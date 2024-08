Costa Rica, volcanes activos, zonas azules y biodiversidad

martes 27 de agosto de 2024 , 09:29h

El país de Centroamérica guarda incontables sorpresas tanto en sus impresionantes parajes naturales como en las costumbres y tradiciones que conforman su inconfundible ‘Pura Vida’.

Son infinitos los atractivos de los que puede presumir Costa Rica. Desde sus sobrecogedores parajes naturales, pasando por sus playas y parques nacionales, hasta su estilo de vida, su cuidado del entorno y su gente. Pero, además de todos los grandes reclamos costarricenses con los que los viajeros no dejan de soñar, son muchas las sorpresas que el país tico tiene reservadas y las curiosidades que maravillarán a quienes visitan este auténtico paraíso:

1.- Costa Rica alberga un 6,5% de la biodiversidad mundial en los apenas 51.100 kilómetros cuadrados de su superficie, lo que representa tan solo el 0.03% de la superficie mundial.

2.- El país se encuentra dentro del conocido como Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se concentran el 75% de los volcanes del planeta. En concreto, Costa Rica es hogar de más de 200 formaciones volcánicas. Muchas de ellos se encuentran extintos o dormidos, y cinco volcanes se consideran activos en la actualidad.

3.- Costa Rica es un referente mundial en sostenibilidad y conservación de sus recursos naturales, y prueba de ello es que cerca del 25% de todo el territorio nacional se encuentra protegido gracias a su sistema de Parques Nacionales y Áreas Protegidas.

4.- La naturaleza costarricense y su rica biodiversidad están muy relacionadas con su particular clima, puesto que en Costa Rica llueve nueve meses al año. Estas precipitaciones no se dan de forma continua, si no que los días en Costa Rica suelen ser soleados con algunas lluvias por las tardes, generalmente, con diferencias según el clima de cada zona.

5.- La Península de Nicoya está considerada una de las cinco “Zonas azules” que existen en el mundo. Estas regiones del planeta se caracterizan por un alto número de habitantes que han superado los 100 años de vida, en regiones identificadas por las características específicas de la zona y las costumbres locales.

6.- Desde 1948, Costa Rica no tiene ejército. El país tico decidió suprimir sus fuerzas armadas e invertir ese presupuesto en partidas de educación, salud, desarrollo social y medio ambiente.

7.- En un indicador más de la importancia de la sostenibilidad en el destino, el 99% de la energía de Costa Rica es renovable. Una energía que proviene de diversas fuentes, como hidroeléctrica, geotérmica, eólica, biomasa y solar.

8.- El cacao es mucho más que uno de los alimentos más conocidos de Costa Rica. De hecho, para la cultura bribri, uno de sus grupos indígenas más grandes, el cacao es un ingrediente de purificación en dos momentos clave de la vida: el nacimiento y la muerte. Por ello, al nacer las madres y bebés deben ser purificados con cacao para extraer malos espíritus y evitar enfermedades; y en los rituales funerarios el cacao conduce el alma de nuevo a la tierra, su origen.

9.- La fauna es otro de los fascinantes secretos que resguarda la naturaleza tica, y también estrechamente relacionada con el cacao. En este caso, las ranas son fundamentales para la plantación y cuidado de los cacaotales. Si por la noche o a primera hora de la mañana no se escucha el característico canto de las ranas, es un aviso de plaga atacando las plantaciones de cacao.

10.- Otros de los animales ticos más llamativos son las más de 900 especies de aves distintas que se pueden encontrar en el país. Quetzales, guacamayos, urracas copetonas, lechuzas y muchos más habitan los cielos de Costa Rica, el enclave perfecto para los aficionados al birdwatching.