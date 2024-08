The Steam es el tema de este año de Glow, el festival del arte luminoso en Eindhoven

viernes 02 de agosto de 2024 , 08:37h

Este año GLOW, del 9 al 16 de noviembre, y a través del tema de The Stream (corriente, flujo) quiere explorar la esencia del flujo en todas sus facetas. Como un río, una multitud y una tendencia que fluye gradualmente por las calles y serpentea por plazas y parques, trayendo consigo la energía tangible de personas en movimiento.

The Stream es esencial; representa la fuerza natural que poseemos para movernos, navegar y evolucionar. Sin este flujo continuo, todo se estanca. The Stream no se limita solo al agua o la electricidad; también tiene una dimensión cultural. Los flujos regulan las interacciones sociales y definen nuestros lugares de encuentro; a pesar de su fluidez, tienen la capacidad de unirnos. Como una multitud que se mueve constantemente por los carriles, optando inconscientemente por caminos sutiles y no oficiales, o una bandada de pájaros eligiendo una dirección sin liderazgo pero moviéndose colectivamente.

Como un fenómeno perpetuo, entre lo alto y lo bajo, ascenso y descenso, positivo y negativo, The Stream trae equilibrio, calma y armonía a las olas cambiantes. Guía al público a lo largo de las líneas del arte luminoso en la ciudad y sus alrededores. El equilibrio de artistas locales, nacionales e internacionales refleja este dinamismo en el lienzo de la región. Crucial para The Stream es su extensión a los municipios circundantes en la región de Eindhoven. Donde Geldrop, Mierlo, Waalre, Oirschot y Best previamente iluminaron sus edificios y plazas, GLOW da la bienvenida a aún más municipios en 2024.