TURISMO INTERNACIONAL
Taiwán da la bienvenida al 2026 con un espectáculo de fuegos artificiales en el Taipéi 101
Taiwán da la bienvenida al 2026 con un espectáculo de fuegos artificiales en el Taipéi 101

miércoles 24 de diciembre de 2025, 09:15h

Bajo el lema “Brillo 101”, las celebraciones de este año estarán divididas en cuatro partes: “Brilla el Momento”, “Brilla la Noche”, “Brilla el Arte” y “Brilla el Amor”.

El rascacielos Taipéi 101 dará un año más la bienvenida en Taiwán al nuevo año creando un ambiente festivo a través del arte, los fuegos artificiales, la música, la iluminación y el amor.

El emblemático rascacielos Taipéi 101, el más alto de Taiwán y el edificio más alto del mundo hasta 2010, recibirá 2026 con un espléndido espectáculo de seis minutos de duración repleto de color, luz y sonido, contando una vez más con un impresionante projection mapping, que mostrará la cultura y belleza del país.

