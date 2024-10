Palacio Arriluce galardonado en los premios Best Of Wine Tourism en la categoría alojamiento

lunes 07 de octubre de 2024 , 11:01h

El hotel cinco estrellas Palacio Arriluce ubicado en Getxo (Bilbao), perteneciente a la colección The Leading Hotels of the World, ha sido galardonado en la categoría `Alojamiento´, en los premios Best Of Wine Tourism 2025.

La gala de los premios Best Of Wine Tourism de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino Bilbao-Rioja, se hizo entrega este jueves 3 de octubre en el Museo Guggenheim Bilbao. En esta edición, el proyecto la bodega, de grandes denominaciones de origen, de Palacio Arriluce Hotel se encontraba nominado al prestigioso galardón, convocado conjuntamente, por las cámaras oficiales de Álava, Bilbao y La Rioja, el Ayuntamiento de Bilbao y el Consejo Regulador de la DOCa Rioja.

Los premios Best Of Wine Tourism reconocen a las empresas que prestan los mejores servicios de enoturismo en las doce principales zonas vitivinícolas del mundo, en siete categorías: Alojamiento; Experiencias Gastronómicas; Arquitectura, Parques y Jardines; Arte y Cultura; Experiencias Innovadoras de Enoturismo; Servicios de Enoturismo y Prácticas Sostenibles de Enoturismo. Los ganadores optarán al Best Of Internacional, que tendrá lugar en Verona (Italia) este octubre de 2024.

LA BODEGA DE PALACIO ARRILUCE HOTEL 5*

La bodega situada en el corazón de Palacio Arriluce Hotel en Getxo, Bilbao, es un elegante espacio que combina modernidad y tradición para ofrecer una experiencia única a sus visitantes. Perteneciente al exclusivo hotel cinco estrellas, el espacio destaca por su diseño interior, elegante y moderno. El hotel s encuentra situado en una de las zonas más prestigiosas del País Vasco, goza de vistas al mar Cantábrico.

La bodega concebida como un lugar de culto a la cultura enológica, resalta el lujo embotellado de diversas denominaciones de origen, creando un entorno perfecto para los amantes del vino. Ofrece un escenario ideal para realizar catas y eventos privados de grupos reducidos, brindando una experiencia exclusiva y personalizada.

La bodega, abierta al público, marida a la perfección con la propuesta gastronómica del restaurante Delaunay, ubicado en la parte superior del hotel. Este restaurante ofrece una cocina vanguardista, centrada en la proximidad y en la calidad de los ingredientes, reforzando la conexión entre la tierra y el vino.

Palacio Arriluce Hotel es un lugar en el que la enología, la arquitectura y la gastronomía, se fusionan para ofrecer una experiencia de lujo y tradición inigualable.