Los Premios Best Of Wine Tourism galardonan a los mejores del enoturismo

jueves 26 de octubre de 2023 , 09:14h

Los premios Best Of Wine Tourism que concede anualmente la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino —Great Wine Capitals (GWC)— han galardonado en su 21 edición a la Asociación del Barrio de la Estación de Haro, Bodega Hotel FyA, Bodegas Izadi, Bodegas Valdelana, Grupo Criteria, Juan Carlos Ferrando y La Casa Cosme Palacio. El jurado ha reconocido además al festival Esférica Rioja Alavesa con una mención especial.

Solar de Samaniego, bodega anteriormente premiada con el Best Of Wine Tourism 2022, fue escenario de la ceremonia, en la que actuó como anfitrión su presidente, Carlos Alonso. Allí se reunieron las principales empresas que prestan servicios innovadores de enoturismo en Álava, Bizkaia y La Rioja, representantes de instituciones y del Comité GWC Bilbao-Rioja: Cámaras de Álava, Bilbao y La Rioja; Ayuntamiento de Bilbao y Consejo Regulador DOCa Rioja.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava, Gregorio Rojo, dio la bienvenida a los asistentes. También dirigieron unas palabras al público asistente Saray Zarate, diputada foral de Desarrollo Económico e Innovación, y Javier Hurtado, consejero de Comercio y Turismo del Gobierno Vasco.

Juan Mª Sáenz de Buruaga agradeció la hospitalidad de Solar de Samaniego y resaltó la entrega y el extraordinario trabajo del jurado Best Of, que este año ha otorgado siete premios en distintas categorías y una mención especial.

El presidente de GWC Bilbao-Rioja expresó en momentos previos a la ceremonia celebrada su enhorabuena «a estas 23 empresas excelentes que representan lo mejor de la creatividad y el esfuerzo empresarial de nuestra tierra». «La innovación y el talento (y el mejor vino del mundo, por supuesto) son el motor de estos proyectos. Es un placer para nosotros poder reunirnos de nuevo y hablar de lo que nos apasiona, en estos premios que han demostrado su rigurosidad y transparencia durante los últimos veinte años».

El presidente de Bilbao-Rioja también subrayó «la extraordinaria capacidad de estas empresas para hacer de la sostenibilidad, la innovación y el talento el motor del desarrollo de nuestro sector».

«Hemos pasado años difíciles, sabíamos que estaba en nuestras manos superarlo y así lo estamos haciendo —apreció Sáenz de Buruaga—. Tenemos la gran suerte de haber formado con Great Wine Capitals una auténtica comunidad de profesionales en Bilbao-Rioja, que nos conocemos bien y podemos beneficiarnos mutuamente de ese conocimiento, trabajo conjunto y experiencia».

Entregaron los premios Best Of de este año: los miembros del Comité Bilbao-Rioja Juan María Sáenz de Buruaga, presidente del Comité GWC Bilbao-Rioja y vicepresidente de la Red Mundial Great Wine Capitals, promotora de los premios Best Of de turismo del vino, y Gregorio Rojo, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava; Jaime García Calzada, presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja; Javier Garcinuño, director general de Bilbao Ekintza (Ayuntamiento de Bilbao), y Fernando Salamero, vicepresidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

Premio Best Of Wine Tourism Internacional

Los Premios Best Of Wine Tourism reconocen la excelencia e innovación en las categorías de Alojamiento; Restaurantes; Arquitectura, Parques y Jardines; Arte y Cultura; Experiencias Innovadoras de Enoturismo; Servicios de Enoturismo y Prácticas Sostenibles de Enoturismo.

El premio Best Of Wine Tourism Internacional será entregado durante la Conferencia Anual de la Red Mundial Great Wine Capitals, que tiene lugar en Lausanne (Suiza) entre el 22 y 26 de octubre.

PREMIOS BEST OF WINE TOURISM BILBAO-RIOJA 2024

El jurado de los premios de enoturismo Best Of Wine Tourism Bilbao-Rioja 2024 está compuesto por profesionales de larga experiencia en el sector de enoturismo y periodistas especializados.

