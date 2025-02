Santiago de Chile ha sido reconocida como una de las mejores ciudades en los premios de Tripadvisor

viernes 07 de febrero de 2025 , 10:09h

Santiago de Chile ha sido galardonada en los premios Travelers' Choice® Awards Best of the Best de Tripadvisor® de 2024, ocupando el décimo lugar en los Top 10 en Sudamérica y el puesto 23 de los top 25 en el mundo. Este prestigioso galardón representa el nivel más alto de los premios de Tripadvisor, ya que los ganadores del Best of the Best se encuentran entre el 1 % de los perfiles mejor valorados en todo el mundo en Tripadvisor.

Como plataforma de guía de viajes más grande del mundo, Tripadvisor cuenta con un gran prestigio entre viajeros y comensales. Este premio se basa en las opiniones genuinas de cualquier persona que haya visitado y dejado una reseña auténtica y de primera mano en Tripadvisor en un plazo de 12 meses, lo que lo convierte en un reconocimiento valioso y fiable de los favoritos de los viajeros.

Cristóbal Benítez, director nacional de Sernatur, destacó que “ser parte de este ranking y tener un lugar de privilegio entre destinos de todo el mundo destaca la excelencia de nuestra oferta turística y posiciona a Chile como un destino líder a nivel mundial. Además de ser la principal puerta de entrada a nuestro país, Santiago ofrece una oferta variada, lo que la convierte en un destino imperdible. No por nada, el destino Santiago urbano es el más visitado a nivel nacional, con el 77 por ciento de las preferencias, según datos de 2023”.

“Felicitamos a Santiago de Chile por su reconocimiento en los Travelers’ Choice Awards Best of the Best de Tripadvisor para 2024”, ha declarado John Boris, Chief Growth Officer de Tripadvisor. “Formar parte del selecto grupo de las mejores experiencias a nivel mundial significa que habéis dejado una impresión tan memorable en vuestros visitantes que muchos de ellos han dedicado tiempo a compartir una reseña positiva sobre su experiencia. Los viajeros confían en las listas Best of the Best de Tripadvisor para orientarse entre la gran variedad de lugares que ver, platos que degustar y actividades que disfrutar en todo el mundo. Esperamos que este reconocimiento siga impulsando vuestro negocio en 2024 y en el futuro”