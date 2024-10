Emirates presenta sus innovaciones para las personas con discapacidad en la Expo AccessAbilities

lunes 14 de octubre de 2024 , 09:25h

Emirates ha presentado un conjunto de nuevos servicios y productos innovadores para personas con discapacidad en la 6.ª edición de la Expo AccessAbilities en el World Trade Centre de Dubái. La mayor exposición para personas con discapacidad de Oriente Medio fue inaugurada oficialmente por Su Alteza el Jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente y consejero delegado de Emirates Airline y Emirates Group y patrocinador de la AccessAbilities Expo.

En el evento, Emirates dio a conocer nuevos productos e innovaciones creativas, como un recorrido por el aeropuerto en realidad virtual, un robot de lenguaje de signos, un nuevo dispositivo de transporte protector para sillas de ruedas, una aplicación que proporciona un vídeo accesible para personas con discapacidad visual, guías sensoriales del aeropuerto para clientes neurodivergentes y un vehículo con chófer equipado con un elevador eléctrico para sillas de ruedas, entre otros.

Emirates lleva muchos años comprometido con garantizar que la experiencia de viaje sea accesible e inclusiva para todos los viajeros, y este objetivo se ha reforzado en 2024, tras la introducción de la Política de Accesibilidad de Emirates y la puesta en marcha de la Oficina de Accesibilidad e Inclusión dentro de la división de Auditoría de Servicios y Asuntos del Cliente de Emirates, que facilita la estrategia en toda la compañía e impulsa la promoción entre los socios del ecosistema de la aviación. AccessAbilities Expo Dubái proporcionó una plataforma ideal para mostrar las numerosas innovaciones y servicios que Emirates viene desarrollando desde hace tiempo, y también para que los equipos conectaran directamente con la comunidad de viajes accesibles de la región.

Nuevos servicios de accesibilidad de Emirates presentados en AccessAbilities Expo 2024

Emirates en la aplicación “Be My Eyes”

Emirates se integrará próximamente en la aplicación “Be My Eyes” para la comunidad de invidentes y personas con poca visión, convirtiéndose así en la primera aerolínea del mundo en lanzar este servicio. La aplicación “Be My Eyes” proporciona asistencia de vídeo accesible a los clientes, creando experiencias empáticas para los clientes con discapacidades. Los clientes pueden descargar la aplicación “Be My Eyes” de forma gratuita en sus smartphones y, seleccionando Emirates en la lista de perfiles de empresa de la aplicación, pueden realizar una llamada a través del centro de atención telefónica de Emirates para recibir asistencia mediante una videollamada en directo. El agente de Emirates puede entonces indicar al cliente en qué dirección caminar o qué hacer a continuación. La aplicación “Be My Eyes” ha crecido en popularidad y cuenta con el apoyo de ocho millones de voluntarios que se convierten en los ojos de la comunidad de ciegos y personas con poca visión.

Guía sensorial de Emirates para viajeros neurodivergentes

Como parte de las muchas iniciativas puestas en marcha para los clientes neurodivergentes, Emirates ha lanzado una nueva guía sensorial en forma de infografía para la Terminal 3 de Emirates en el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB). La guía sensorial es una herramienta educativa e informativa que ha sido desarrollada en colaboración con la Junta Internacional de Acreditación y Normas de Educación Continua (IBCCES) para identificar los estímulos sensoriales que los clientes pueden esperar y experimentar a lo largo de su viaje por la Terminal 3. La guía informa a los clientes del nivel de intensidad potencial de estímulos sensoriales como el sonido, la luz, el olor, el tacto y la presencia de ruidos repentinos o luces intermitentes en lugares específicos del aeropuerto. La Guía Sensorial de Emirates estará disponible en la página de Viajes Accesibles de Emirates.com.

