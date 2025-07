La creación contemporánea apuesta de la nueva temporada de Nave 10 Matadero

viernes 04 de julio de 2025 , 09:17h

Bajo la dirección artística de Luis Luque, la temporada 2025/26 de Nave 10 Matadero presenta diez espectáculos, de los que cinco son estrenos absolutos.

En palabras de Luque, la temporada 2025/26 no es “una simple sucesión de espectáculos, sino una dramaturgia del presente”, lo que se refleja en que cada obra programada “forma parte de una línea de pensamiento que entiende el teatro como un espacio de acción, reflexión y riesgo”. Esta programación, ha asegurado, “disiente del aburrimiento y apuesta por el texto vivo, el lenguaje en tensión y el dispositivo escénico como posibilidad de ruptura, un teatro que no busca solo mostrar, sino provocar, activar y expandir sus propios límites”.

Programación escénica, formación internacional y pensamiento

Fiel a su identidad, la nueva temporada se articula en torno a tres ejes fundamentales: programación escénica, formación internacional y pensamiento. Dentro del apartado escénico se presentarán diez espectáculos en la Sala Max Aub −de los que cinco serán estrenos absolutos− que combinan coproducción y exhibición.

En la línea formativa se ofrecerán cuatro talleres profesionales con artistas europeos y latinoamericanos. Por su parte, el eje del pensamiento se desarrollará a través de tres conferencias escénicas donde el pensamiento filosófico y científico se transforma en escena, ofreciendo al público nuevos modos de reflexión desde el lenguaje teatral.

La directora invitada esta temporada será Fernanda Orazi, que dirigirá una nueva versión de Niebla de Miguel de Unamuno, impartirá un taller para profesionales de las artes escénicas y brindará acompañamiento artístico al joven creador Pablo Martínez Bravo, quien dirigirá Guayomini. Por su parte, Rocío Bello será la nueva dramaturgista, la voz de Nave 10 Matadero, una figura clave para asesorar y coordinar los proyectos de creación dramática de la temporada.

Además, Nave 10 Matadero renueva su compromiso con los mayores del entorno gracias a la segunda promoción de la Escuela de Espectadores Sénior, un proyecto de mediación artística intergeneracional que convierte a los vecinos de Arganzuela y Usera en agentes culturales activos.

Temporada 2025/2026

La nueva temporada de Nave 10 Matadero arrancará en octubre con Agrupación Señor Serrano, una de las compañías más internacionales de la escena española, reconocida por su innovación escénica. Nos traen Historia del amor (del 1 al 5 octubre), un virtuoso espectáculo que nos habla sobre el mito del amor como impulso vital.

Le sigue Pródigo (del 9 al 19 de octubre), con la mirada incisiva de la joven creadora valenciana Eva Mir —Premio Calderón de la Barca 2019 y vencedora del Certamen Internacional de Comedia 2023—, que escribe y dirige esta pieza contemporánea a partir de la parábola bíblica. Una historia que nos sumerge en el desencanto de una generación que no es capaz de imaginar un futuro, y que cuenta con Sonia Almarcha e Íñigo Rodríguez-Claro en escena.

Matías Umpierrez regresa a Matadero Madrid con Eclipse (del 28 de octubre al 9 de noviembre), un montaje performático que fue un éxito de público y crítica en su anterior paso por las naves de este espacio municipal. Umpierrez reflexiona sobre las identidades enmascaradas y las barreras que elegimos como individuos y como sociedad e invita al público a un viaje escénico de gran potencia visual y conceptual.

El primer estreno absoluto de la temporada llega de la mano de Luis Luque, director artístico de Nave 10 Matadero, con Filosofía mundana (del 21 de noviembre al 20 de diciembre). Con actores de la talla de Jorge Calvo, Marta Larralde, Pepe Ocio y Adriana Ozores, esta propuesta invita al espectador a ampliar su razonamiento crítico y a filosofar, para convertir lo que creemos lejano en algo cercano. Un montaje que propone una experiencia única: llevar a escena una selección de los microensayos filosóficos Javier Gomá convirtiéndolos un encuentro escénico de proximidad y lucidez.

