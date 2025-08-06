Jóvenes bailarines presentan cultura hakka en España

miércoles 06 de agosto de 2025 , 09:00h

Miembros del Teatro de Danza Fang Shiang presentaron una obra de la cultura hakka durante el Festival Folklórico Internacional de Extremadura, el 29 de julio en España.

Esta compañía artística, con sede en la ciudad de Nuevo Taipéi, realiza una gira por ciudades vecinas e interactuará con otros artistas de Irlanda, Portugal y Uzbekistán.

El Teatro de Danza Fang-shiang fue fundado por Madame Lo, Ying-fang, en 1991 como un grupo artístico juvenil, compuesto por artistas de alto nivel profesional, centrado en la creación y promoción del arte tradicional chino y taiwanés.

Las danzas populares y clásicas chinas, así como las danzas folclóricas taiwanesas, se consideran piezas clave de su repertorio, con un estilo elaborado o estilizado. Este conjunto ha sido reconocido durante años como Grupo de Artes Escénicas Destacado por la Oficina de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nuevo Taipéi. Cuenta con una rica experiencia artística tanto dentro como fuera de Taiwán.

Esta delegación folclórica taiwanesa ha asistido a numerosos festivales internacionales de folclore en todo el mundo con gran éxito.