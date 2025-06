Cathay Pacific triunfa en los World Airlines Awards de Skytrax

viernes 20 de junio de 2025 , 11:00h

Cathay Pacific es una de las grandes ganadoras de World Airline Awards de Skytrax 2025, celebrados en París. La aerolínea ha sido reconocida como una de las tres mejores del mundo, dos puestos más arriba con respecto al año pasado.

Además, obtiene otros dos galardones: el de Mejor Aerolínea del Mundo en Clase Turista –por segundo año consecutivo–, así como el de Mejor Entretenimiento a Bordo del Mundo –por segunda vez en tres años–. Estos prestigiosos reconocimientos vuelven a poner de manifiesto el compromiso de Cathay Pacific con la excelencia y su continua mejora en materia de experiencia de cliente.

“Ser elegidos entre las tres mejores aerolíneas del mundo, mejorando nuestra posición en dos puestos con respecto al año pasado, y de nuevo como la mejor del mundo en clase Turista y entretenimiento a bordo es un gran orgullo para nosotros. Una prueba más de nuestro compromiso por brindar el mejor servicio y experiencia a nuestros clientes durante todo el proceso de su viaje con nosotros”, declara Ronald Lam, CEO de Cathay Group. “Estamos muy agradecidos con nuestros clientes por su inestimable apoyo, así como con todas las personas que forman Cathay por su dedicación. Estos reconocimientos nos motivan a seguir superando nuestras expectativas y a esforzarnos cada día más por convertirnos en una de las mejores marcas de servicios del mundo”, añade.

Lavinia Lau, Directora Comercial y de Clientes de Cathay Pacific, estuvo en la gala de los World Airline Awards de Skytrax en París para recibir los premios en nombre de la aerolínea.

Cathay Pacific ha invertido más de 100.000 millones de dólares de Hong Kong (HKD) en mejorar su flota de última generación, renovar sus cabinas, sus salas VIP y en innovación digital, consolidando la posición de Hong Kong como uno de los principales hubs para la aviación internacional.

Durante el último año, la aerolínea ha continuado mejorando significativamente su experiencia de cliente, destacando la introducción de su nueva clase Business, bautizada como Aria Suite, así como la renovación integral de la clase Premium Economy y la actualización de la clase Economy, a bordo de los nuevos Boeing 777-300ER presentados el pasado mes de octubre. Los clientes de Cathay ya pueden disfrutar de estas nuevas cabinas en algunas de sus principales rutas entre Hong Kong y Londres (Reino Unido), Sídney (Australia) y Vancouver (Canadá), y la aerolínea prevé seguir introduciéndolas progresivamente cada vez en más rutas.

Además, continúan mejorando su oferta culinaria a bordo, aliándose con restaurantes Estrella Michelin para crear menús exclusivos presentes en los vuelos procedentes de Hong Kong. Todo ello presente en su clase Business (con propuestas como la de Duddell's, basadas en la alta cocina cantonesa, o en clásicos de la cocina francesa reinterpretada, como la de Louise, ambos Estrellas Michelin), y en las clases Premium Economy y Economy (donde se incluyó recientemente un nuevo menú de clásicos de la gastronomía cantonesa, en colaboración con el prestigioso restaurante Yat Tung Heen).

Mientras, en tierra, Cathay Pacific también está llevando a cabo un ambicioso plan de mejora de sus reconocidas salas VIP. El mes pasado, la aerolínea reabrió The Bridge, en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, totalmente rediseñada y convirtió de manera provisional The Deck en sala VIP de Primera Clase, asegurando una experiencia premium durante la renovación de la sala The Wing. Cathay planea, asimismo, inaugurar nuevas salas VIP del más alto nivel en Hong Kong, Pekín y, por primera vez, en Nueva York en los próximos años.

En cuanto a su conectividad y entretenimiento a bordo, Cathay Pacific será una de las pocas aerolíneas a nivel mundial en ofrecer Wi-Fi y una amplísima oferta de entretenimiento digital en el 100% de los asientos de todas sus cabinas a partir del próximo mes de agosto.

Su vanguardista sistema de entretenimiento a bordo ha recibido numerosos premios de diseño por su enfoque en el usuario, su innovación y su intuitiva interfaz, siendo la primera aerolínea del mundo en introducir contenido en resolución 4K y 4K HDR10.

Con la biblioteca de entretenimiento a bordo más grande de Asia-Pacífico, Cathay Pacific actualiza mensualmente su oferta, garantizando acceso a los últimos estrenos de Hollywood, cine asiático exclusivo, Paramount+, series de iQiyi y otras plataformas de TV, álbumes, podcasts, juegos, títulos originales de Disney+ y producciones propias de Cathay.