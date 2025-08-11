Diez montañas rusas para conmemorar su día internacional en Madrid

lunes 11 de agosto de 2025 , 18:28h

El próximo sábado 16 de agosto se celebra, como cada año, el Día Internacional de la Montaña Rusa, una efeméride que conmemora la patente de la primera montaña rusa con bucles, conocida como "Loop the Loop", registrada por Edwin Prescott en Estados Unidos el 16 de agosto de 1898.

Hoy en día, las montañas rusas son las atracciones más populares en los parques temáticos de todo el mundo, y este Día Internacional de la Montaña Rusa es una oportunidad perfecta para celebrar su historia, su evolución tecnológica, su impacto cultural y la emoción y recuerdos que generan en los millones de personas que han disfrutado y disfrutan de ellas.

Para la ocasión, recomendamos una selección de 10 montañas rusas de distintas intensidades para vivir una inolvidable jornada repleta de adrenalina en Madrid. Una variada oferta para todos los gustos y edades, en la que encontramos desde frenéticos recorridos a velocidades superheroicas hasta atracciones tematizadas en el lejano Oeste o inspiradas en algunos de los personajes más populares e icónicos.

Batman Gotham City Escape (Parque Warner Madrid)

Comenzamos con Batman Gotham City Escape en el Parque Warner de Madrid, primera atracción Multi-Launch de España y única en Europa en la que los visitantes se embarcan en una vertiginosa huida de los villanos de Gotham City como el Joker, Harley Quinn o Hiedra Venenosa. A través de un recorrido a pie, los pasajeros se sumergen en una narrativa multisensorial de una duración aproximada de seis minutos, acompañados de Batman, y posteriormente, se adentran en la atracción multi-launch, donde disfrutarán de 111 segundos de pura adrenalina, con tres lanzamientos a lo largo del recorrido, una altura máxima de 45 metros, una velocidad punta de 104km/h y 4 inversiones que les dejarán colgados boca abajo, en un recorrido de 1.010 metros.

Casi dos millones de visitantes ya han vivido la experiencia de Batman Gotham City Escape, que el pasado mes de mayo celebró su segundo aniversario. En este tiempo ha recibido numerosos reconocimientos. De hecho, Batman Gotham City Escape es actualmente la atracción mejor valorada en España y se encuentra entre las 20 mejores valoradas del mundo.

Abismo (Parque de Atracciones de Madrid)

En Parque de Atracciones de Madrid se puede disfrutar de una montaña rusa para los más atrevidos: Abismo. Caracterizada por tener una caída hacia el abismo desde 49 metros de altura a una velocidad de 105 kilómetros por hora, esta atracción no es solo la más extrema y espectacular del parque, sino que también es una de las pocas que tienen una inversión en el lift. El llamado “lift hill" es la colina de elevación y es el que permite alcanzar la velocidad de hasta 105 km/h de la que presume Abismo. Pero este lift es inverso, lo que hace que los pasajeros vayan boca abajo en algunos tramos del recorrido. ¡Y Abismo tiene uno de los lift inversos más altos del mundo!

Ubicada en la zona de “Maquinismo”, entre La Lanzadera y Tarántula, son muchos los curiosos que se detienen a contemplar el imponente recorrido del Abismo y escuchar los gritos de los valientes pasajeros que se atreven a desafiar una de las montañas rusas más trepidantes. ¡Es todo un espectáculo en sí mismo!

Stunt Fall (Parque Warner Madrid)

De nuevo en Parque Warner, se puede encontrar Stunt Fall, una montaña rusa pensada para los amantes del cine de acción. Inspirada en el papel de los especialistas, los verdaderos protagonistas de las escenas que giran en torno a persecuciones, explosiones y caídas, esta montaña rusa ofrece a los visitantes toda una experiencia cinematográfica, ya que está tematizada con coches de pruebas para escenas extremas y paneles explicativos con curiosidades del trabajo de especialistas y técnicos en efectos especiales.

Ubicada en Movie World Studio, una de las principales áreas temáticas del parque, esta icónica estructura simula una escena de acción durante todo su recorrido. Sus cifras son de récord: 65 metros de altura, una velocidad punta de 115 kilómetros por hora, seis inversiones intensas,

y, por si todo fuera poco, un sorprendente efecto boomerang que rompe con todos los convencionalismos de las montañas rusas tradicionales. El visitante experimentará en primera persona el vértigo que siente un doble de acción cuando rueda escenas de alto riesgo.

Superman: Atracción de Acero (Parque Warner Madrid)

Ahora que Superman vuelve a volar muy alto tras el estreno de su última película es el momento perfecto para recomendar esta emblemática montaña rusa, una de las más míticas de Parque Warner Madrid, que simula el vuelo del superhéroe a más de 100km/h. con una altura imponente de 55 metros, siete inversiones y varias caídas libres. Es la única atracción de estas características en Europa compuesta por trenes sin suelo, lo que deja los pies de los pasajeros sobre la vía, sin protección, durante los más de dos minutos que dura el recorrido.

Además, antes de comenzar el trayecto los visitantes también podrán conocer algunas áreas de Metrópoli, la ciudad de Superman, como la entrada de las oficinas del famoso periódico de la urbe, el Daily Planet, donde trabajan Clark Kent y Lois Lane. Y a la salida podrán contemplar una exposición con algunas de las portadas de cómic más legendarias de todas las protagonizadas por este inmortal superhéroe.

