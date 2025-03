Best Western Premier CMC Gerona, un alojamiento ideal para ciclistas

miércoles 05 de marzo de 2025 , 09:03h

El hotel está totalmente preparado para todos aquellos que quieran ir a Gerona para realizar deporte.

Con un entorno privilegiado, un clima ideal durante todo el año y una red de rutas inigualable, la provincia de Gerona está consolidada como uno de los destinos preferidos para los aficionados del cicloturismo y el turismo deportivo. En este contexto, Best Western Premier CMC Gerona se posiciona como el alojamiento perfecto para los deportistas que buscan confort, servicios especializados y una experiencia adaptada a sus necesidades.

Ubicado en la capital gerundense, el hotel ofrece un espacio diseñado para ciclistas, con una Bike Station totalmente equipada para la puesta a punto de las bicicletas antes y después de cada ruta. Además, el hotel brinda opciones gastronómicas adaptadas a deportistas, incluyendo un completo buffet desayuno y la posibilidad de solicitar desayunos en formato take away. Para garantizar el mejor rendimiento, también se elaboran menús deportivos bajo petición.

El hotel refuerza su compromiso con el cicloturismo ofreciendo un parking privado con un área exclusiva para bicicletas, accesible únicamente mediante la tarjeta de la habitación, garantizando así la máxima seguridad. Además, pone a disposición de los ciclistas una estación de limpieza con manguera y un taller equipado para ajustes y pequeñas reparaciones, permitiendo mantener el equipo en óptimas condiciones en todo momento.

Gerona es famosa por su red de rutas ciclistas, que ofrece recorridos que van desde zonas costeras hasta ascensos en el interior. Algunos de los itinerarios más impresionantes incluyen rutas que atraviesan pueblos pintorescos como Begur, Palau Sator y Vall Llobrega. Además, Gerona está conectada con las famosas vías verdes, antiguos trazados ferroviarios rehabilitados para su uso a pie o en bicicleta, lo que permite explorar el paisaje y la cultura de la región de una forma única. Entre las rutas más destacadas se encuentran la Ruta del Carrilet I, la Ruta del Carrilet II y la Ruta del Tren Petit, todas ofreciendo recorridos accesibles y una inmersión profunda en el entorno natural de Gerona.

Gerona se ha convertido en un destino de referencia en el ámbito del turismo deportivo, atrayendo a ciclistas de todo el mundo. Sus carreteras poco transitadas, su variado terreno y su riqueza cultural hacen de la ciudad un punto de encuentro para deportistas que buscan combinar entrenamiento con gastronomía, historia y naturaleza. Con el Best Western Premier CMC Gerona como base, la experiencia cicloturista se convierte en una escapada inolvidable, donde el placer del deporte se complementa con el máximo confort y una estancia pensada hasta el último detalle.

El emblemático establecimiento gerundense, con 111 habitaciones, es el más grande de la cadena hotelera. Desde su fundación, el alojamiento ha sido el hotel de referencia del sector de negocios en Gerona gracias, en parte, a su amplia oferta de salas de reuniones, que pueden acoger eventos de hasta 250 personas. Asimismo, el alojamiento también es ideal para pasar unos días en la ciudad de Gerona por todas sus comodidades. Best Western Premier CMC Gerona ha sido uno de los establecimientos preferidos de casi todos los equipos de primera línea que se desplazan a la ciudad para jugar contra el Gerona FC.