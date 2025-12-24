Box Art Hotel Alpino: lujo, gastronomía y magia navideña en la sierra de Madrid

Enclavado en uno de los rincones más bellos de la sierra madrileña, el pueblo de Navacerrada, el Box Art Hotel Alpino se presenta como un auténtico refugio de lujo para quienes buscan vivir una Navidad diferente, íntima y envolvente. Arquitectura contemporánea, arte, bienestar y gastronomía convergen en este hotel boutique, donde desconectar y dejarse llevar por la calidez de los espacios y el magnetismo del entorno natural se convierte en una experiencia casi sensorial.

Arte, calma y montaña en cada rincón

Con una cuidada integración en el paisaje y un interiorismo que combina materiales nobles, luz natural y piezas artísticas seleccionadas con mimo, Box Art Hotel Alpino ofrece un ambiente sereno, íntimo y acogedor. Cada detalle está pensado para acompañar al huésped en un viaje de calma absoluta: pasillos revestidos en madera, espacios comunes que invitan a la lectura o simplemente a contemplar la montaña y estancias abuhardilladas con ventanales que enmarcan el paisaje como si fuera una obra de arte.

La chimenea del salón principal se convierte en uno de los puntos de encuentro más especiales durante el invierno: un lugar donde el tiempo parece detenerse entre el crujir de la leña y el aroma cálido que envuelve el ambiente. Durante la Navidad, este espacio adquiere un toque festivo y luminoso, ideal para compartir conversaciones, brindar y dejarse llevar por la magia de las fechas.

Alta gastronomía para las fiestas

El restaurante Cedro, orgullo del hotel, se erige como un motivo en sí mismo para visitar el establecimiento. Aquí, la alta cocina dialoga con la naturaleza que rodea el hotel, apostando por una gastronomía creativa, refinada y profundamente ligada al producto estacional y a la despensa local, sin renunciar a influencias internacionales ni técnicas contemporáneas.

La sala, íntima y de estética minimalista, coloca al comensal en el centro de la experiencia. Iluminación cálida, vajilla artesanal y servicio atento convierten cada comida en un momento especial. Cada plato es una pieza de arte: fondos cocidos a fuego lento, cocciones precisas y combinaciones de sabores que equilibran tradición y vanguardia. La bodega, cuidadosamente seleccionada, completa la experiencia con referencias nacionales e internacionales que armonizan con la propuesta culinaria.

Durante la Navidad, Cedro eleva su propuesta con menús festivos pensados para emocionar: mariscos, carnes nobles, cremas delicadas, elaboraciones al carbón y postres de autor se combinan para crear recuerdos imborrables. Entre las propuestas destacan:

Nochebuena: jamón ibérico con gel de tomate, croqueta de cigalas, vieira Thermidor, vichyssoise templada con caviar, merluza en salsa verde con cítricos, solomillo al carbón con foie y uvas al vermut. La piña asada con helado tropical cierra el menú con un toque fresco y aromático.

Comida de Navidad: ceviche de sardina madrileño, buñuelo líquido de cocido, setas con beurre blanc y lardo ibérico, bogavante al jerez, cochinillo asado con cremoso de hinojo, y postre de cuajada pasiega reinterpretada.

Nochevieja: caviar Baerí, crema de nécoras con espardeñas, lubina al vapor con ajoblanco y cítricos, pularda rellena y crema catalana de manzana, acompañados de cotillón y una selección de bodega a la altura.

Año Nuevo: bombón de salmorejo crujiente, rollito de atún rojo con caviar, mousse de castañas con foie, bogavante al jerez, ostra Gillardeau, raviolis en tinta con rape y gambas al champagne y picaña de Wagyu ahumada. El cierre dulce combina remolacha, lichi y repostería tradicional.

En Box Art Hotel Alpino, diciembre se transforma en un festival de sensaciones: el confort de sus habitaciones, la magia del entorno montañoso y la excelencia gastronómica del restaurante Cedro se combinan para convertir cada estancia en una auténtica celebración. Ya sea para una escapada romántica, un encuentro íntimo con familiares o amigos, o una experiencia culinaria que despierte todos los sentidos, este hotel en Navacerrada se consolida como un destino exclusivo e inolvidable, donde la Navidad se vive con elegancia, calidez y un toque de encanto único en la sierra de Madrid.

BOX ART HOTEL – Alpino

Avda. Madrid, 58 Bis

Navacerrada, 28491 Madrid

Teléfonos: 648 552 671 – 914 535 052

Email: [email protected]

