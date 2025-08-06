Arabia Saudí: Descubre cómo aprovechar un viaje a Riad y AlUla

miércoles 06 de agosto de 2025 , 09:17h

Arabia Saudí, la tierra donde todo comienza, ofrece a los visitantes la oportunidad de descubrir historias no contadas, paisajes inexplorados y aventuras únicas que nadie más puede reclamar. Y no hay mejor manera de comenzar que explorando Riad, la vibrante y moderna capital, y AlUla, la antigua ciudad oasis con profundas raíces históricas donde se encuentra además el yacimiento de Hegra.

Desde enclaves antiguos y tradiciones prácticamente desconocidas para el resto del mundo, hasta el ritmo dinámico de una gran capital, Arabia Saudí te invita a trazar tu propio camino. Sé de los primeros en responder a esta llamada — porque experiencias tan extraordinarias no permanecerán en secreto por mucho tiempo.

Descubre a continuación cómo planificar el viaje perfecto con una escapada de tres días:

Día 1: Maravíllate con las formaciones rocosas milenarias de Arabia Saudí, reconocidas por la UNESCO

Adéntrate en las maravillas antiguas de AlUla con un toque moderno.

Descubre los secretos de AlUla, un impresionante destino desértico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que ha permanecido oculto al mundo durante siglos. Hogar de formaciones rocosas espectaculares esculpidas por el tiempo y el viento, el edificio espejado más grande del mundo y antiguos grabados tallados en acantilados de arenisca, aquí la historia cobra vida.

Día 2: Sumérgete en los vestigios del Mundo Antiguo

Desde la exploración de la antigua civilización nabatea que construyó Hegra hasta el reino perdido de Dadan, y la contemplación de millones de estrellas —visibles sin telescopio— enmarcadas por las hipnóticas formaciones rocosas de Gharameel, sé de los primeros en descubrir estos misterios ancestrales.

Para un contraste moderno, alójate en uno de los lujosos hoteles de AlUla como Banyan Tree AlUla, Habitas AlUla o Sheden Resort — con piscinas espectaculares e instagrameables, vistas infinitas sobre las arenas doradas, y habitaciones que combinan el minimalismo más actual con la elegancia del desierto.

Día 3: Dirígete a la capital saudí para una dosis de adrenalina

Sumérgete en un mundo de imaginación en BLVD World.

Boulevard Riyadh City y Boulevard World ofrecen actividades tan emocionantes como House of Hype, un complejo inmersivo con veinticinco zonas temáticas diseñadas para ofrecer experiencias interactivas, o BattleKart, una versión real del famoso videojuego de carreras.

Saborea la cocina tradicional saudí en Al Najd Village

Después de tanta emoción, ¿por qué no bajar el ritmo y degustar la gastronomía tradicional? Ubicado en un edificio de estilo adobe, este querido restaurante de Riad sirve auténticos platos saudíes elaborados con recetas ancestrales. Kabsa, jareesh y marqooq se sirven al estilo familiar en acogedoras áreas majlis decoradas con alfombras e intrincadas lámparas. Una experiencia ideal tanto para foodies como para amantes de la cultura, y la oportunidad perfecta para saborear el auténtico sabor saudí antes de regresar a casa con recuerdos y relatos para compartir.