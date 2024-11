Hï Ibiza mejor club del mundo en el Golden Moon Awards 2024

lunes 25 de noviembre de 2024 , 09:15h

Hï Ibiza ha sido votado ‘World’s Best Club’ por quinta vez consecutiva en la prestigiosa lista "The World's 100 Best Clubs® 2024" de la International Nightlife Association. Por su parte, Ushuaïa Ibiza ha alcanzado la tercera posición en un ranking que incluye los clubes más destacados de todo el mundo.

La lista The World's 100 Best Clubs® 2024 fue seleccionada a partir de 420 nominados de 65 países. El 50% del resultado final provino de la votación popular online, mientras que el otro 50% fue determinado por un jurado de expertos que evaluaron criterios como la programación musical, la seguridad, la acústica y la calidad del servicio. Al liderar este ranking, Hï Ibiza también se alzó con el Golden Moon Award al World's Best Club 2024.

Yann Pissenem, fundador, propietario y CEO de The Night League, la mente creativa detrás de los mundialmente reconocidos Ushuaïa y Hï Ibiza, afirmó:

"Recibimos con mucho orgullo la noticia de que Hï y Ushuaïa Ibiza ocupan el primer y tercer puesto en la prestigiosa lista 'The World's 100 Best Clubs® 2024' de la International Nightlife Association. Que Hï Ibiza haya sido reconocido como World's Best Club por quinto año consecutivo en los Golden Moon Awards es un honor extraordinario, y que Ushuaïa Ibiza vuelva a figurar en el podio de los mejores reafirma el increíble trabajo de todo nuestro equipo. Este logro no sería posible sin el talento de los artistas, el apoyo de nuestros partners y colaboradores, y la pasión de los fans que convierten nuestros destinos en referentes globales. En todos ellos, incluido el próximo [UNVRS], seguimos dedicados a redefinir la vida nocturna y a ofrecer experiencias inolvidables. Estamos profundamente agradecidos por el apoyo constante de quienes nos han votado e inspirados a elevar aún más el nivel la próxima temporada."

El éxito de estos reconocimientos refleja una temporada histórica: 2024 marcó un hito como la más larga en la historia de Ushuaïa y Hï Ibiza, con más de 1,5 millones de visitantes a lo largo del verano. Hï Ibiza acogió 126 eventos con más de 350 DJs y 880 horas de música de vanguardia, mientras que el emblemático espacio al aire libre de Ushuaïa fue sede de 134 eventos, con más de 250 DJs y 850 horas de música inolvidable.

El ranking The World's 100 Best Clubs® celebra el trabajo de los mejores espacios de ocio nocturno a nivel global, con 30 países representados. Los resultados se anunciaron en redes sociales tras la cancelación de la gala de los Golden Moon Awards, programada para el 20 de noviembre en Valencia, pero cancelada como gesto de solidaridad con los afectados por los trágicos acontecimientos provocados por la tormenta DANA en la región.

El ocio nocturno se solidariza con Valencia: Campaña solidaria #SOSValencia

El pasado 4 de noviembre, asociaciones nacionales e internacionales de ocio nocturno lanzaron una campaña de recaudación de fondos bajo el lema Nightlife Stands With Valencia. Esta iniciativa invita a clubes, DJs, marcas y colaboradores a realizar donaciones destinadas al Banco de Alimentos de Valencia, Cruz Roja Valencia y Cáritas Diocesana. Las personas interesadas pueden hacer sus donaciones en la cuenta ES63 0182 2770 9102 0177 9826 (SWIFT BBVAESMMXXX), abierta por la International Nightlife Association, indicando su nombre y el mensaje #SOSValencia. También se aceptan donaciones anónimas.

Sobre esta iniciativa, Yann Pissenem destacó: "El sector del ocio nocturno se basa en la conexión y las experiencias compartidas, y ahora, más que nunca, es momento de unirnos. Valencia necesita nuestro apoyo, y juntos podemos marcar la diferencia. Súmate a la campaña Nightlife Stands With Valencia para apoyar a quienes han sido afectados por esta crisis. Cada gesto de solidaridad, por pequeño que sea, lleva esperanza y alivio a quienes más lo necesitan. Demostremos nuestra fuerza como comunidad: cada contribución cuenta. Juntos podemos lograr un gran impacto. #SOSValencia"