SIX, el musical llega a Barcelona

viernes 10 de enero de 2025 , 09:15h

¡Queendom, preparad las coronas!

Directamente desde el Reino Unido y con su producción original, llega SIX, el musical que está revolucionando el género y conquistando Broadway, el West End y todos los escenarios que toca con su energía irresistible y su estilo único.

En SIX, las seis esposas de Enrique VIII toman el micrófono, dejan de lado la sombra de su infame esposo y se convierten en divas del pop. Entre risas, hits inolvidables y un vibe que te hará levantarte del asiento, estas reinas están aquí para contar SU historia.

Con 35 premios internacionales, incluidos 2 premios TONY por "Mejor Partitura Original" y "Mejor Diseño de Vestuario", este musical inspirado en las reinas Tudor está conquistando al mundo.

¿Por qué?

Porque es puro espectáculo y energía. The New York Times lo llama "puro entretenimiento", y el Evening Standard asegura que es "la pieza más emocionante del teatro musical británico actual".

Un fenómeno global que hace cantar y bailar a más de 3.5 millones de personas cada año y ha acumulado más de mil millones de reproducciones en plataformas digitales.

¿Te suena a revolución?

Pues lo es.

Será en el TEATRO COLISEUM de Barcelona a partir del 24 de abril

¡SIX, el fenómeno musical, se presentará en Barcelona en su versión original!

Six: El Musical es un musical contemporáneo que reimagina la historia de las seis esposas de Enrique VIII. Creado por Toby Marlow y Lucy Moss, se estrenó por primera vez en 2017 en el Festival Fringe de Edimburgo y rápidamente ganó popularidad, expandiéndose a producciones en el West End de Londres, Broadway y otros lugares del mundo.

Trama:

El musical presenta a las seis esposas como miembros de una banda pop que compiten por el título de la "reina líder" al compartir sus historias de vida y matrimonios con Enrique VIII. Cada canción refleja la personalidad y las vivencias de cada esposa:

Catherine of Aragon - "No Way"

Anne Boleyn - "Don't Lose Your Head"

Jane Seymour - "Heart of Stone"

Anne of Cleves - "Get Down"

Katherine Howard - "All You Wanna Do"

Catherine Parr - "I Don't Need Your Love"

El espectáculo combina elementos históricos con un enfoque feminista y humor moderno, ofreciendo una perspectiva empoderada sobre sus vidas.

La música está inspirada en géneros pop actuales, con influencias de artistas como Beyoncé, Adele, y Ariana Grande. El vestuario y coreografía también evocan el glamour de estrellas del pop contemporáneo.Producido por Kenny Wax, Wendy & Andy Barnes y George Stiles, y presentado en España por Julia Gómez Cora y Stellar Show, la compañía teatral de Dmitry Bogachev.