Después de analizar y evaluar las veintitrés candidaturas, el jurado calificador ha decidido otorgar siete premios Best Of y una Mención Especial.

PREMIO BEST OF – ARQUITECTURA, PARQUES Y JARDINES: ASOCIACIÓN DEL BARRIO DE LA ESTACIÓN (Haro, La Rioja)

El jurado ha valorado la propuesta Barrio de la Estación Tours por su promoción conjunta del Barrio de la Estación de Haro como un destino turístico único: la mayor concentración de bodegas centenarias del mundo.

Los dos recorridos permiten la visita combinada a seis bodegas: tres bodegas los jueves y tres bodegas los viernes, buscando desestacionalizar el fin de semana. Pero los Tours son mucho más que visitas combinadas a las bodegas. Son sobre todo visitas al Barrio de la Estación. La prueba es que gran parte de la visita guiada discurre por las calles del Barrio de la Estación. Es un auténtico recorrido por la historia del vino de Rioja y por un gran repertorio de arquitecturas, jardines y calados subterráneos, donde se alternan edificios centenarios, influencias modernistas, firmas de arquitectos como Gustave Eiffel y edificios modernos bien integrados, formando un conjunto histórico, arquitectónico y urbanístico único en el mundo.

Estos Tours se suman al Barrio de la Estación Passport, el pasaporte que permite las visitas (no guiadas) a los wine bar de las diferentes bodegas. Ambas propuestas, además, complementan otras experiencias de éxito realizadas en fechas señaladas, como La Cata del Barrio de la Estación o La Navidad en el Barrio.

PREMIO BEST OF – ENOTURISMO, ARTE Y CULTURA. BODEGA HOTEL FyA (Navarrete, La Rioja)

El jurado ha valorado la propuesta de Enoturismo, Arte y Cultura de la Bodega Hotel FyA. Su magnífico Museo de la Cerámica pone en valor la larga tradición alfarera de Navarrete. Hace apenas 60 años, el 70% de su población se dedicaba a la alfarería. Alfareros, olleros, aguadores, leñeros, comerciantes y otros gremios vivían de una materia prima: el barro. Aún hoy, Navarrete es el único centro alfarero en activo en La Rioja.

La Bodega Hotel FyA ha integrado esta tradición alfarera en su proyecto enoturístico y enológico. Muestran una colección permanente de 1.000 piezas de alfarería tradicional riojana, la mayor colección en el norte de España. Recopilada y documentada por el doctor Enrique Martínez Glera, uno de los mayores expertos españoles. Todas las piezas están relacionadas con el mundo del vino: cántaros, jarras, pucheros y gran variedad de medidas (cántara, media cántara, cuartilla, etc.), documentadas en fuentes notariales, judiciales, municipales y parroquiales, desde el catastro del Marqués de la Ensenada (1751).

Destaca también el magnífico audiovisual sobre la Historia de la Alfarería y del Vino, y el hecho de que las cerámicas abarquen todos los espacios: sala de exposiciones, sala audiovisual, el hall del hotel e incluso el interior de la bodega.

Además, con plena coherencia, han llevado la tradición de la alfarería a sus elaboraciones enológicas, con 40 tinajas de 1.000 litros hechas con arcilla de Navarrete, donde hacen las crianzas de algunos de sus vinos.

PREMIO BEST OF – PRÁCTICAS SOSTENIBLES DE ENOTURISMO. BODEGAS IZADI (Villabuena de Álava, Álava)

El jurado ha valorado el compromiso responsable de Bodegas Izadi con la sostenibilidad, ejecutado a través de diversas vías de trabajo. Especialmente su compromiso de eficiencia hídrica y energética, su gestión responsable de residuos y su certificación Wineries for Climate Protection (WfCP), una de las certificaciones más prestigiosas del mundo. Igualmente, Izadi ha extendido estas actuaciones a sus viñedos, trabajando en ecológico, y a toda su actividad en general, reduciendo su huella de carbono hasta los niveles recomendados por la Unión Europea, trabajando únicamente con packaging sostenible, entre otras muchas acciones.

