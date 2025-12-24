Taiwán da la bienvenida al 2026 con un espectáculo de fuegos artificiales en el Taipéi 101

miércoles 24 de diciembre de 2025 , 09:15h

Bajo el lema “Brillo 101”, las celebraciones de este año estarán divididas en cuatro partes: “Brilla el Momento”, “Brilla la Noche”, “Brilla el Arte” y “Brilla el Amor”.

El rascacielos Taipéi 101 dará un año más la bienvenida en Taiwán al nuevo año creando un ambiente festivo a través del arte, los fuegos artificiales, la música, la iluminación y el amor.

El emblemático rascacielos Taipéi 101, el más alto de Taiwán y el edificio más alto del mundo hasta 2010, recibirá 2026 con un espléndido espectáculo de seis minutos de duración repleto de color, luz y sonido, contando una vez más con un impresionante projection mapping, que mostrará la cultura y belleza del país.