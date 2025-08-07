jueves 07 de agosto de 2025 , 09:07h

El festival SONAFILM dedica un concierto intimista a Hans Zimmer con cuarteto de cuerda y narración del experto en bandas sonoras Conrado Xalabarder

SONAFILM, el Festival de Música de Cine Marina Alta, ofrecerá una experiencia íntima en un entorno privilegiado con “Interstellar Night”, un concierto centrado en la obra del reputado compositor Hans Zimmer que tendrá lugar el 9 de agosto a las 21:00 horas en los jardines de la Casa Santonja (Beniarbeig).

El espectáculo estará interpretado por el Cuarteto de Cuerda Valencia y contará con la narración del crítico experto en música de cine Conrado Xalabarder, profesor, autor del primer libro en castellano sobre Zimmer y fundador de MundoBSO.com, una de las páginas web de referencia para los aficionados a las bandas sonoras.

El formato del concierto, que combina música en vivo y análisis de cada pieza, permitirá al público adentrarse en el contexto emocional y técnico de las diferentes composiciones, enriqueciendo así la experiencia audiovisual. La velada se completará con una cata de vinos a cargo de Bodega Aguilar, todo ello en el incomparable marco de los jardines de la histórica Casa Santonja de Beniarbeig, una finca señorial del siglo XIX reconvertida en espacio cultural que conserva el encanto arquitectónico y natural de la época y que, según los responsables del festival, “realza la cercanía y la emoción de la música en directo”.

La velada estará dedicada a la influencia de Zimmer en la música de cine contemporánea, con un repertorio cuidadosamente seleccionado que recorre distintos momentos de su carrera. El Cuarteto de Cuerda Valencia interpretará piezas tan emblemáticas como “Time” (“Inception”), “Dune Suite”, “Cornfield Chase” (“Interstellar”), “Gladiator Suite” o fragmentos de “Piratas del Caribe”, que reflejan la diversidad estilística y la fuerza emocional del compositor alemán.

El concierto ha sido posible gracias a la colaboración entre iniciativa privada e institucional. El Ayuntamiento de Beniarbeig ha aportado el soporte técnico necesario para su realización, mientras que la Casa Santonja ha patrocinado económicamente al grupo invitado y ha cedido sus instalaciones de forma altruista. Desde el festival se quiere destacar especialmente este gesto, enmarcado en la estrecha relación que la familia Santonja mantiene desde hace décadas con el municipio, como mecenas de distintas actividades culturales y sociales. Gracias a este apoyo conjunto, será posible ofrecer una propuesta musical exclusiva en un entorno singular, con aforo muy limitado y entradas a un precio accesible de 8 euros.