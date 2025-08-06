La exposición colectiva “Multiculturalidad” amplía su permanencia en Adeje

miércoles 06 de agosto de 2025 , 09:02h

Las visitas guiadas a cargo del conjunto de artistas que conforman la colectiva, se realizarán los martes y jueves del mes de agosto en horario de 9:00 a 13:00 horas, mediante cita previa.

El Espacio de Historia y Arte “El Barranco”, ubicado bajo la emblemática Torre de la Memoria en la Plaza España de Adeje, acoge durante el mes de agosto la exposición colectiva de arte “Multiculturalidad”, organizada por el Ayuntamiento de Adeje y comisariada por el reconocido pintor local Conrado Díaz Ruiz en el marco de la XXXII edición de los cursos de la Universidad de Verano de Adeje (UVA).

La visita supone una oportunidad única para recorrer una exposición diversa y dinámica, en un espacio dedicado a la historia y la cultura. La entrada es libre y gratuita. Lo más representativo de la visita es que la misma estará a cargo del conjunto de artistas que conforman la colectiva, quienes ejercerán de guías en cada sesión, de esta manera, la ciudadanía podrá interactuar con las personas que han creado dichas obras.

La muestra reúne alrededor de 140 obras que abarcan diversas disciplinas como pintura, dibujo, relieve y escultura, todas ellas con un nexo común: la convivencia de culturas y expresiones artísticas que enriquecen nuestro entorno.

Dada la gran expectación que ha generado esta colectiva de arte en el marco de la UVA, el Ayuntamiento adejero, con el objetivo de acercar el arte a la ciudadanía y ofrecer una experiencia enriquecedora, ha organizado visitas guiadas gratuitas para grupos, que se llevarán a cabo todos los martes y jueves del 5 al 28 de agosto, en horario de 9:00 a 13:00 horas, mediante cita previa a la cual se puede acceder a través del formulario de inscripción previsto para tal fin y que está disponible en la web municipal.