Servicio accesible de chófer de Emirates

En la expo, Emirates presentó a los asistentes el primer vehículo accesible para sillas de ruedas de la marca Emirates. El vehículo “Chauffeur Drive” es un Mercedes V250 con un elevador eléctrico para sillas de ruedas y una rampa. El elevador es un dispositivo eléctrico diseñado para extenderse y descender hasta el nivel del suelo para subir de forma segura una silla de ruedas y su ocupante al vehículo sin problemas. Una vez dentro, las sujeciones de seguridad adicionales protegen al cliente, que puede tener graves discapacidades motrices. Los chóferes de Emirates están recibiendo formación en asistencia a la movilidad y elevación para ayudar a los clientes con discapacidades. Actualmente, el vehículo accesible en silla de ruedas se utiliza para los clientes de First y Business Class que hacen uso de los servicios de chófer con base en Dubái, y está previsto ampliar su disponibilidad en el futuro.

Las innovaciones de Emirates en materia de accesibilidad se presentan en la Expo AccessAbilities 2024

En el laboratorio de innovación interno de Emirates, los equipos de expertos se dedican a desarrollar soluciones novedosas para problemas como la accesibilidad. El talentoso equipo ha ideado varios prototipos que podrían beneficiar a los clientes de Emirates con necesidades de accesibilidad. Los siguientes prototipos se presentaron en la Expo AccessAbilities 2024, donde los usuarios pudieron interactuar y probar los productos, compartiendo sus opiniones con el equipo de innovación.

Robot de lengua de signos de Emirates

El robot de lengua de signos se ha desarrollado para ofrecer servicios de información y orientación a clientes sordos o con discapacidad auditiva. Las pruebas iniciales incluyen entrenar al robot para que entienda frases y gestos específicos de la lengua de signos, de modo que pueda responder con información sobre viajes, como el estado de los vuelos o la orientación en los aeropuertos, aliviando así la ansiedad de los clientes con discapacidad. El robot tiene una pantalla en la que puede mostrar mapas, indicaciones e incluso un guía emiratí que responde por señas al cliente. Una vez desarrollada, el objetivo es extender la tecnología a distintos canales digitales.

Visita de realidad virtual de Emirates

El recorrido de realidad virtual es un ensayo de viaje digital para clientes con necesidades de accesibilidad, en el que unos auriculares de realidad virtual permiten al cliente explorar y practicar el recorrido por la Terminal 3 de Emirates, en el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB), desde cualquier lugar. El recorrido de realidad virtual destaca todas las áreas en las que se aplican servicios inclusivos, incluido el servicio de asistencia que ofrece el Sunflower Lanyard para discapacidades ocultas, los carriles prioritarios para clientes en las áreas de Inmigración y Aduanas, las puertas de embarque biométricas accesibles, y mucho más. En el futuro, el recorrido de realidad virtual puede integrarse en Emirates.com, de modo que los clientes de todo el mundo puedan acceder a él antes de viajar.

El cubo para sillas de ruedas de Emirates

El nuevo concepto de cubo para sillas de ruedas de Emirates busca ofrecer una solución para el transporte seguro de dispositivos y equipos de movilidad. La solución del cubo mantiene las sillas de ruedas intactas durante el transporte y la manipulación, y pueden sujetarse de forma segura dentro del avión para mayor protección. El diseño reconoce la importancia crítica de proporcionar tranquilidad a los clientes para quienes una silla de ruedas es una extensión de su cuerpo físico, esencial para su calidad de vida, y que a menudo ha sido modificada y personalizada para su propietario con un gasto considerable.

Servicios de accesibilidad actuales de Emirates presentados en la Expo AccessAbilities 2024

Herramientas de accesibilidad en el asiento

En la expo, Emirates expuso una fila de asientos en Premium Economy para mostrar a los visitantes las herramientas de accesibilidad a bordo que pueden hacer que volar sea más cómodo, como los auriculares con cancelación de ruido, que pueden beneficiar a los clientes con trastornos neurológicos, la silla de ruedas de a bordo que se utiliza una vez que se ha guardado y asegurado la propia silla de ruedas del cliente, la “scala combi”, que ayuda a los clientes con movilidad reducida a subir y bajar escaleras, el easyglide y el cinturón, que ayudan a los clientes con problemas de movilidad a deslizarse cómodamente desde la silla de ruedas de la cabina hasta su asiento, y las extensiones del cinturón de seguridad cuando sean necesarias.

