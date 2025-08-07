Godai, el restaurante menorquín de Julián Mármol, seduce con su cocina sin etiquetas

jueves 07 de agosto de 2025 , 09:16h

En el suroeste de Menorca, en el puerto de Cala’n Bosch, entre aguas tranquilas y atardeceres dorados, se encuentra Godai, un restaurante que, con una excelente propuesta, ha sabido abrirse su propio camino. No solo fue el primer restaurante en Menorca en lograr una mención en la Guía Michelin en su año inaugural, sino que también lo hizo con una propuesta difícil de encasillar: alta cocina japonesa con alma menorquina.

Se trata de la joya japonesa del chef Julián Mármol, chef autodidacta y responsable también del reconocido Yugo The Bunker (1 estrella Michelin) y KUU, en Madrid. Abierto en 2021, el restaurante no solo firmó uno de los debuts más brillantes en la escena gastronómica balear, sino que ha sabido consolidarse como uno de los grandes referentes de alta cocina de autor en el Mediterráneo.

Su nombre tampoco es casual. Godai hace referencia a los cinco elementos del pensamiento budista japonés: tierra, agua, fuego, viento y vacío. Esa conexión con lo esencial define una propuesta donde la pureza del producto, el dominio técnico y una sensibilidad serena se manifiestan en cada bocado. Su mantra es claro: “fusión sin confusión”, que simboliza el respeto por lo japonés mientras se realza el producto menorquín.

Godai es el único restaurante japonés de autor en Menorca, y también el único que logró su inclusión en la Guía Michelin en su primer año de apertura, reconocimiento importante en una isla con más de 1.500 restaurantes y solo nueve menciones. Desde entonces, ha mantenido su presencia en la guía durante cuatro años consecutivos, afianzando su papel como destino obligado para amantes de la cocina japonesa más sincera y contemporánea. Además, ha sido reconocido con la recomendación de la Guía Repsol durante dos temporadas consecutivas, premiando su consistencia, propuesta conceptual y ejecución culinaria.

Su éxito es también fruto de una visión valiente por parte del Grupo Moga. Apostar por un proyecto así en una isla estacional, con un público tan diverso, requería ambición y compromiso con la excelencia. La alianza con Mármol permitió concebir un espacio único, profundamente cuidado y perfectamente integrado en la filosofía de Suites del Lago, el eco-hotel 5 estrellas donde se ubica.

En lo espacial, este oasis japo-menorquín es un refugio de calma y contemplación con interiores sobrios, maderas nobles, y vistas al puerto, que crean un ambiente propicio para el disfrute. En lo culinario, su carta se construye en torno al producto de cercanía trabajado con técnicas niponas, desde nigiris y sashimis hasta platos a la brasa elaborados en horno Josper con carbón menorquín. La propuesta se completa con un menú degustación de 12 pases que permite adentrarse en su universo de forma pausada, precisa y elegante.

En un mundo donde lo inmediato se impone, Godai elige el camino contrario: el del equilibrio, la coherencia y la profundidad.