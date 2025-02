Granada con el espíritu de Enrique Morente y Federico García Lorca a Nueva York

viernes 14 de febrero de 2025 , 09:28h

De los Goya al flamenco en Nueva York …

Graná está en candelero…

Y así se aprecia en su alcaldesa que se muestra exultante …

Pero a lo que vamos...

Tributo a Granada

24 FLAMENCO FESTIVAL USA:

NEW YORK / MIAMI / CHICAGO / SAN FRANCISCO

Todo esto viene a cuento porque se ha presentado en salón de actos del Instituto Cervantes (Madrid) el 24 Flamenco Festival USA, que rinde tributo a Granada, y por allí además de las figuras flamencas presentes no han podido faltar los espíritus de Enrique Morente y, evidentemente, Federico García Lorca…

Y es que el poeta llegó hace casi un siglo de la capital nazarí a la ciudad de los rascacielos con permiso de Benidorm, y así nació un POETA EN NUEVA YORK

¿alguna duda señoras y señores? ...

Y serán los Morente quienes abrirán en Nueva York 20 años después de que lo visitara el patriarca Enrique para dejar estupefactos a los americanos que acudieron a verlo…

En el acto de presentación, que comenzó con una emocionante performance por parte de la bailaora Sara Jiménez (con J), una mujer que disfruta el flamenco de otra manera –“No soy rara… soy diferente”. – que flotando por la sala fue sacando a los protagonistas del evento, desde el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; hasta Eva La Yerbabuena – la más veterana -; Miguel Marín como director del Festival; Marifrán Carazo, la feliz alcaldesa de Granada; Francisco Pedro Rodríguez, presidente de la Diputación de la ciudad; Alfonso Losa, bailaor; Patricia Guerrero, bailaora (ambos con su Alter Ego a cuestas); Carlos de Jacoba, guitarrista y cantaor de sentimiento (no hace falta ser un cultureta, ni mucho menos para emocionar escuchándole); y la propia performer flamenquísima Sara Jiménez (con J)…

Centrándonos al Festival Flamenco USA…

El Flamenco Festival de Nueva York celebrará del 5 al 15 de marzo una nueva edición de un certamen que contará con una delegación formada por más de 70 participantes, entre artistas del cante, el baile y el toque, y técnicos, y con actuaciones de Kiki Morente, La Plazuela o Eva Yerbabuena, entre otros, en un particular homenaje a la figura del poeta Federico García Lorca y a la ciudad de Granada.

Este encuentro, que espera superar los 18.000 asistentes, llevará 12 compañías programadas en un total de 26 representaciones, en 15 espacios de Nueva York, Chicago, Miami y San Francisco. Entre los lugares elegidos para actuar se encuentran el New York City Center, Jazz at Lincoln Center o Kauffman Music Center/Merkin Concert Hall, entre otros.

Las sedes del Instituto Cervantes en Nueva York y Chicago acogerán cinco espectáculos de esta edición.

García Montero ha recordado que el flamenco es «un punto de referencia fundamental» para la institución, como así demuestra que celebre al año 300 actividades relacionadas con esta disciplina artística, además de haber participado desde la primera edición de este festival.

Por su parte, el director del festival, Miguel Marín, ha incidido en la importancia que tendrá en esta edición la figura de Lorca, debido al «hecho histórico» que supuso su viaje a Nueva york en 1929, pero también se ha referido a otra de los grandes nombres del flamenco, Enrique Morente.

«Ha dejado una huella en el flamenco impensable, ya hace 20 años que dio un concierto histórico en el Carneggie Hall acompañado de Tomatito y que nunca podremos olvidar. En parte le debemos a Morente esto, porque era lo que el flamenco hace 20 años quería decir: reflejaba la forma de expresión de un pueblo», ha apuntado.

Kiki Morente abre la edición en el Elebash Recital Hall



El cantaor Kiki Morente, acompañado a la guitarra por el también granadino Carlos de Jacoba, abrirá esta edición el 5 de marzo en el Elebash Recital Hall (CUNY Graduate Center) con el espectáculo «Lorquianos», que incluye adaptaciones del poemario de Lorca, musicalizadas por Enrique Morente en discos como «Lorca y Omega».

Al día siguiente, el New York City Center recibirá a Alfonso Losa y Patricia Guerrero, directora del Ballet Flamenco de Andalucía, donde presentarán su espectáculo «Alter ego». Asimismo, el 7 de marzo llegará «Muerta de Amor», del granadino Manuel Liñán acompañado de un elenco de doce artistas, al escenario del New York City Center.

Ese mismo día, en Roulette, el cantaor granadino Antonio Gómez ‘El Turry’ propondrá en «La búsqueda del duende» un viaje hacia el alma del flamenco, recorriendo los paisajes sonoros que habitan en el corazón de Granada y de Lorca.

