Festival B-RETINA apoya el talento joven

Y lo hace proyectando trabajos del bachillerato de artes del instituto Maria Aurèlia Capmany de Cornellà de Llobregat
La décima edición de B-RETINA, el Festival de Cinema Sèrie B de Cornellà de Llobregat, volverá a dar espacio al talento emergente con la proyección de trabajos audiovisuales realizados por el alumnado del bachillerato artístico del Institut Maria Aurèlia Capmany.
La iniciativa, que se estrenó el año pasado con una gran acogida por parte del público, se consolida así dentro de la programación del festival.
La sesión tendrá lugar el viernes 19 de septiembre a las 16:00 horas en el Auditori Sant Ildefons (Plaça Carles Navales S/N), sede habitual del certamen. Allí se exhibirán algunas de las piezas más destacadas de los últimos cursos, en una proyección gratuita hasta completar aforo, con el patrocinio de TRAM, operador del tranvía del Área Metropolitana de Barcelona.
El Institut Maria Aurèlia Capmany es el único centro público de Cornellà que ofrece la modalidad de bachillerato artístico, y está catalogado como instituto de máxima complejidad socioeconómica. Desde B-RETINA se quiere visibilizar y respaldar el esfuerzo del alumnado, fomentando el cine no solo como expresión creativa, sino también como posible horizonte profesional.
Esta actividad forma parte del área social del festival, una línea de trabajo que busca tender puentes entre la cultura popular, la educación y el entorno local. “Queremos que el festival no solo sirva para entretener, sino también para formar, inspirar y dar visibilidad a quienes empiezan a expresarse a través del cine”, señalan desde la organización.