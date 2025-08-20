publicidad
TURISMO INTERNACIONAL
La mascota de Taipéi, el oso Bravo, promocionará la ciudad en Japón
La mascota de Taipéi, el oso Bravo, promocionará la ciudad en Japón

miércoles 20 de agosto de 2025, 09:58h

La mascota de Taipéi, Bravo, posa en Osaka frente a Myaku-Myaku, la mascota de la Expo 2025.

El personaje viajó a Japón para promocionar la ciudad en el marco de una campaña conjunta de las oficinas de turismo de ambas partes.

Myaku-Myaku es la mascota oficial de la Exposición Universal de Osaka 2025. Se trata de un ser cambiaformas cuyo cuerpo está compuesto por una cadena de células y agua. Su nombre es una onomatopeya que simboliza las pulsaciones.

Bravo el Oso sirve como un componente esencial en el paisaje urbano de Taipéi, influyendo activamente tanto en el turismo como en la vida local. Más que una mascota, Bravo encapsula la esencia de Taipéi, haciéndola tangible y relatable para todos los que ponen un pie en la ciudad.