Entretenimiento a bordo accesible

Hace más de 20 años, Emirates fue la primera aerolínea en utilizar Closed Captions (CC) para ayudar a las personas con discapacidad auditiva en su entretenimiento a bordo, añadiendo más tarde también la función Audio Description (AD). Cientos de películas del galardonado ice de Emirates ofrecen ahora estas funciones añadidas para ayudar a los clientes con problemas auditivos, visuales y neurodiversos. En los nuevos aviones A350 que Emirates introducirá próximamente en la flota, el sistema de entretenimiento a bordo contará con una opción de interfaz de usuario diseñada específicamente para personas ciegas o con poca visión.

Servicios y soluciones para viajeros con autismo

Para los viajeros con discapacidades cognitivas y afecciones sensoriales, Emirates ha estado trabajando en una serie de iniciativas que incluyen las Certified Autism Center™ Designations para sus cuatro mostradores de facturación en Dubái: Emirates City Check-in & Travel Store en DIFC, Emirates Cruise Check In - Port Rashid, Emirates Cruise Check In - Dubái Harbour y Emirates City Check-In Ajman, además del centro de pasajeros exclusivo de Emirates en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB). Este logro se suma al reciente reconocimiento del Aeropuerto Internacional de Dubái como primer aeropuerto internacional en obtener la designación de IBCCES y se alinea con la visión del Departamento de Economía y Turismo (DET) de convertirse en el primer Certified Autism Destination™ (CAD) del hemisferio oriental. Los clientes que se identifiquen como neurodiversos tienen a su disposición múltiples servicios para facilitarles el viaje, desde guías previas al viaje hasta rutas prioritarias por el aeropuerto.

Vídeo sobre la accesibilidad digital de la plataforma de Emirates

En la Expo AccessAbilities 2024, Emirates puso de manifiesto la accesibilidad digital de Emirates.com a través de un vídeo. El sitio web de Emirates aplica desde hace 10 años el estándar más alto de las directrices de accesibilidad al contenido web (WCAG) y es compatible con las tecnologías de lectores de pantalla. El equipo digital de Emirates trabaja con consultores externos para realizar auditorías independientes periódicas que comprueben la accesibilidad del sitio web. Emirates.com también cuenta con una herramienta de visualización en 3D y un mapa de asientos, que permite a los clientes neurodiversos explorar su asiento y el avión con antelación.

Formación para tripulantes de cabina y personal de tierra

Más de 29.000 tripulantes de cabina y personal de tierra de Emirates en todo el mundo han completado la formación de Emirates “Introducción al autismo y las discapacidades ocultas”. El curso en línea se lanzó por primera vez en 2022 y abarca una serie de temas que van desde el reconocimiento del autismo, consejos prácticos sobre cómo ayudar a los pasajeros con discapacidades ocultas, responder con empatía e información sobre los sistemas de apoyo oficiales para ayudar a los pasajeros en el aeropuerto. Actualmente, Emirates está actualizando el contenido y ampliará los programas de formación y concienciación sobre la inclusividad para todos los empleados de Emirates y proveedores asociados

Colaboración con entidades clave

Emirates colabora estrechamente con numerosas entidades para garantizar prácticas líderes en cada etapa del viaje, como el Ministerio de Economía y Turismo, Aeropuertos de Dubái, la Dirección General de Residencia y Asuntos Exteriores, la Policía de Dubái y Aduanas de Dubái, lo que refleja el compromiso de Dubái de convertirse en la mejor ciudad del mundo para vivir y visitar, en línea con la agenda D33 de Dubái.