Para celebrar la Navidad, Nave 10 ofrecerá de nuevo su ciclo ‘Navidiez’, compuesto por Boira (27 y 28 de diciembre), un espectáculo de teatro multidisciplinar para toda la familia, lleno de imágenes sorprendentes y música en directo; y el Concierto Roscón, que este año contará con Soleá Morente (el 3 de enero) presentando su nuevo trabajo Mar en Calma, además de varias versiones como I´m A Fool To Want You de Frank Sinatra y otras joyas de la música.

2026 arranca con la llegada a Nave 10 de la mítica compañía La Zaranda, Premio Nacional de Teatro 2010, que presenta Todos los ángeles alzaron el vuelo (del 8 al 25 de enero), con texto de Eusebio Calonge y dirección de Paco de La Zaranda. Una pieza que nos muestra un universo luminoso sobre lo que vendrá después y nos habla de mirar la periferia desde la propia periferia.

Alberto Conejero, autor galardonado con el Premio Nacional de Literatura Dramática 2019, estrena su nueva pieza con la dirección de María Goiricelaya. En Tres noches en Ítaca (del 6 de febrero al 8 de marzo), las actrices Marta Nieto, Cecilia Freire y Cecilia Solaguren darán vida a las protagonistas, tres hermanas que, tras la muerte de su madre, buscan comprender quién fue realmente, revelando la complejidad del amor y el paso del tiempo.

La directora invitada Fernanda Orazi —docente, actriz y dramaturga— presenta una lectura contemporánea de Niebla, de Miguel de Unamuno (del 20 de marzo al 12 de abril), en un estreno absoluto que explora la identidad y el destino, empujando los límites del texto original.

Nave 10 Matadero acoge también el nuevo talento con el estreno absoluto de Guayomini (del 24 de abril al 17 de mayo), una obra fresca y optimista escrita por Laura Garmo y dirigida por Pablo Martínez Bravo. Envuelta en una atmósfera pop y trepidante, la pieza indaga en la identidad, el éxito y el fracaso, a través de la historia de Roi, un joven que, tras ganar un concurso nacional de canciones, llega a la final de un importante certamen europeo musical y se queda en blanco en el momento clave de la actuación. La directora invitada Fernanda Orazi acompañará artísticamente a Pablo Martínez Bravo en este proceso creativo.

Continuando con su apuesta por revisar cada temporada una obra clave del repertorio europeo del siglo XX desde la mirada de jóvenes creadores, Nave 10 Matadero selecciona esta temporada a Alfred Jarry (1873-1907), que revolucionó el teatro creando al personaje de Ubú, un patán con ansia de poder. La dramaturga María Folguera firma una nueva pieza de esta farsa absurda y corrosiva, acercándola al tiempo presente y a nuestros miedos actuales. Ubú (del 22 de mayo al 14 de junio), también estreno absoluto, contará con la dirección de Hugo Nieto.

Cierran la temporada dos referentes imprescindibles de la cultura contemporánea: Niño de Elche y Paul B. Preciado (del 26 al 28 de junio), que ofrecen una conferencia escénica que fusiona música, literatura y pensamiento. Dos artistas que apuestan por la visibilidad y la investigación en cada una de sus disciplinas se dan cita en Nave 10 Matadero para darnos la posibilidad de la sorpresa como fiesta final.

El eje de pensamiento se completa con las conferencias escénicas del escritor, educador y filósofo Santiago Beruete (11 de noviembre) y la investigadora, escritora y divulgadora científica Sonia Fernández-Vidal (27 de enero), un formato donde las artes escénicas, la ciencia y la filosofía se dan la mano. En cuanto a la línea formativa, continúa con una potente oferta de talleres internacionales, impartidos por creadores de referencia como Fernanda Orazi, Agrupación Señor Serrano, Iva Horvat y Gabriel Calderón, cuyas fechas se anunciarán próximamente. A esta programación se suma también la segunda residencia artística ‘Teatro del Futuro’ en la que un autor o autora escribirá un texto dramático que anticipe y ficcione conflictos futuros de la sociedad.