con el año 2019.



“Las cifras no engañan y son la prueba fehaciente de que el modelo de negocio del camping está más vivo que nunca, mostrando una capacidad continua de transformación y adaptación, pasando del básico alquiler de parcelas a ofrecer una gran variedad de modelos y alternativas”, explica Calvo



El coordinador de la Asociación explica que Navarra destaca por tener campings más específicos para aquellos que desean conectar con la naturaleza y vivir una experiencia relacionada con la bicicleta. “Nuestro perfil de visitante son campistas asiduos que ya han venido otros años o llegan por recomendación. Es un perfil muy familiar, muy sensible a los conceptos de sostenibilidad y de respeto medioambiental, que aprovecha que viene con los niños para participar en las actividades”, concluye.