El jurado ha subrayado también, muy especialmente, la actividad Secretos de Villabuena sobre ruedas, como una extensión de los mencionados compromisos de Bodegas Izadi hacia el enoturismo sostenible. Se ha tenido en cuenta sobre todo la experiencia de ir más allá de la bodega para introducir al enoturista en la historia, el paisaje y el patrimonio de un pueblo de viticultores. Villabuena es una localidad de 300 vecinos que cuenta con el mayor número de bodegas del mundo por habitante. Además, la actividad se hace en bicicleta eléctrica, un medio de transporte cómodo, silencioso y sostenible.

El recorrido sirve también para descubrir el patrimonio que atesora Villabuena: los guardaviñas, los antiguos lagares rupestres y el dolmen de El Montecillo, hasta llegar a la Finca El Regalo, plantada en 1936 y calificada como Viñedo Singular. Allí, la experiencia culmina con una cata de vinos y un picnic en la pequeña ermita de la Virgen de El Regalo.

PREMIO BEST OF – EXPERIENCIAS INNOVADORAS EN ENOTURISMO. BODEGAS VALDELANA (Elciego, Álava)

El jurado ha destacado el Jardín de las Variedades de Bodegas Valdelana. Es sobre todo un reconocimiento al impulso de una nueva generación de la Familia Valdelana, con un equipo muy joven, que está demostrando gran entusiasmo, gran capacidad y gran innovación enoturística y enológica, siendo capaces incluso de superar los muchísimos logros de las generaciones anteriores.

El Jardín de las Variedades es un espacio natural único, encantador y muy versátil para el enoturismo. Se trata de 5 hectáreas de alto valor vitivinícola, con un Viñedo Singular plantado en 1920, un viñedo de 80 años y un viñedo experimental de nueva plantación con más de cien variedades de todo el mundo. Para el enoturismo, han rehabilitado un lagar rupestre para el pisado tradicional de uva y un trujal de aceite antiguo.

Más adelante, han acondicionado un espectacular mirador sobre la Romaneda, el último tramo navegable del río Ebro, donde han instalado un gigantesco, emocionante y original columpio para balancearse sobre las amplias panorámicas del paisaje del Rioja.

En el mismo mirador también han montado un moderno chill-out con diferentes espacios, terrazas, wine bar, food truck y tienda de vinos, donde se celebran todo tipo de eventos, fiestas, conciertos y sus emblemáticos Maridajes Estelares observando los astros.

PREMIO BEST OF – SERVICIOS DE ENOTURISMO. GRUPO CRITERIA (Logroño, Rioja Alta)

El jurado ha valorado la larga trayectoria del Grupo Criteria en la gestión de servicios de enoturismo en Rioja. Muy especialmente, este año, con el impulso de la original actividad Burbujas en el Casco, en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y la Asociación Logroño Casco Antiguo.

Burbujas en el Casco es una ruta autoguiada en pequeños grupos, que incluye la degustación de cuatro vinos espumosos DOCa Rioja, servidos en cuatro espacios históricos y culturales del casco antiguo de Logroño, con la actuación de cuatro djs locales.

El jurado ha tomado en consideración que la actividad abra simultáneamente las puertas de varios espacios históricos y culturales del casco antiguo de la ciudad, como el Calado Ruavieja, el Palacio Salazar, la Casa de la Imagen o el Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja (COAR), en la que probablemente sea la última zona de Logroño pendiente de rehabilitación.

El jurado también ha valorado que la actividad se haya concebido en torno los vinos espumosos con DOCa Rioja, ya que es una nueva categoría todavía bastante desconocida para el público general, que nace con una gran identidad riojana, una gran autoexigencia normativa y un gran potencial de mercado.

PREMIO BEST OF – CATEGORÍA: RESTAURANTES. JUAN CARLOS FERRANDO (Logroño, La Rioja)

El jurado ha valorado el excelente maridaje y servicio de vinos de Rioja a cargo de Zuriñe Ortiz para acompañar la excelente gastronomía del chef Juan Carlos Ferrando. La suma de estos dos ingredientes convierte este restaurante en un referente enogastronómico en la ciudad de Logroño.

