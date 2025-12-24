El chocolate con churros de San Ginés, un clásico de Madrid que llega a Castizo

miércoles 24 de diciembre de 2025 , 08:30h

Por primera vez, el inconfundible chocolate con churros de la histórica Chocolatería San Ginés podrá disfrutarse en los locales de Castizo, convirtiéndose en la excusa perfecta para desayunos tardíos, meriendas reconfortantes o postres durante los meses más fríos del año.

Cuando llega el invierno a Madrid, hay sabores que regresan de forma casi instintiva, ocupando de nuevo su lugar en la memoria y en la mesa. Esta temporada navideña, dos grandes iconos de la ciudad, Castizo y San Ginés, se unen para rendir homenaje a uno de los rituales más queridos del invierno madrileño: el chocolate con churros.

Desde 1894, la Chocolatería San Ginés forma parte inseparable de la historia de Madrid. Sus churros y su chocolate caliente se han convertido en auténticos símbolos de la ciudad y en una parada imprescindible durante los días fríos. Ahora, por primera vez, este clásico madrileño trasciende su mítica chocolatería para instalarse en los espacios de Castizo, concretamente en sus locales de Serrano, Goya, Velázquez, Plaza del Ángel y Sagasta.

El resultado es una experiencia que invita a disfrutar sin prisas: chocolate caliente y espeso, churros recién hechos y el placer de compartirlos alrededor de la mesa. Ya sea para acompañar un desayuno, poner el broche dulce a una comida o convertirse en la mejor excusa para una merienda invernal, el chocolate con churros encuentra en Castizo un nuevo escenario donde seguir haciendo historia.

Castizo y San Ginés comparten una misma manera de entender Madrid: celebrar lo auténtico, respetar las tradiciones y disfrutar de esos pequeños rituales cotidianos que reúnen a la gente. Ambas marcas ponen en valor los sabores y costumbres que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad, creando momentos que van más allá de la gastronomía y se convierten en verdaderas experiencias madrileñas.

Porque el invierno en Madrid tiene sus propias tradiciones, y pocas representan mejor el espíritu de la ciudad que sentarse a compartir un chocolate con churros. Un ritual que ha pasado de generación en generación y que, a partir de ahora, también puede vivirse en las mesas de Castizo.