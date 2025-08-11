Alianza de ATDI y Caledonian para transformar el lujo residencial

lunes 11 de agosto de 2025 , 18:32h

Atitlan Desarrollos Inmobiliarios (ATDI) y Caledonian, promotora del segmento residencial de alta gama y activos singulares, han formalizado una alianza para la creación de una ambiciosa división inmobiliaria, cuyo primer proyecto es el complejo The St Regis Residences - Casares - Costa del Sol.

Situado en Finca Cortesin —reconocido como uno de los 50 mejores hoteles del mundo—, el proyecto se desarrolla en colaboración con el líder mundial hotelero Marriott, destacando tanto la singularidad del enclave como la solidez de los socios implicados.

Este acuerdo supone la primera incursión de ATDI en el segmento de ‘branded residences’, una categoría cada vez más extendida en el mercado inmobiliario en España. Para el proyecto de St Regis, la promotora Caledonian ya contaba con la participación del fondo inmobiliario estadounidense Harbert Management Corporation (HMC).

Para Agustín Pérez, consejero delegado de ATDI, “estamos encantados de entrar en un sector con un gran potencial de crecimiento en España de la mano de un promotor con una experiencia acreditada y una de las marcas con más reconocimiento a nivel internacional”.

Para Enrique López Sastre, sales & marketing director de CALEDONIAN, “esta alianza con ATDI no solo refuerza nuestro compromiso con la excelencia, sino que marca el inicio de una colaboración de futuro muy ambiciosa. The St. Regis Residences es el primero de muchos proyectos que aspiramos desarrollar conjuntamente, con el objetivo de posicionar una nueva categoría de producto en el mercado”.

UN PROYECTO SINGULAR

St. Regis Residences-Casares-Costa del Sol está formado por 46 amplias unidades, de plantas abiertas, en las que un salón típico tiene 90 m². Cuenta además con un edificio de 1.200 m², con ‘amenities’ que incluyen bar, salones, biblioteca, completo SPA con piscina interior, gimnasio, cine, etc.

Uno de los grandes distintivos del proyecto será la incorporación del emblemático The Signature Butler Service de St. Regis, que transforma cada residencia en una experiencia hotelera de lujo. Un servicio altamente personalizado para los propietarios, capaz de satisfacer con excelencia cualquier necesidad en la vivienda y en cualquier momento (24/7).

Para el desarrollo de estas ‘branded residences’, Caledonian ha contado con profesionales de renombre mundial como los arquitectos Marcio Kogan y Suzana Glogowski (Studio MK27), el interiorista de Lázaro Rosa-Violán y la paisajista Isabel Duprat.

El proyecto, cuyas obras comenzaron en 2025, consta de 9 edificios y se entregará en dos fases. La primera, formada por cuatro edificios residenciales y el de zonas comunes, estará para el primer trimestre de 2028; y la segunda, para entregar en el segundo trimestre de 2029. La inversión prevista para el desarrollo de ambas fases superará los 120 millones de euros.

The St Regis Residences-Casares-Costa del Sol es uno de los proyectos estrella del grupo Marriott, un buque insignia para su creciente división de ‘branded residences’ y para su estrategia de posicionamiento en Europa, donde ya está presente con activos en Mallorca, Roma, Florencia y Belgrado.

El interés que está generando el proyecto se refleja en la respuesta comercial, con un 25 % de las 46 residencias ya vendidas desde la apertura del Sales Gallery el pasado 1 de abril.

El acuerdo entre ATDI y Caledonian sienta las bases de una colaboración estratégica que aspira a redefinir el concepto de residencial prime en España, combinando innovación, diseño y excelencia operativa.