Por su origen y trayectoria, tanto en la gastronomía como en la carta de vinos se unen las influencias riojanas, vascas, francesas y argentinas. La carta de vinos, que incluye más de 270 referencias, es fundamental en este restaurante. Además, la carta se estructura de forma muy cómoda, más allá de las categorías clásicas. Por ejemplo, los tintos se presentan en cuatro categorías: tintos suaves y frutales, tintos de cuerpo medio, tintos elegantes y armónicos, y tintos expresivos, estructurados y singulares.

También destaca la posibilidad de contar con 30 vinos por copas y su sección especial de vinos naturales. Y, sobre todo, es magnífico el apartado de la carta llamado Bodega Privada, donde disponen de botellas únicas, algunas difíciles de encontrar, incluso de coleccionista, muchas veces adquiridas en venta anticipada, en-primeur y en sistema de cupos.

En sala, destaca la selección y el cambio continuo de copas específicas para cada vino, el conocimiento directo y profundo de cada vino, las explicaciones claras y sencillas, y sobre todo el servicio cercano, cordial y profesional de Zuriñe. Finalmente, el jurado también ha valorado su apuesta por un local pequeño, con solo cinco mesas, muy amplias y muy espaciadas, creando una atmósfera tranquila, calmada y acogedora.

PREMIO BEST OF – ALOJAMIENTOS. LA CASA COSME PALACIO (Laguardia, Álava)

El jurado ha valorado el altísimo nivel de calidad, confort y elegancia de La Casa Cosme Palacio, no solo por la creación de unos espacios mágicos, sino, sobre todo, por su concepto de estancia y servicios personalizados para que los huéspedes se sientan como auténticos invitados.

La rehabilitación de la casa es impecable. Se ha adecuado el edificio original de la antigua bodega de Cosme Palacio, fundada en 1894, donde estuvo el centro de elaboración de sus vinos hasta 1970, creando un lugar encantador, con un lujo rústico, cálido y confortable. Se ha mantenido la estructura original del edificio, conservando en su interior veinte antiguos depósitos y seis galerías de calados centenarios de piedra de sillería. Las nueve habitaciones y las cuatro suites están construidas sobre los antiguos depósitos de elaboración, y el comedor está en la antigua sala de descarga de carros con las vendimias.

Más allá de la belleza y confort de la casa, destaca el concepto de ser el primer alojamiento “Solo por invitación” en España, aunque la expresión no siempre se haya entendido bien. La casa está abierta a cualquier familia, grupo o empresa, pero primero es necesario hacer una solicitud.

El objetivo es conocer el perfil del cliente, comprender este estilo de estancia y personalizar todos y cada uno de los detalles de su estancia. Desde las actividades organizadas, hasta los menús gastronómicos o los servicios de bienestar. Solo entonces, la Casa Cosme Palacio les envía su invitación: se conocen lo suficiente para que ser recibido como invitado tome todo su significado.

Para eso cuentan con su excelente Gerente de Invitados, que personaliza toda la estancia, y con su servicio de Mayordomo profesional, para que la atención diaria de los huéspedes sea lo más cercana posible a la de un servicio de mayordomo en casa.

PREMIO BEST OF – MENCIÓN ESPECIAL. ESFÉRICA RIOJA ALAVESA – BODEGAS YSIOS (Laguardia, Álava)

El jurado ha valorado que Esférica Rioja Alavesa sea un festival para todo un territorio. Durante cuatro días, se celebran quince conciertos, que llenan ocho escenarios emblemáticos (bodegas, iglesias, monumentos, plazas), en cuatro municipios alaveses, combinando música, arte, gastronomía, catas de vinos y otras actividades.

La actividad tiene un fuerte impacto económico en Rioja Alavesa, con la asistencia de 3.700 personas, la subcontratación de 30 empresas locales, la contratación directa de 50 trabajadores locales y de músicos y artistas también locales.