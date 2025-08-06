Exposición Gastronómica de Taiwán destaca combinación de comida gurmé y sitios turísticos

miércoles 06 de agosto de 2025 , 09:15h

La Administración de Turismo participó en la Exposición Gastronómica de Taiwán 2025, celebrada del 1 al 4 de agosto en el Centro Mundial del Comercio de Taipéi, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El presidente Lai Ching-te señaló que el tema principal del evento fue “Banquete de pesca fresca”, y explicó que el concepto de “frescura” tenía varios significados. Por un lado, hace referencia a que Taiwán, como nación insular, dispone de mariscos frescos; por otro, alude a su cocina de fusión, resultado de la integración de diversos grupos étnicos. El mandatario también subrayó el espíritu de hospitalidad de Taiwán y expresó su esperanza de que la combinación de experiencias gastronómicas y otras atracciones contribuya positivamente al desarrollo del sector turístico.

El pabellón de la Administración de Turismo, bajo el lema “Taiwán: lleno de cosas buenas”, puso el foco en los elementos de las comidas al aire libre al estilo taiwanés. La muestra también destacó las delicias culinarias de distintos destinos turísticos, los restaurantes recomendados por la guía Michelin Bib Gourmand y las ofertas del Festival Solar de dicha administración. Restaurantes de toda la nación, incluidas las islas periféricas, ofrecieron menús completos que incluían sabores locales, aperitivos, platos principales, postres helados, café y té.

Además, en el pabellón se llevaron a cabo diversas actividades, como oportunidades fotográficas con realidad aumentada, demostraciones culinarias en vivo y experiencias de viajes gastronómicos compartidas por youtubers como el presentador del canal Ku’s Dream.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Chen Shih-kai, animó a los visitantes a recorrer el pabellón por su combinación de comida deliciosa y sitios turísticos. Por su parte, la directora general de la Administración de Turismo, Chen Yu-hsiu, recomendó productos como los sobres de especias medicinales de la tienda herbolaria Tsun De del periférico distrito de Kinmen, los productos agrícolas de Qishan Marvel en la sureña ciudad de Kaohsiung, y los 13 tipos de postres helados elaborados por las administraciones de zonas paisajísticas como parte del actual Festival Solar de dicha administración.