Tornado (Parque de Atracciones de Madrid)

Los que sigan buscando emociones fuertes en Parque de Atracciones de Madrid, estarán encantados de dejarse llevar por Tornado, una montaña rusa invertida que alcanza una velocidad de 80 km/h y cuenta con trepidantes loopings, un sacacorchos, giros, inversiones y una caída de casi 30 metros a lo largo de sus 800 metros de itinerario, que discurre entre las copas de los árboles.

Esta atracción de alta intensidad está ubicada en el área temática Maquinismo, cerca de otra montaña rusa llamada Tarántula que también merece mucho la pena visitar, con sus 700 metros de longitud a 70 km/h, sus 25 metros de altura y sus giros imprevistos de 360º, gracias a un eje móvil que tiene incorporada la vagoneta, que logran provocar una gran sensación de libertad y de total ingravidez.

Coaster Express (Parque Warner Madrid)

Todo parque de atracciones que se precie debe contar con una montaña rusa de madera, un clásico en este tipo de estructuras. En Parque Warner Madrid está Coaster Express, que con su inconfundible puesta en escena inspirada en el lejano Oeste y un itinerario de 1.250 metros a través de valles y cañones, se ha convertido en todo un icono del parque que puedes divisar desde casi cualquier rincón.

Alcanzando velocidades de hasta 95 km/h y con una caída inclinada desde 45 metros de altura, esta montaña rusa con dos grandes hélices de 590º y 520º y 100.000 tornillos que unen sus piezas de madera, se convierte en la opción ideal para nostálgicos y fans de las atracciones más clásicas. ¡Es la montaña rusa de madera más alta y larga de Europa!

Shadows of Arkham (Parque Warner Madrid)

Otramontaña rusa superheroica de Parque Warner Madrid es Shadows of Arkham. Ubicada en Gotham City, en el distrito de los superhéroes del parque, esta atracción sumerge al visitante en el Asilo Arkham, una famosa prisión donde están recluidos los delincuentes más peligrosos. La cárcel tiene cautivos a los más ilustres enemigos de Batman: El Joker, Mr. Freeze, Hiedra Venenosa, Bane o Dos Caras. Uno de ellos ha escapado y aquí es donde comienza la aventura.

Caídas, loopings y curvas que cortan la respiración son los grandes atractivos de una de las atracciones más intensas de Parque Warner. Unos 40 segundos de viaje que alcanzan una velocidad punta de 83 km/h, con una primera caída de infarto a 31 metros de altura. Y antes de que los pasajeros hayan podido recuperarse del susto, les sorprenderán cinco inversiones en los más de 500 metros que ostenta el recorrido y que suponen un vertiginoso desafío a las leyes de la gravedad.

Correcaminos Bip (Parque Warner de Madrid)

La Corporación ACME fabrica absolutamente de todo y, por supuesto… ¡también montañas rusas! Los que se acerquen a Parque Warner podrán comprobarlo en Correcaminos Bip Bip, otra de las divertidísimas atracciones disponibles en el área temática de Cartoon Village.

En esta montaña rusa para toda la familia, los visitantes se sentirán como en un episodio de los míticos dibujos animados de la factoría Warner. La estación de la atracción es la cueva donde el Coyote desarrolla todos sus inventos y estrategias para atrapar al Correcaminos (sin conseguirlo, claro). Finalmente se llega al desierto donde tiene lugar la aventura de esta montaña rusa, que no es lo que parece ya que se trata de un cohete fabricado para atravesar las rocas y precipicios del paisaje desértico donde Coyote y el Correcaminos viven sus eternas persecuciones.

Esta montaña rusa familiar es un diseño de Mack Rides, un clásico en la fabricación de este tipo de atracciones con 225 años de trayectoria. Fue inaugurada en 2009 por el grupo musical Jaula de Grillos, y tiene capacidad para 18 personas por viaje y tren, ya que puede funcionar con dos trenes simultáneamente.

Patrulla Canina (Parque de Atracciones de Madrid)

La adrenalina no entiende de edades y, por ello, los más pequeños también pueden disfrutar de atracciones en Parque de Atracciones de Madrid como la encantadora montaña rusa de Patrulla Canina, la única de toda Europa inspirada en los cachorros de la famosa serie de TV.

En esta atracción toda la familia podrá adentrarse en una auténtica aventura y hacer frente a una misión de rescate desde el Centro de Mando de la Patrulla Canina. Los protagonistas,

Skye, Chase y Marshall esperan a los más pequeños para pasar un rato de lo más entretenido para vivir increíbles emociones entre curvas, subidas y bajadas que dejarán recuerdos y sonrisas inolvidables.

Tom y Jerry Picnic en Parque (Parque Warner Madrid)

Y terminamos con la montaña rusa de Tom & Jerry, que es una de las más visitadas de Parque Warner por grandes y pequeños. Localizada en Cartoon Village, esta atracción infantil de intensidad suave, recrea el escenario de un picnic enorme con todo lujo de detalles: desde platos y cubiertos a escala gigante hasta bricks de zumo a modo de puente. De todas las montañas rusas del parque, es la que cuenta con el tren más largo y de mayor capacidad.