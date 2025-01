Los gigantes de la montaña, último texto de Pirandello, en el Teatro Fernán Gómez

miércoles 15 de enero de 2025 , 08:03h

COTRONE: LAS IMÁGENES NO LAS CREAMOS NOSOTROS, SON UN DESEO DE NUESTROS PROPIOS OJOS.

El montaje se desarrollará en la Sala Jardiel Poncela y otros espacios del teatro en una puesta en escena novedosa, que se podrá disfrutar desde el 21 de enero hasta el 23 de febrero

El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa presenta Los gigantes de la montaña, un montaje sobre el último texto del dramaturgo y Premio Nobel de Literatura italiano Luigi Pirandello.

Se trata de una obra inacabada que llevará al público al límite entre la fábula y la realidad. César Barló dirige a seis actores y tres actrices (Teresa Alonso, Juan Carlos Arráez, Samuel Blanco, Moisés Chic, David Ortega, José Gonçalo Pais, Javi Rodenas, Natalia Rodríguez y Paula Susavila) jugando con el realismo mágico que Pirandello propone en este texto de 1937.

El montaje ofrece otra novedad: su puesta en escena no se desarrollará solo en el escenario de la Sala Jardiel Poncela, sino que estarán involucrados otros espacios del teatro, como el vestíbulo, de modo que el público acompañará a los actores en este espectáculo itinerante. La obra, que no ha estado en los escenarios desde hace casi cincuenta años, se podrá ver del 21 de enero al 23 de febrero de 2025.

Sobre Los gigantes de la montaña

Una compañía de cómicos, liderados por La Condesa Ilse, llega a la Scalogna, un lugar en una isla al pie de la montaña. Cotrone, el Mago, recibe a la compañía con la esperanza de que se queden en aquel caserón lleno de espíritus y fantasmas. Los cómicos, que están en la precariedad absoluta, creen que podrán realizar allí alguna representación de la Fábula del hijo cambiado -obra previa de Pirandello que no llegó a representarse, pero que sirve de base a Los gigantes…- Esperan así salir de la miseria, pero nada más lejos de sus expectativas. El mago Cotrone, su anfitrión, les plantea que allí viven los sueños, esos que la conciencia a veces rechaza para no sentirse fuera de la sociedad. Y esta situación genera el conflicto en la compañía. Ahora deben decidir si quieren actuar en el “mundo” del que vienen o prefieren quedarse en este lugar ideal, donde parece que todo puede hacerse realidad. Cuando, finalmente, deciden ofrecer su espectáculo al mundo de los gigantes, sufren al ver cómo el mundo de lo material y lo prosaico ya no se comunica con el mundo del arte. Y su propuesta se ve desahuciada por el público asistente.

De ahí surge la pregunta que se formula desde Los gigantes de la montaña: ¿Cómo podemos resistir el ímpetu de un sistema que cercena los sueños y nos impone roles establecidos? ¿Podemos crear un espacio en nuestra vida donde nuestros anhelos puedan ser perseguidos y puedan hacerse realidad? Esa es la magia del texto y la base de esta propuesta para el público del siglo XXI.

Sobre la compañía

AlmaViva Teatro nos presenta un montaje arriesgado, con nueve actores y actrices en escena, que plantean cómo nos relacionamos con “el otro” y qué posición tomamos ante la vida, en un diálogo con los espectadores desde el punto de vista más genuino y humano. La compañía llega al teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa después de casi veinte años de trayectoria. A lo largo de este tiempo ha investigado sobre textos poco representados, siempre con un calado social y con una puesta en escena basada en la relación con el público, buscando una experiencia que quede impregnada en él y consiga trasladarle una perspectiva humana social a través del teatro.