Eva Yerbabuena subirá a las tablas del New York City Center los días 8 y 9 de marzo con «Yerbagüena (oscuro brillante)», su decimonoveno espectáculo. Por su parte, Juan Habichuela, nieto del legendario guitarrista, actuará en el Joe’s Pub del The Public Theater el 8 de marzo con sus «8 abrazos para Lorca», en coproducción con el Instituto Cervantes.



Ya en la segunda semana del festival, flamenco y jazz se fundirán en una doble cita el 12 de marzo, en el Jazz At Lincoln Center, que tendrá como maestros de ceremonias al guitarrista Carlos de Jacoba y al pianista y compositor estadounidense Zaccai Curtis, con el recital «Flamenco meets jazz» (con Juan Carmona a la percusión). El segundo de los espectáculos que acogerá Joe’s Pub llegará el 13 de marzo, también en coproducción con el Instituto Cervantes, de la mano de la bailaora granadina Sara Jiménez, quien traerá a suelo neoyorquino «Variación a tempo».

El 14 de marzo, la voz de Marina Heredia inundará Merkin Concert Hall (Kaufman Music Center) con un recuerdo a Federico García Lorca, a quien ha cantado en anteriores ocasiones. En ‘De lo jondo a Lorca’ incluye una selección de poemas y canciones que el poeta inmortalizó en sus obras.

El broche a esta edición de Flamenco Festival Nueva York lo pondrá La Plazuela, el dúo formado por Manuel Hidalgo Sierra (El Indio) y Luis Abril Martín (El Nitro), con una actuación el 15 de marzo en Le Poisson Rouge para presentar su primer álbum Roneo Funk Club’.

Danza, teatro y simposio

Además, con la coproducción del Instituto Cervantes, NYU King Juan Carlos I Spain Center acogerá el 11 de marzo la actuación de Carlos López y Noemí Pareja, componentes de Zen del Sur, que pondrán en escena «Órbita».

En esta edición, Flamenco Festival Nueva York se abre también al teatro programando la última obra escrita por Lorca, «La casa de Bernarda Alba», que representará en su teatro la compañía Repertorio Español en una única función el 12 de marzo.

La programación también da cabida al ámbito académico a través de un simposio que analizará el impacto que tuvieron en la obra de Lorca los artistas afroamericanos que el poeta conoció en Harlem.

A ello se suman dos proyecciones cinematográficas que acogerá la sede del Instituto Cervantes en Nueva York los días 7 y 13 de marzo. Ambas ponen el foco en Granada como territorio flamenco con Cante Jondo: Granada 1922, y Sacromonte, los sabios de la tribu.

Por último, lo jondo se extenderá también a espacios de comunidad, concretamente, a El Rincón Criollo, en el barrio del Bronx, donde habrá una cajoneada que dirigirán los componentes de Zen del Sur el 9 de marzo.

Asimismo, el festival ha programado una representación matinal para escolares enmarcada en la iniciativa NYPDF Flamenco for Young Audiences que promueve el New York City Center con el objetivo de introducir a los estudiantes en la historia y la cultura del flamenco.

Miami, Chicago y San Francisco, otras sedes de la cita

Aunque Nueva York es la sede central de Flamenco Festival, el evento se expande a otras localizaciones norteamericanas. Es el caso de la ciudad costera de Miami, que levantará el telón del Arsh Center/Knight Concert Hall para recibir a varios de los artistas que pasarán también por los escenarios de Nueva York, otorgando un protagonismo especial al baile y comenzando por Manuel Liñán, que presentará «Muerta de Amor» el 5 marzo.

Solo una jornada después, el 6 de marzo, Eva Yerbabuena recalará en ese mismo espacio con «Yerbagüena (oscuro brillante)» y, ya el día 9, Alfonso Losa y Patricia Guerrero harán lo propio con ‘Alter ego’ para cerrar, el día 13, con el espectáculo que también pondrá el broche en Nueva York: la mezcla de flamenco, funk, pop y electrónica de La Plazuela y su ‘Roneo Funk Club’ llegará al Miami Beach Bandshell.

Chicago será otra de las localizaciones de esta 24 edición. El Instituto Cervantes ha organizado en su sede en esta ciudad un total de cinco representaciones de otras de las propuestas que podrán verse en Nueva York. En este caso, la compañía Zen del Sur ofrecerá dos funciones de «Órbita» los días 7 y 8 de marzo, mientras que, el día 9, Juan Habichuela nieto aterrizará en este escenario con «8 abrazos para Lorca». Las últimas actuaciones previstas en Chicago serán las funciones de «Variación a tempo» que brindará Sara Jiménez los días 14 y 15 de marzo.

En la costa oeste de Estados Unidos, San Francisco será la última de las ciudades satélite de esta edición de Flamenco Festival. Hasta allí llegarán el dúo formado por Kiki Morente y Carlos de Jacoba el 7 de marzo, concretamente a Sierra 2 Center for the Arts, con su reinterpretación de «Lorquianos».