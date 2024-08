EUROPA Ampliar Casa de las Artes, el hotel más cultural de la cadena Meliá en el centro de Madrid Redacción Más artículos de este autor Por Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Telegram















El hotel Casa de las Artes Meliá Collection, ubicado en pleno Barrio de las Letras de Madrid, una de las zonas de mayor prosperidad artística durante el Siglo de Oro Español, este hotel representa la unión entre el esplendor cultural del pasado y las nuevas voces creativas del presente. Miguel de Cervantes, el “vecino más ilustre del Barrio de las letras”, ha inspirado la línea estética de la transformación del emblemático edificio, desarrollada por los arquitectos Adriana y Alvaro Sans, de Estudio ASAH. Esta apertura representa la llegada de la marca The Meliá Collection a la península, que ya cuenta en España con otros hoteles singulares como Hacienda del Conde en Tenerife, Ratxó Retreat Hotel y Summum Boutique Hotel en Mallorca. Madrid es una ciudad vibrante que nunca duerme, donde cada esquina ofrece una nueva aventura cultural y una experiencia de ocio inigualable. Una ciudad ideal donde tanto visitantes como locales disfrutan de la cultura y el ocio que ofrece la capital, siempre rebosante de vida y de planes para todos los gustos. Lo que muchos todavía no sabrán es que hay un nuevo hotel en la ciudad capaz de recoger esta vida y cultura canalizándola a través de una experiencia de descanso única. El nuevo Casa de las Artes Meliá Collection llega a la capital para celebrar las bellas artes desde el corazón literario de Madrid, el acogedor Barrio de las Letras. Y para convertirse en un must de los visitantes que llegan a la ciudad buscando una experiencia de alojamiento singular y exclusiva en pleno centro, que les permita conectar con ese espíritu vibrante y cultural. Su curioso nombre responde a una idea: un hotel que rinde homenaje a las siete bellas artes desde el epicentro literario de Madrid. Un tributo moderno al arte, una forma de continuar el legado y de cuestionar e imaginar nuevos presentes en un espacio para el arte de hoy y de siempre. Una decoración única inspirada en la literatura clásica española La decoración y diseño del interiorismo de Casa de las Artes la han desarrollado Álvaro Sans, arquitecto y Adriana Sans, interiorista, del estudio ASAH y de Meliá Hotels International. Para ello, han contado con un protagonista que ha guiado la línea estética con la que cuenta esta joya escondida en las bonitas calles del Barrio de las Letras. Miguel de Cervantes, el vecino más ilustre del barrio es venerado como el mayor novelista, poeta y dramaturgo de la historia de España, siendo además paradigma de la novela moderna e inspirando así la misión de Casa de las Artes. No había otro artista que pudiera ocupar este lugar como el llamado "príncipe de los ingenios". Siguiendo la línea de la representación de cada una de las siete bellas artes en el hotel, Adriana y Álvaro han creado una decoración muy particular con detalles como los elegantes grabados de Gustave Doré que hizo para la edición de Don Quijote de 1869, y que están disponibles en todas las habitaciones y suites del hotel. Casa de las Artes, una inmersión en la cultura El hotel, que se ubica exactamente entre la calle Atocha y la calle Moratín, cuenta con una propuesta de entretenimiento para sus huéspedes muy interesante, y ofrecerá todo un programa de actividades y happenings diseñado con el objetivo de que el viajero esté en contacto con las siete artes a través de talleres, exposiciones efímeras, ciclos de cine, etc... Entre sus espacios culturales, destaca la sala de cine, un espacio privado inspirado en los screening rooms de Hollywood típicos de los años 50 que permitirá a los huéspedes conectar con el séptimo arte. Los amantes de la lectura también tendrán su espacio en la biblioteca, un acogedor refugio que invita a relajarse entre sus estanterías mientras se disfruta de un ambiente sereno y cargado de hospitalidad. Además, cuenta también con otros espacios de ocio como una piscina termal o un fitness center, para mantener activa la mente y el cuerpo. Dentro del mismo, destaca un original espacio con barra de ballet, en una oda al arte de la danza. Una propuesta gastronómica de altura Para The Meliá Collection, la gastronomía es siempre uno de los pilares clave de cada una de sus aperturas. Con un nombre inspirado también en las artes más plásticas, MACHÉ es el restaurante elegido para enriquecer esta gran experiencia cultural con una gastronomía inigualable. Ubicado en el antiguo edificio de la Asociación de Ferrocarriles Españoles, el restaurante realiza una fusión única de delicias culinarias y entretenimiento en directo que transformará la cena de los huéspedes en una velada inolvidable. Las bonitas vidrieras y sus altos techos serán el acompañante perfecto para esta experiencia gastronómica cargada de historia. Vidrieras que no dejarán indiferente a nadie y que han sido obra de los Hermanos Maumejean, el renombrado taller conocido por sus obras en monumentos y edificios tan emblemáticos como el Banco de España, la Catedral de la Almudena de Madrid o la Catedral de Sevilla. En definitiva, una apertura inigualable que se convertirá en el place to be para los amantes de la cultura que lleguen a Madrid en busca de experiencias inspiradoras que les ayuden a sacarle todo el jugo a esta metrópoli cargada de historia.

