El restaurante 1828 de WOW Porto vuelve a recibir el premio Steakhouse del año en Portugal

lunes 22 de julio de 2024 , 09:22h

El restaurante 1828, situado en el distrito cultural WOW en Vila Nova de Gaia, ha vuelto a ganar el título de "Steakhouse of the Year in Portugal", una distinción otorgada por los Travel & Hospitality Awards. 1828 ya recibió este prestigioso premio internacional en 2022.

El jurado, compuesto por entusiastas de los viajes, blogueros, expertos en el sector turístico y organizaciones independientes, reconoce a nivel mundial a los mejores hoteles, operadores turísticos, restaurantes y spas. Para otorgar este galardón, el jurado ha valorado una serie de criterios como el menú, servicio, diseño, ubicación, marca, y valores, entre otros. La cuidadosa selección de carnes, vinos tranquilos y vinos de Oporto, el alto nivel del equipo dedicado a las experiencias enogastronómicas, y la impresionante vista de la ciudad de Oporto han sido factores determinantes para que 1828 haya sido votado como el ganador. Uno de los puntos destacables es su colaboración con la marca española El Capricho, conocida por tener "las mejores carnes del mundo".

Cláudio Sousa, director de los restaurantes de WOW, ha comentado que "este es un reconocimiento a un ejercicio de coherencia. Enhorabuena a nuestro equipo de cocina liderado por la chef Silvina Coelho, pero también al equipo de sala y vinos, porque cada detalle cuenta cuando trabajamos para ser excelentes”. “El verdadero premio es el cliente que vuelve, que repite y nos recomienda. Este reconocimiento pertenece también a los clientes con los que trabajamos día a día", ha añadido.

Para la categoría "Restaurantes", una de las más disputadas y con la lista más corta, se evalúan criterios como "Menu & Platos", que incluye no solo la oferta gastronómica, sino también el componente visual; "Diseño y Decoración", que también contribuye a la experiencia del visitante; "Servicio al cliente", sobre todo, desde el punto de vista de un servicio de alta calidad; "Ubicación", determinada por la comodidad, la accesibilidad y las atracciones circundantes; y "Clasificaciones y reseñas", un factor clave en la calificación, que resulta de las reseñas de los clientes de los restaurantes en internet.

1828 abre sus puertas de miércoles a domingo para cenas y sábados y domingos para comidas.